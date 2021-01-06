https://ria.ru/20210106/ukraina-1592164145.html

Аваков заявил, что националисты не будут править в "ментовском" Харькове

Аваков заявил, что националисты не будут править в "ментовском" Харькове

Харьков всегда был "ментовским городом", поэтому там не будут править "националисты, бандюки и боковые авторитеты", заявил министр внутренних дел Украины Арсен... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T20:54

2021-01-06T20:54

2021-01-06T20:56

украинская повстанческая армия

арсен аваков

петр порошенко

организация украинских националистов

мвд украины

степан бандера

харьков

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156049/86/1560498617_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_545cdf39463ddb86685e9ac9653bbfc8.jpg

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Харьков всегда был "ментовским городом", поэтому там не будут править "националисты, бандюки и боковые авторитеты", заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.Шествие, посвященное 112-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры, прошло вечером 1 января в центре Киева. Аналогичные акции прошли также в ряде других городов Украины."Харьков всегда был ментовский город, как говорили. Это говорилось о том, что здесь единый кулак власти всегда был сильнее альтернативного кулака. Никакие националисты, никакие бандюки, никакие боковые авторитеты не будут здесь ничего решать и править", - заявил Аваков, видео опубликовано на канале МВД Украины в YouTube.Аваков также сказал, что будет заниматься этим вопросом сам. "Если кто-то будет соответствующим образом проявляться или на что-то даже претендовать, будет демонстративная неадекватная, несимметричная реакция", – подчеркнул он.Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"* (УПА, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".Героизация УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.*Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20210106/ukraina-1592156152.html

https://ria.ru/20200609/1572685664.html

харьков

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украинская повстанческая армия, арсен аваков, петр порошенко, организация украинских националистов, мвд украины, степан бандера, харьков, киев, в мире