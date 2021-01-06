https://ria.ru/20210106/vashington-1592123124.html

Акция сторонников Трампа в Вашингтоне закончилась стычкой с полицией

Акция сторонников Трампа в Вашингтоне закончилась стычкой с полицией

В Вашингтоне произошли столкновения между сторонниками президента США Дональда Трампа и полицией, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-06T13:01

2021-01-06T13:01

2021-01-07T02:12

дональд трамп

джо байден

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сша

в мире

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Вашингтоне произошли столкновения между сторонниками президента США Дональда Трампа и полицией, сообщает телеканал Fox News.Накануне планируемого утверждения победы Джо Байдена на президентских выборах в конгрессе несколько сотен сторонников Трампа требуют не засчитывать голоса выборщиков от спорных штатов, где Байден победил с небольшим отрывом. Изначально демонстрация проходила спокойно, без участия групп ультраправых, которые посещали такие акции ранее. Столкновения демонстрантов с полицией начались вечером во вторник. Как сообщают СМИ, силовики применили перцовые баллончики, чтобы разогнать протестующих. К вечеру полицейские задержали как минимум шесть человек за разные нарушения закона, включая хранение оружия, боеприпасов, а также нападение на полицейского.Дональд Трамп не признает поражения на выборах президента. При этом за Байдена проголосовали 306 выборщиков, а за Трампа — 232. Коллегия выборщиков уже утвердила результаты голосования, а 6 января это должны сделать конгрессмены. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.

https://ria.ru/20210105/tramp-1592064572.html

https://ria.ru/20210106/vybory-1592091069.html

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Жители Вашингтона с огромным флагом США прошли по улицам в поддержку Трампа Жители Вашингтона с огромным флагом США прошли по улицам в поддержку Трампа 2021-01-06T13:01 true PT0M16S

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дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире