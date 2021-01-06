https://ria.ru/20210106/vybory-1592108157.html

Кандидат от демократов лидирует на выборах в Сенат в Джорджии

Кандидат от демократов лидирует на выборах в Сенат в Джорджии

Демократ Рафаэль Уорнок побеждает на втором туре выборов в Сенат в американском штате Джорджия, прогнозирует телеканал NBC News. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T10:19

2021-01-06T10:19

2021-01-06T11:08

джо байден

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атланта

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Демократ Рафаэль Уорнок побеждает на втором туре выборов в Сенат в американском штате Джорджия, прогнозирует телеканал NBC News.После подсчета 98% голосов, как передает канал, Уорнок набирает 50,5%, его оппонент - республиканка Келли Леффлер получает 49,5%.Агентство Ассошиэйтед Пресс и телеканал ABC News также заявляют о победе Уорнока.Ранее Уорнок пообещал, что после прохождения в Сенат будет работать на благо всех жителей штата Джорджия.Демократы на выборах в сенат США в двух округах Джорджии вновь борются за лидерство со своими оппонентами-республиканцами.У обоих демократов есть хорошие шансы победить, поскольку неподсчитанными остаются в основном голоса в округах Атланты, тяготеющих к демократам.Демократам нужно выиграть оба сенатских кресла от Джорджии, чтобы получить контроль над сенатом США вслед за палатой представителей и укрепить возможности будущей администрации Джо Байдена в проведении внутренней политики.

https://ria.ru/20210104/bayden-1591965403.html

https://ria.ru/20210106/auktsion-1592105234.html

джорджия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, джорджия, атланта, сша, в мире