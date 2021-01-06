https://ria.ru/20210106/utechki-1592102125.html
Эксперт рассказал, как обезопасить себя от мошенников в случае утечек
Эксперт рассказал, как обезопасить себя от мошенников в случае утечек
Обезопасить себя от уловок мошенников в случае утечек персональной и конфиденциальной информации в сеть можно, проявляя бдительность и меньше доверия к... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T08:41
2021-01-06T08:41
2021-01-06T09:04
ашот оганесян
россия
технологии
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Обезопасить себя от уловок мошенников в случае утечек персональной и конфиденциальной информации в сеть можно, проявляя бдительность и меньше доверия к незнакомым и подозрительным людям, рассказал РИА Новости основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян."Единственное, что можно сделать, это никому не доверять и постоянно помнить, что ваши данные могут утечь и стать известными кому угодно", - сказал он, отвечая на вопрос, что делать россиянам, чьи данные уже попали в сеть."Поэтому знание вашего имени, паспортных данных, остатков на счете и ключевых слов совершенно не означает, что тот, кто вам звонит или пишет – тот, за кого он себя выдает", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20210104/utechka-1591937159.html
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ашот оганесян, россия, технологии
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости.
Обезопасить себя от уловок мошенников в случае утечек персональной и конфиденциальной информации в сеть можно, проявляя бдительность и меньше доверия к незнакомым и подозрительным людям, рассказал РИА Новости основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян
.
"Единственное, что можно сделать, это никому не доверять и постоянно помнить, что ваши данные могут утечь и стать известными кому угодно", - сказал он, отвечая на вопрос, что делать россиянам, чьи данные уже попали в сеть.
"Поэтому знание вашего имени, паспортных данных, остатков на счете и ключевых слов совершенно не означает, что тот, кто вам звонит или пишет – тот, за кого он себя выдает", - добавил эксперт.