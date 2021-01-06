Аваков заявил, что националисты не будут править в "ментовском" Харькове
20:54 06.01.2021 (обновлено: 20:56 06.01.2021)
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Харьков всегда был "ментовским городом", поэтому там не будут править "националисты, бандюки и боковые авторитеты", заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Шествие, посвященное 112-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры, прошло вечером 1 января в центре Киева. Аналогичные акции прошли также в ряде других городов Украины.
"Харьков всегда был ментовский город, как говорили. Это говорилось о том, что здесь единый кулак власти всегда был сильнее альтернативного кулака. Никакие националисты, никакие бандюки, никакие боковые авторитеты не будут здесь ничего решать и править", - заявил Аваков, видео опубликовано на канале МВД Украины в YouTube.
Аваков также сказал, что будет заниматься этим вопросом сам. "Если кто-то будет соответствующим образом проявляться или на что-то даже претендовать, будет демонстративная неадекватная, несимметричная реакция", – подчеркнул он.
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Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"* (УПА, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".
Героизация УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
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