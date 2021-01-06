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Эксперт рассказал, как обезопасить себя от мошенников в случае утечек
Эксперт рассказал, как обезопасить себя от мошенников в случае утечек
Обезопасить себя от уловок мошенников в случае утечек персональной и конфиденциальной информации в сеть можно, проявляя бдительность и меньше доверия к... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T08:41
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ашот оганесян
россия
технологии
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Обезопасить себя от уловок мошенников в случае утечек персональной и конфиденциальной информации в сеть можно, проявляя бдительность и меньше доверия к незнакомым и подозрительным людям, рассказал РИА Новости основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян."Единственное, что можно сделать, это никому не доверять и постоянно помнить, что ваши данные могут утечь и стать известными кому угодно", - сказал он, отвечая на вопрос, что делать россиянам, чьи данные уже попали в сеть."Поэтому знание вашего имени, паспортных данных, остатков на счете и ключевых слов совершенно не означает, что тот, кто вам звонит или пишет – тот, за кого он себя выдает", - добавил эксперт.
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ашот оганесян, россия, технологии

Эксперт рассказал, как обезопасить себя от мошенников в случае утечек

08:41 06.01.2021 (обновлено: 09:04 06.01.2021)
 
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Программирование - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Обезопасить себя от уловок мошенников в случае утечек персональной и конфиденциальной информации в сеть можно, проявляя бдительность и меньше доверия к незнакомым и подозрительным людям, рассказал РИА Новости основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян.
"Единственное, что можно сделать, это никому не доверять и постоянно помнить, что ваши данные могут утечь и стать известными кому угодно", - сказал он, отвечая на вопрос, что делать россиянам, чьи данные уже попали в сеть.
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
4 января, 09:06
Эксперт назвал самые крупные утечки данных в России в 2020 году
"Поэтому знание вашего имени, паспортных данных, остатков на счете и ключевых слов совершенно не означает, что тот, кто вам звонит или пишет – тот, за кого он себя выдает", - добавил эксперт.
 
Ашот ОганесянРоссияТехнологии
 
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