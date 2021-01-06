https://ria.ru/20210106/vybory-1592093890.html

СМИ: Пенс сообщил Трампу, что не может изменить результаты выборов

СМИ: Пенс сообщил Трампу, что не может изменить результаты выборов

Вице-президент США Майк Пенс сообщил президенту Дональду Трампу, что не может изменить результаты выборов при их утверждении в конгрессе, пишет газета New York... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T03:56

2021-01-06T03:56

2021-01-06T04:22

выборы президента сша — 2020

майк пенс

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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс сообщил президенту Дональду Трампу, что не может изменить результаты выборов при их утверждении в конгрессе, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.По официальным данным, на президентских выборах победил демократ Джо Байден, но Трамп это не признает и ранее призвал Пенса "отвергнуть мошеннически избранных выборщиков". Вице-президент в качестве официального главы сената будет председательствовать на совместной сессии конгресса в среду, которая утвердит итоги голосования выборщиков.Как пишет издание, в ходе обеда во вторник Пенс сказал Трампу, что не считает, что у него есть полномочия приостановить утверждение голосов. Сам Трамп во вторник в ходе выступления штате Джорджия пообещал не "отдавать" Белый дом Байдену. Американский лидер также заявил о планах устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" сенат и Белый дом.Ряд конгрессменов и сенаторов-республиканцев ранее выразили готовность выступать против утверждения результатов выборов, пока не будет проведен аудит этих результатов. Они могут вынудить обе палаты проголосовать по этому вопросу, но не располагают поддержкой для того, чтобы добиться победы.Трамп не признает поражения на выборах президента, хотя за Байдена проголосовали 306 выборщиков, а за Трампа — 232. Коллегия выборщиков уже утвердила результаты голосования, а 6 января это должны сделать конгрессмены. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.

https://ria.ru/20210106/vybory-1592093995.html

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майк пенс, дональд трамп, сша, в мире