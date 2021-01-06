https://ria.ru/20210106/vitaminy-1592091703.html

Врач рассказал, какие витамины могут быть опасны для здоровья

Врач рассказал, какие витамины могут быть опасны для здоровья

Обычно поливитамины для человека не опасны – их состав сбалансирован с учетом суточной потребности организма. Навредить могут моновитамины, которые содержат... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T02:18

2021-01-06T02:18

2021-01-06T02:18

витамины

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Обычно поливитамины для человека не опасны – их состав сбалансирован с учетом суточной потребности организма. Навредить могут моновитамины, которые содержат одно или два вещества в значительных дозах. Врач-эндокринолог "СМ-Клиника" Елена Жучкова рассказала агентству "Прайм", переизбыток каких витаминов может нанести вред организму.Передозировка витамина D может проявляться тошнотой, рвотой, зудом кожи, а также избытком кальция в крови и внутренних органах. У беременных избыток этого витамина может вызвать патологию плода и болезни костной системы у новорожденных, предостерегает она.Витамин А в дозах, превышающих в несколько раз физиологическую, может вызвать тошноту, проблемы со зрением, выпадение волос и дисфункции ряда органов. Для беременных он опасен тератогенным воздействием на плод. "Также высокие дозы витамина А повышают риск возникновения рака легкого у курильщиков", - отмечает Жучкова. Реже встречается гипервитаминоз Е, он может вызывать расстройство желудочно-кишечного тракта, слабость, головные боли. Передозировка витамина К, регулирующего процесс свертывания крови, приводит к распаду эритроцитов и анемии. Передозировка водорастворимых витаминов (группа В, витамин С) возникает при превышении рекомендованной дозы в десятки, а то и сотни раз. Они проще выводятся из организма и меньше накапливаются, чем жирорастворимые витамины, поясняет врач.

https://ria.ru/20210106/dolgoletie-1592089759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

витамины, здоровье - общество, общество