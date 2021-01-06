https://ria.ru/20210106/vozrast-1592124192.html

Установлено возрастное ограничение для должности проректора МГУ

Установлено возрастное ограничение для должности проректора МГУ

Должности проректоров МГУ имени М.В. Ломоносова могут занимать лица не старше 70 лет, сообщается в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T13:14

2021-01-06T13:14

2021-01-06T13:14

россия

михаил мишустин

мгу имени м. в. ломоносова

высшая школа экономики (вшэ)

правительство рф

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Должности проректоров МГУ имени М.В. Ломоносова могут занимать лица не старше 70 лет, сообщается в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации."Должности проректоров (ред. - проректоров МГУ) замещаются лицами в возрасте не старше 70 лет независимо от срока действия трудовых договоров. Лица, замещающие указанные должности и достигшие возраста 70 лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации", - говорится в постановлении, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.Отмечается, что подобные условия и такое же возрастное ограничение будет распространяться на лиц, занимающих должности руководителей филиалов МГУ, а также ректоров, проректоров и руководителей филиалов Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова."Непосредственное руководство деятельностью филиала осуществляет директор, назначенный приказом ректора университета (НИУ ВШЭ - ред.)... не старше 70 лет независимо от срока действия трудового договора. По достижении возраста 70 лет директор филиала переводится с его письменного согласия на иные должности, соответствующую его квалификации", - отмечается в постановлении.

https://ria.ru/20201223/molodezh-1590581636.html

https://ria.ru/20190131/1550184108.html

россия

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россия, михаил мишустин, мгу имени м. в. ломоносова, высшая школа экономики (вшэ), правительство рф