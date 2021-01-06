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Акция сторонников Трампа в Вашингтоне закончилась стычкой с полицией
Акция сторонников Трампа в Вашингтоне закончилась стычкой с полицией
В Вашингтоне произошли столкновения между сторонниками президента США Дональда Трампа и полицией, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-06T13:01
2021-01-07T02:12
дональд трамп
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сша
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Вашингтоне произошли столкновения между сторонниками президента США Дональда Трампа и полицией, сообщает телеканал Fox News.Накануне планируемого утверждения победы Джо Байдена на президентских выборах в конгрессе несколько сотен сторонников Трампа требуют не засчитывать голоса выборщиков от спорных штатов, где Байден победил с небольшим отрывом. Изначально демонстрация проходила спокойно, без участия групп ультраправых, которые посещали такие акции ранее. Столкновения демонстрантов с полицией начались вечером во вторник. Как сообщают СМИ, силовики применили перцовые баллончики, чтобы разогнать протестующих. К вечеру полицейские задержали как минимум шесть человек за разные нарушения закона, включая хранение оружия, боеприпасов, а также нападение на полицейского.Дональд Трамп не признает поражения на выборах президента. При этом за Байдена проголосовали 306 выборщиков, а за Трампа — 232. Коллегия выборщиков уже утвердила результаты голосования, а 6 января это должны сделать конгрессмены. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.
https://ria.ru/20210105/tramp-1592064572.html
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Жители Вашингтона с огромным флагом США прошли по улицам в поддержку Трампа
Жители Вашингтона с огромным флагом США прошли по улицам в поддержку Трампа
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дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Акция сторонников Трампа в Вашингтоне закончилась стычкой с полицией

13:01 06.01.2021 (обновлено: 02:12 07.01.2021)
 
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Вашингтоне произошли столкновения между сторонниками президента США Дональда Трампа и полицией, сообщает телеканал Fox News.
Накануне планируемого утверждения победы Джо Байдена на президентских выборах в конгрессе несколько сотен сторонников Трампа требуют не засчитывать голоса выборщиков от спорных штатов, где Байден победил с небольшим отрывом. Изначально демонстрация проходила спокойно, без участия групп ультраправых, которые посещали такие акции ранее.
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Столкновения демонстрантов с полицией начались вечером во вторник. Как сообщают СМИ, силовики применили перцовые баллончики, чтобы разогнать протестующих. К вечеру полицейские задержали как минимум шесть человек за разные нарушения закона, включая хранение оружия, боеприпасов, а также нападение на полицейского.
Дональд Трамп не признает поражения на выборах президента. При этом за Байдена проголосовали 306 выборщиков, а за Трампа — 232. Коллегия выборщиков уже утвердила результаты голосования, а 6 января это должны сделать конгрессмены. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.
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Дональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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