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Шварценеггер назвал попытки Трампа оспорить итоги выборов "сумасшествием"

Шварценеггер назвал попытки Трампа оспорить итоги выборов "сумасшествием"

Голливудский актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер назвал "сумасшествием" попытки президента Дональда Трампа оспорить результаты выборов. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T03:59

2021-01-06T03:59

2021-01-06T03:59

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

арнольд шварценеггер

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Голливудский актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер назвал "сумасшествием" попытки президента Дональда Трампа оспорить результаты выборов."Нет сомнений в том, кто выиграл президентские выборы, и продолжение этого абсурда - это глупость, сумасшествие и зло", - написал Шварценеггер в колонке для журнала Economist."Для тех в моей партии, кто хочет выступить против голосов 6 января, хочу сказать: знайте, что нашим внукам ваши имена будут известны как имена злодеев, которые воевали против великого эксперимента Америки и воли избирателей. У вас будет печальная слава", - добавил Шварценеггер.Актер получил американское гражданство в 1983 году. Он был губернатором Калифорнии в 2003-2011 годах.Группа республиканцев в обеих палатах конгресса намерена оспорить результаты выборов при их утверждении 6 января. Предполагается, что шансов у них нет, поскольку сама Республиканская партия в большинстве не поддерживает эти попытки. По официальным данным, президентские выборы выиграл демократ Джо Байден, но действующий президент Дональд Трамп поражение не признает.

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, арнольд шварценеггер, джо байден, сша, в мире