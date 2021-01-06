Шварценеггер назвал попытки Трампа оспорить итоги выборов "сумасшествием"
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГолливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Голливудский актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер назвал "сумасшествием" попытки президента Дональда Трампа оспорить результаты выборов.
"Нет сомнений в том, кто выиграл президентские выборы, и продолжение этого абсурда - это глупость, сумасшествие и зло", - написал Шварценеггер в колонке для журнала Economist.
"Я сегодня глубоко беспокоюсь за свою страну. Как иммигрант, как американец и республиканец, я обязан высказаться. Я вырос на руинах страны, которая отказалась от демократии и столкнулась с последствиями этого", - добавил Шварценеггер. Он родился в Австрии, которая в 1938 году была аннексирована нацистской Германией и впоследствии претерпела ужасы Второй мировой войны.
"Для тех в моей партии, кто хочет выступить против голосов 6 января, хочу сказать: знайте, что нашим внукам ваши имена будут известны как имена злодеев, которые воевали против великого эксперимента Америки и воли избирателей. У вас будет печальная слава", - добавил Шварценеггер.
Актер получил американское гражданство в 1983 году. Он был губернатором Калифорнии в 2003-2011 годах.
Группа республиканцев в обеих палатах конгресса намерена оспорить результаты выборов при их утверждении 6 января. Предполагается, что шансов у них нет, поскольку сама Республиканская партия в большинстве не поддерживает эти попытки. По официальным данным, президентские выборы выиграл демократ Джо Байден, но действующий президент Дональд Трамп поражение не признает.