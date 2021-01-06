https://ria.ru/20210106/ukraina-1592130569.html

В Раде опровергли информацию о "тайной вакцинации" от коронавируса

В Раде опровергли информацию о "тайной вакцинации" от коронавируса

Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T14:15

2021-01-06T14:15

2021-01-06T14:28

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

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КИЕВ, 6 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий опроверг информацию о "тайной вакцинации" от коронавируса.Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что около десяти депутатов Верховной рады и бизнесменов, в том числе Радуцкий, и топ-чиновники "тайно вакцинировались" препаратами производства BioNTech и Pfizer от коронавируса, заплатив за два укола до 3 тысяч евро, при том, что официально на Украину ни одна вакцина не завозится."Не вижу смысла даже комментировать этот бред. Я так понимаю, некоторые владельцы СМИ впервые за много лет празднуют Новый год на Украине, скучают и развлекаются, придумывая фейки. Когда на Украине официально появится вакцина, я сделаю прививку публично, чтобы собственным примером убедить украинцев, что это необходимо делать", - цитирует Радуцкого сайт "Сегодня".Замглавы комитета Рады по вопросам здравоохранения Артем Дубнов также заявил, что не имеет информации о контрабандной вакцине."Мне об этом ничего не известно. Такую вакцину мне не предлагали. Сложно комментировать, как вакцина попала в страну. Как попадает контрабанда на Украину, в теории понятно - путем контрабанды. А насчет контрактирования на официальную поставку вакцин - не являюсь экспертом по международным закупкам", - заявил в среду Дубнов интернет-изданию "Страна.ua".Замглавы комитета Оксана Дмитриева также сообщила, что впервые слышит о подпольной вакцинации.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 1090496 человек, выздоровели 761898 заболевших, летальных случаев – 19357.

https://ria.ru/20201227/vaktsina-1591119019.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210103/ukraina-vaktsina-1591909659.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, верховная рада украины, украина, в мире