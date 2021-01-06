https://ria.ru/20210106/utechki-1592102125.html

Эксперт рассказал, как обезопасить себя от мошенников в случае утечек

Эксперт рассказал, как обезопасить себя от мошенников в случае утечек

Обезопасить себя от уловок мошенников в случае утечек персональной и конфиденциальной информации в сеть можно, проявляя бдительность и меньше доверия к... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T08:41

2021-01-06T08:41

2021-01-06T09:04

ашот оганесян

россия

технологии

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Обезопасить себя от уловок мошенников в случае утечек персональной и конфиденциальной информации в сеть можно, проявляя бдительность и меньше доверия к незнакомым и подозрительным людям, рассказал РИА Новости основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян."Единственное, что можно сделать, это никому не доверять и постоянно помнить, что ваши данные могут утечь и стать известными кому угодно", - сказал он, отвечая на вопрос, что делать россиянам, чьи данные уже попали в сеть."Поэтому знание вашего имени, паспортных данных, остатков на счете и ключевых слов совершенно не означает, что тот, кто вам звонит или пишет – тот, за кого он себя выдает", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20210104/utechka-1591937159.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ашот оганесян, россия, технологии