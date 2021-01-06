https://ria.ru/20210106/ukraina-1592130569.html
В Раде опровергли информацию о "тайной вакцинации" от коронавируса
В Раде опровергли информацию о "тайной вакцинации" от коронавируса
Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T14:15
2021-01-06T14:15
2021-01-06T14:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
верховная рада украины
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в мире
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КИЕВ, 6 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий опроверг информацию о "тайной вакцинации" от коронавируса.Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что около десяти депутатов Верховной рады и бизнесменов, в том числе Радуцкий, и топ-чиновники "тайно вакцинировались" препаратами производства BioNTech и Pfizer от коронавируса, заплатив за два укола до 3 тысяч евро, при том, что официально на Украину ни одна вакцина не завозится."Не вижу смысла даже комментировать этот бред. Я так понимаю, некоторые владельцы СМИ впервые за много лет празднуют Новый год на Украине, скучают и развлекаются, придумывая фейки. Когда на Украине официально появится вакцина, я сделаю прививку публично, чтобы собственным примером убедить украинцев, что это необходимо делать", - цитирует Радуцкого сайт "Сегодня".Замглавы комитета Рады по вопросам здравоохранения Артем Дубнов также заявил, что не имеет информации о контрабандной вакцине."Мне об этом ничего не известно. Такую вакцину мне не предлагали. Сложно комментировать, как вакцина попала в страну. Как попадает контрабанда на Украину, в теории понятно - путем контрабанды. А насчет контрактирования на официальную поставку вакцин - не являюсь экспертом по международным закупкам", - заявил в среду Дубнов интернет-изданию "Страна.ua".Замглавы комитета Оксана Дмитриева также сообщила, что впервые слышит о подпольной вакцинации.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 1090496 человек, выздоровели 761898 заболевших, летальных случаев – 19357.
https://ria.ru/20201227/vaktsina-1591119019.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210103/ukraina-vaktsina-1591909659.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, верховная рада украины, украина, в мире
КИЕВ, 6 янв – РИА Новости.
Депутат Верховной рады Украины
от пропрезидентской фракции "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий опроверг информацию о "тайной вакцинации" от коронавируса.
Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что около десяти депутатов Верховной рады и бизнесменов, в том числе Радуцкий, и топ-чиновники "тайно вакцинировались" препаратами производства BioNTech и Pfizer от коронавируса, заплатив за два укола до 3 тысяч евро, при том, что официально на Украину ни одна вакцина не завозится.
"Не вижу смысла даже комментировать этот бред. Я так понимаю, некоторые владельцы СМИ впервые за много лет празднуют Новый год на Украине, скучают и развлекаются, придумывая фейки. Когда на Украине официально появится вакцина, я сделаю прививку публично, чтобы собственным примером убедить украинцев, что это необходимо делать", - цитирует Радуцкого сайт "Сегодня"
.
Замглавы комитета Рады по вопросам здравоохранения Артем Дубнов также заявил, что не имеет информации о контрабандной вакцине.
"Мне об этом ничего не известно. Такую вакцину мне не предлагали. Сложно комментировать, как вакцина попала в страну. Как попадает контрабанда на Украину, в теории понятно - путем контрабанды. А насчет контрактирования на официальную поставку вакцин - не являюсь экспертом по международным закупкам", - заявил в среду Дубнов интернет-изданию "Страна.ua"
.
Замглавы комитета Оксана Дмитриева также сообщила, что впервые слышит о подпольной вакцинации.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 1090496 человек, выздоровели 761898 заболевших, летальных случаев – 19357.