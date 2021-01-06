В Вашингтоне объявили комендантский час из-за протестов
22:43 06.01.2021 (обновлено: 00:04 07.01.2021)
© AP Photo / Jacquelyn MartinСторонники президента США Дональда Трампа собрались возле Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Мэр Вашингтона Муриэл Баузер объявила в городе комендантский час с 18.00 по местному времени (02.00 мск 7 января) из-за протестов.
Согласно информации, опубликованной на сайте столичного правительства, комендантский час будет действовать с 18.00 в среду до 6.00 четверга 7 января по местному времени (с 02.00 до 14.00 мск 7 января).
Ранее конгресс США начал процедуру формального утверждения итогов прошедших в ноябре президентских выборов. Были высказаны первые возражения против утверждения итогов выборов и начато обсуждение. Группа сенаторов возразила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. После этого председательствующий на общей сессии конгресса вице-президент Пенс объявил, что заседание прекращается, палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут соответствующее голосование.
У здания Капитолия произошли столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть раненые. Сенат США прервал заседание. Сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Позднее Трамп призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу. Сообщается, что вице-президента Пенса эвакуировали из Капитолия в безопасное место.