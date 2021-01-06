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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210106/vybory-1592097505.html
Трамп вновь заявил, что Пенс может изменить итоги выборов
Трамп вновь заявил, что Пенс может изменить итоги выборов
Президент США Дональд Трамп опроверг публикацию New York Times о том, что вице-президент Майк Пенс якобы уведомил его о невозможности изменить результаты... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T06:09
2021-01-06T07:22
выборы президента сша — 2020
майк пенс
дональд трамп
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в мире
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опроверг публикацию New York Times о том, что вице-президент Майк Пенс якобы уведомил его о невозможности изменить результаты голосования на выборах главы государства.Действующий президент назвал выборы в оспариваемых им штатах "коррумпированными" и "не соответствующими конституции", а, значит, "незаконными". Трамп выразил мнение, что американская конституция предоставляет Пенсу "ряд возможностей". "Он может отменить сертификацию результатов или вернуть их обратно в штаты для изменения и сертификации. Он может также отменить сертификацию незаконных и коррумпированных результатов и послать их в палату представителей для голосования из расчета "один штат - один голос", - пояснил президент. Эту точку зрения не разделяют в США многие политики, включая однопартийцев Трампа - республиканцев, а также конституционных юристов, которые сомневаются в том, что конгресс может отвергнуть голоса выборщиков.Пенс в своем официальном качестве президента сената должен в среду утвердить вместе с обеими палатами конгресса результаты голосования на выборах президента. По официальным данным, на выборах президента победил демократ Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков. Трамп поражение не признает.
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майк пенс, дональд трамп, сша, в мире

Трамп вновь заявил, что Пенс может изменить итоги выборов

06:09 06.01.2021 (обновлено: 07:22 06.01.2021)
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опроверг публикацию New York Times о том, что вице-президент Майк Пенс якобы уведомил его о невозможности изменить результаты голосования на выборах главы государства.
"Репортаж New York Times относительно комментариев вице-президента, которые он якобы допустил в разговоре со мной сегодня, - это фейковые новости. Он никогда такого не говорил. Вице-президент и я полностью согласны, что вице-президент имеет полномочия, чтобы действовать", - говорится в письменном заявлении Трампа, которое распространил его предвыборный штаб.
Действующий президент назвал выборы в оспариваемых им штатах "коррумпированными" и "не соответствующими конституции", а, значит, "незаконными".
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Трамп выразил мнение, что американская конституция предоставляет Пенсу "ряд возможностей". "Он может отменить сертификацию результатов или вернуть их обратно в штаты для изменения и сертификации. Он может также отменить сертификацию незаконных и коррумпированных результатов и послать их в палату представителей для голосования из расчета "один штат - один голос", - пояснил президент.
Эту точку зрения не разделяют в США многие политики, включая однопартийцев Трампа - республиканцев, а также конституционных юристов, которые сомневаются в том, что конгресс может отвергнуть голоса выборщиков.
Пенс в своем официальном качестве президента сената должен в среду утвердить вместе с обеими палатами конгресса результаты голосования на выборах президента. По официальным данным, на выборах президента победил демократ Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков. Трамп поражение не признает.
 
Выборы президента США — 2020Майк ПенсДональд ТрампСШАВ мире
 
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