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Выборы президента США — 2020
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Шварценеггер назвал попытки Трампа оспорить итоги выборов "сумасшествием"
Шварценеггер назвал попытки Трампа оспорить итоги выборов "сумасшествием"
Голливудский актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер назвал "сумасшествием" попытки президента Дональда Трампа оспорить результаты выборов. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T03:59
2021-01-06T03:59
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
арнольд шварценеггер
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Голливудский актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер назвал "сумасшествием" попытки президента Дональда Трампа оспорить результаты выборов."Нет сомнений в том, кто выиграл президентские выборы, и продолжение этого абсурда - это глупость, сумасшествие и зло", - написал Шварценеггер в колонке для журнала Economist."Для тех в моей партии, кто хочет выступить против голосов 6 января, хочу сказать: знайте, что нашим внукам ваши имена будут известны как имена злодеев, которые воевали против великого эксперимента Америки и воли избирателей. У вас будет печальная слава", - добавил Шварценеггер.Актер получил американское гражданство в 1983 году. Он был губернатором Калифорнии в 2003-2011 годах.Группа республиканцев в обеих палатах конгресса намерена оспорить результаты выборов при их утверждении 6 января. Предполагается, что шансов у них нет, поскольку сама Республиканская партия в большинстве не поддерживает эти попытки. По официальным данным, президентские выборы выиграл демократ Джо Байден, но действующий президент Дональд Трамп поражение не признает.
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дональд трамп, арнольд шварценеггер, джо байден, сша, в мире

Шварценеггер назвал попытки Трампа оспорить итоги выборов "сумасшествием"

03:59 06.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГолливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер
Голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Голливудский актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер назвал "сумасшествием" попытки президента Дональда Трампа оспорить результаты выборов.
"Нет сомнений в том, кто выиграл президентские выборы, и продолжение этого абсурда - это глупость, сумасшествие и зло", - написал Шварценеггер в колонке для журнала Economist.
"Я сегодня глубоко беспокоюсь за свою страну. Как иммигрант, как американец и республиканец, я обязан высказаться. Я вырос на руинах страны, которая отказалась от демократии и столкнулась с последствиями этого", - добавил Шварценеггер. Он родился в Австрии, которая в 1938 году была аннексирована нацистской Германией и впоследствии претерпела ужасы Второй мировой войны.
"Для тех в моей партии, кто хочет выступить против голосов 6 января, хочу сказать: знайте, что нашим внукам ваши имена будут известны как имена злодеев, которые воевали против великого эксперимента Америки и воли избирателей. У вас будет печальная слава", - добавил Шварценеггер.
Актер получил американское гражданство в 1983 году. Он был губернатором Калифорнии в 2003-2011 годах.
Группа республиканцев в обеих палатах конгресса намерена оспорить результаты выборов при их утверждении 6 января. Предполагается, что шансов у них нет, поскольку сама Республиканская партия в большинстве не поддерживает эти попытки. По официальным данным, президентские выборы выиграл демократ Джо Байден, но действующий президент Дональд Трамп поражение не признает.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампАрнольд ШварценеггерДжо БайденСШАВ мире
 
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