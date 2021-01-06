https://ria.ru/20210106/vino-1592140213.html

Во Франции воры украли вино на 350 тысяч евро

Во Франции воры украли вино на 350 тысяч евро

Неизвестные украли сотни бутылок вина на общую сумму около 350 тысяч евро в департаменте Сона и Луара на востоке Франции, их разыскивают правоохранительные... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T15:59

2021-01-06T15:59

2021-01-06T15:59

франция

лион

в мире

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ПАРИЖ, 5 янв – РИА Новости. Неизвестные украли сотни бутылок вина на общую сумму около 350 тысяч евро в департаменте Сона и Луара на востоке Франции, их разыскивают правоохранительные органы, сообщает телеканал BFMTV.Ограбление произошло рано утром во вторник в заведении Relais Château. Несколько человек, приехавших на фуре, взломали дверь в погребе и вынесли сотни бутылок вина. Владелец погреба, который проснулся от сработавшей сигнализации, попытался догнать фургон и сообщил в жандармерию, которая в свою очередь направила патруль за грабителями.Во время погони преступники бросали бутылки вина в преследовавших их сотрудников правоохранительных органов. Повреждений машине нанесено не было. Злоумышленники оставили свой фургон с награбленным около города Брона вблизи Лиона и скрылись. Как минимум три человека находятся в розыске.В понедельник в Relais Château было совершено первое ограбление. Тогда неизвестные украли бутылки вина на сумму около 200 тысяч евро. На данный момент неизвестно, были ли эти ограбления совершены одними и теми же лицами.

https://ria.ru/20210106/krazha-1592127019.html

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франция, лион, в мире