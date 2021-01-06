https://ria.ru/20210106/vaktsina-1592152809.html

В Германии назвали условие для производства российской вакцины в ЕС

В Германии назвали условие для производства российской вакцины в ЕС

Производство российской вакцины "Спутник V" в ЕС возможно только после допуска препарата в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA), заявила на... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T18:25

2021-01-06T18:25

2021-01-06T19:03

россия

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

ульрике деммер

здоровье - общество

ангела меркель

владимир путин

германия

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БЕРЛИН, 6 янв — РИА Новости. Производство российской вакцины "Спутник V" в ЕС возможно только после допуска препарата в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA), заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.Так она ответила на вопрос о содержании телефонного разговора между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 5 января лидеры обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса, уделив особое внимание возможным перспективам совместного производства вакцин. Путин и Меркель договорились продолжить контакты по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран."Канцлер отметила, что двустороннее сотрудничество с целью расширения европейских производственных мощностей (при производстве вакцин. — Прим. ред.) возможно", — сказала Деммер.Она добавила, что более подробную информацию по этому вопросу можно получить в EMA.В конце ноября Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердило РИА Новости. что контактирует с разработчиком российской вакцины и обсуждает дальнейшее взаимодействие. При этом, как заметили в ЕМА, сроки получения разрешений на "Спутник V" "предсказать трудно".Накануне в агентстве заявили, что пока не получили от российской стороны запрос на выработку научных рекомендаций по препарату. Как пояснили в ЕМА, компания-разработчик должна "провести предварительные обсуждения и подать заявку" для авторизации на рынке; затем специальный комитет по лекарственным препаратам для человека (СНМР) оценит предоставленные данные, чтобы удостовериться, что "преимущества данной вакцины перевешивают связанные с ней риски"."Спутник V"Вакцина "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%.Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле и Белоруссии.

https://ria.ru/20201202/prezentatsiya-1587413477.html

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россия, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, ульрике деммер, здоровье - общество, ангела меркель, владимир путин, германия, европа