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Во Франции воры украли вино на 350 тысяч евро
Во Франции воры украли вино на 350 тысяч евро
Неизвестные украли сотни бутылок вина на общую сумму около 350 тысяч евро в департаменте Сона и Луара на востоке Франции, их разыскивают правоохранительные... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T15:59
2021-01-06T15:59
2021-01-06T15:59
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ПАРИЖ, 5 янв – РИА Новости. Неизвестные украли сотни бутылок вина на общую сумму около 350 тысяч евро в департаменте Сона и Луара на востоке Франции, их разыскивают правоохранительные органы, сообщает телеканал BFMTV.Ограбление произошло рано утром во вторник в заведении Relais Château. Несколько человек, приехавших на фуре, взломали дверь в погребе и вынесли сотни бутылок вина. Владелец погреба, который проснулся от сработавшей сигнализации, попытался догнать фургон и сообщил в жандармерию, которая в свою очередь направила патруль за грабителями.Во время погони преступники бросали бутылки вина в преследовавших их сотрудников правоохранительных органов. Повреждений машине нанесено не было. Злоумышленники оставили свой фургон с награбленным около города Брона вблизи Лиона и скрылись. Как минимум три человека находятся в розыске.В понедельник в Relais Château было совершено первое ограбление. Тогда неизвестные украли бутылки вина на сумму около 200 тысяч евро. На данный момент неизвестно, были ли эти ограбления совершены одними и теми же лицами.
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франция, лион, в мире
ПАРИЖ, 5 янв – РИА Новости.
Неизвестные украли сотни бутылок вина на общую сумму около 350 тысяч евро в департаменте Сона и Луара на востоке Франции
, их разыскивают правоохранительные органы, сообщает телеканал BFMTV
.
Ограбление произошло рано утром во вторник в заведении Relais Château. Несколько человек, приехавших на фуре, взломали дверь в погребе и вынесли сотни бутылок вина. Владелец погреба, который проснулся от сработавшей сигнализации, попытался догнать фургон и сообщил в жандармерию, которая в свою очередь направила патруль за грабителями.
Во время погони преступники бросали бутылки вина в преследовавших их сотрудников правоохранительных органов. Повреждений машине нанесено не было. Злоумышленники оставили свой фургон с награбленным около города Брона вблизи Лиона
и скрылись. Как минимум три человека находятся в розыске.
В понедельник в Relais Château было совершено первое ограбление. Тогда неизвестные украли бутылки вина на сумму около 200 тысяч евро. На данный момент неизвестно, были ли эти ограбления совершены одними и теми же лицами.