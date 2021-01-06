https://ria.ru/20210106/vybory-1592097505.html

Трамп вновь заявил, что Пенс может изменить итоги выборов

Трамп вновь заявил, что Пенс может изменить итоги выборов

Президент США Дональд Трамп опроверг публикацию New York Times о том, что вице-президент Майк Пенс якобы уведомил его о невозможности изменить результаты... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T06:09

2021-01-06T06:09

2021-01-06T07:22

выборы президента сша — 2020

майк пенс

дональд трамп

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в мире

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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опроверг публикацию New York Times о том, что вице-президент Майк Пенс якобы уведомил его о невозможности изменить результаты голосования на выборах главы государства.Действующий президент назвал выборы в оспариваемых им штатах "коррумпированными" и "не соответствующими конституции", а, значит, "незаконными". Трамп выразил мнение, что американская конституция предоставляет Пенсу "ряд возможностей". "Он может отменить сертификацию результатов или вернуть их обратно в штаты для изменения и сертификации. Он может также отменить сертификацию незаконных и коррумпированных результатов и послать их в палату представителей для голосования из расчета "один штат - один голос", - пояснил президент. Эту точку зрения не разделяют в США многие политики, включая однопартийцев Трампа - республиканцев, а также конституционных юристов, которые сомневаются в том, что конгресс может отвергнуть голоса выборщиков.Пенс в своем официальном качестве президента сената должен в среду утвердить вместе с обеими палатами конгресса результаты голосования на выборах президента. По официальным данным, на выборах президента победил демократ Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков. Трамп поражение не признает.

https://ria.ru/20201217/doklad-1589609847.html

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майк пенс, дональд трамп, сша, в мире