https://ria.ru/20210106/vashington-1592170076.html

В Вашингтоне объявили комендантский час из-за протестов

В Вашингтоне объявили комендантский час из-за протестов

Мэр Вашингтона Муриэл Баузер объявила в городе комендантский час с 18.00 по местному времени (02.00 мск 7 января) из-за протестов. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-06T22:43

2021-01-06T22:43

2021-01-07T00:04

беспорядки в вашингтоне

выборы президента сша — 2020

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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Мэр Вашингтона Муриэл Баузер объявила в городе комендантский час с 18.00 по местному времени (02.00 мск 7 января) из-за протестов.Согласно информации, опубликованной на сайте столичного правительства, комендантский час будет действовать с 18.00 в среду до 6.00 четверга 7 января по местному времени (с 02.00 до 14.00 мск 7 января).Ранее конгресс США начал процедуру формального утверждения итогов прошедших в ноябре президентских выборов. Были высказаны первые возражения против утверждения итогов выборов и начато обсуждение. Группа сенаторов возразила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. После этого председательствующий на общей сессии конгресса вице-президент Пенс объявил, что заседание прекращается, палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут соответствующее голосование.У здания Капитолия произошли столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть раненые. Сенат США прервал заседание. Сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Позднее Трамп призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу. Сообщается, что вице-президента Пенса эвакуировали из Капитолия в безопасное место.

https://radiosputnik.ria.ru/20210106/tramp-1592156438.html

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дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире