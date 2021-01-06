https://ria.ru/20210106/vybory-1592097505.html
Трамп вновь заявил, что Пенс может изменить итоги выборов
Трамп вновь заявил, что Пенс может изменить итоги выборов
Президент США Дональд Трамп опроверг публикацию New York Times о том, что вице-президент Майк Пенс якобы уведомил его о невозможности изменить результаты... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T06:09
2021-01-06T06:09
2021-01-06T07:22
выборы президента сша — 2020
майк пенс
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569844123_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_013aa5ecc6669e0f6ed42295c09513d9.jpg
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опроверг публикацию New York Times о том, что вице-президент Майк Пенс якобы уведомил его о невозможности изменить результаты голосования на выборах главы государства.Действующий президент назвал выборы в оспариваемых им штатах "коррумпированными" и "не соответствующими конституции", а, значит, "незаконными". Трамп выразил мнение, что американская конституция предоставляет Пенсу "ряд возможностей". "Он может отменить сертификацию результатов или вернуть их обратно в штаты для изменения и сертификации. Он может также отменить сертификацию незаконных и коррумпированных результатов и послать их в палату представителей для голосования из расчета "один штат - один голос", - пояснил президент. Эту точку зрения не разделяют в США многие политики, включая однопартийцев Трампа - республиканцев, а также конституционных юристов, которые сомневаются в том, что конгресс может отвергнуть голоса выборщиков.Пенс в своем официальном качестве президента сената должен в среду утвердить вместе с обеими палатами конгресса результаты голосования на выборах президента. По официальным данным, на выборах президента победил демократ Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков. Трамп поражение не признает.
https://ria.ru/20201217/doklad-1589609847.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569844123_338:0:3043:2029_1920x0_80_0_0_d7f9ac60204cd7a9f3de3c493f698d8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майк пенс, дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
опроверг публикацию New York Times о том, что вице-президент Майк Пенс
якобы уведомил его о невозможности изменить результаты голосования на выборах главы государства.
"Репортаж New York Times относительно комментариев вице-президента, которые он якобы допустил в разговоре со мной сегодня, - это фейковые новости. Он никогда такого не говорил. Вице-президент и я полностью согласны, что вице-президент имеет полномочия, чтобы действовать", - говорится в письменном заявлении Трампа, которое распространил его предвыборный штаб.
Действующий президент назвал выборы в оспариваемых им штатах "коррумпированными" и "не соответствующими конституции", а, значит, "незаконными".
Трамп выразил мнение, что американская конституция предоставляет Пенсу "ряд возможностей". "Он может отменить сертификацию результатов или вернуть их обратно в штаты для изменения и сертификации. Он может также отменить сертификацию незаконных и коррумпированных результатов и послать их в палату представителей для голосования из расчета "один штат - один голос", - пояснил президент.
Эту точку зрения не разделяют в США многие политики, включая однопартийцев Трампа - республиканцев, а также конституционных юристов, которые сомневаются в том, что конгресс может отвергнуть голоса выборщиков.
Пенс в своем официальном качестве президента сената должен в среду утвердить вместе с обеими палатами конгресса результаты голосования на выборах президента. По официальным данным, на выборах президента победил демократ Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков. Трамп поражение не признает.