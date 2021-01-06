Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210106/vybory-1592093890.html
СМИ: Пенс сообщил Трампу, что не может изменить результаты выборов
СМИ: Пенс сообщил Трампу, что не может изменить результаты выборов
Вице-президент США Майк Пенс сообщил президенту Дональду Трампу, что не может изменить результаты выборов при их утверждении в конгрессе, пишет газета New York... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T03:56
2021-01-06T04:22
выборы президента сша — 2020
майк пенс
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156006/27/1560062757_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_4e71c6e4fc4779e270fd3293a245545d.jpg
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс сообщил президенту Дональду Трампу, что не может изменить результаты выборов при их утверждении в конгрессе, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.По официальным данным, на президентских выборах победил демократ Джо Байден, но Трамп это не признает и ранее призвал Пенса "отвергнуть мошеннически избранных выборщиков". Вице-президент в качестве официального главы сената будет председательствовать на совместной сессии конгресса в среду, которая утвердит итоги голосования выборщиков.Как пишет издание, в ходе обеда во вторник Пенс сказал Трампу, что не считает, что у него есть полномочия приостановить утверждение голосов. Сам Трамп во вторник в ходе выступления штате Джорджия пообещал не "отдавать" Белый дом Байдену. Американский лидер также заявил о планах устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" сенат и Белый дом.Ряд конгрессменов и сенаторов-республиканцев ранее выразили готовность выступать против утверждения результатов выборов, пока не будет проведен аудит этих результатов. Они могут вынудить обе палаты проголосовать по этому вопросу, но не располагают поддержкой для того, чтобы добиться победы.Трамп не признает поражения на выборах президента, хотя за Байдена проголосовали 306 выборщиков, а за Трампа — 232. Коллегия выборщиков уже утвердила результаты голосования, а 6 января это должны сделать конгрессмены. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.
https://ria.ru/20210106/vybory-1592093995.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156006/27/1560062757_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_9849c34cb2f5137421e2cdf88811b258.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майк пенс, дональд трамп, сша, в мире

СМИ: Пенс сообщил Трампу, что не может изменить результаты выборов

03:56 06.01.2021 (обновлено: 04:22 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВице-президент США Майк Пенс
Вице-президент США Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс сообщил президенту Дональду Трампу, что не может изменить результаты выборов при их утверждении в конгрессе, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
По официальным данным, на президентских выборах победил демократ Джо Байден, но Трамп это не признает и ранее призвал Пенса "отвергнуть мошеннически избранных выборщиков". Вице-президент в качестве официального главы сената будет председательствовать на совместной сессии конгресса в среду, которая утвердит итоги голосования выборщиков.
Как пишет издание, в ходе обеда во вторник Пенс сказал Трампу, что не считает, что у него есть полномочия приостановить утверждение голосов.
Сам Трамп во вторник в ходе выступления штате Джорджия пообещал не "отдавать" Белый дом Байдену. Американский лидер также заявил о планах устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" сенат и Белый дом.
Голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
03:59Выборы президента США — 2020
Шварценеггер назвал попытки Трампа оспорить итоги выборов "сумасшествием"
Ряд конгрессменов и сенаторов-республиканцев ранее выразили готовность выступать против утверждения результатов выборов, пока не будет проведен аудит этих результатов. Они могут вынудить обе палаты проголосовать по этому вопросу, но не располагают поддержкой для того, чтобы добиться победы.
Трамп не признает поражения на выборах президента, хотя за Байдена проголосовали 306 выборщиков, а за Трампа — 232. Коллегия выборщиков уже утвердила результаты голосования, а 6 января это должны сделать конгрессмены. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.
 
Выборы президента США — 2020Майк ПенсДональд ТрампСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33В Японии полкилограмма черешни продали на торгах почти за $10 тысяч
07:32На Камчатке пять человек оказались под завалами после обрушения в шахтах
07:30Курс биткоина побил очередной исторический рекорд
06:10Украине придется вернуть МВФ больше денег, чем она сможет получить
06:09Трамп вновь заявил, что Пенс может изменить итоги выборов
06:05Врач рассказала, кому нельзя есть соленья
06:02В войска ЦВО поступили новые тяжелые огнеметные системы "Тосочка"
06:01Цена нефти Brent поднялась выше $54 за баррель
05:51СМИ: музыкант Dr. Dre попал в реанимацию
05:38Трамп подписал меморандум, мешающий въезду в США членов движения "Антифа"
05:27СМИ: Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись
05:23Вдова, потерявшая мужа из-за COVID-19, выступила с предостережением
04:47Лоза рассказал о драке в новогоднюю ночь
04:39СМИ: Южная Корея и США провели в декабре совместные учения ВВС
04:13Неизвестные угрожали влететь на самолете в здание Капитолия
04:11В США оценили "американский" УАЗ "Патриот"
03:59Шварценеггер назвал попытки Трампа оспорить итоги выборов "сумасшествием"
03:56СМИ: Пенс сообщил Трампу, что не может изменить результаты выборов
03:37В ВОЗ рассказали о распространении "британского" штамма коронавируса
03:26Британцев восхитил врач из России, сделавший предложение в "красной зоне"
Лента новостейМолния