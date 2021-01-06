https://ria.ru/20210106/ukraina-1592128137.html

Украина перевела воинские звания на стандарты НАТО

Украина перевела воинские звания на стандарты НАТО

Министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ, согласно которому в Вооруженных силах страны внедряется перечень кодов военных рангов НАТО, сообщила... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T13:53

2021-01-06T13:53

2021-01-06T14:09

андрей таранов

нато

украина

безопасность

в мире

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КИЕВ, 6 янв — РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ, согласно которому в Вооруженных силах страны внедряется перечень кодов военных рангов НАТО, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.Звания в украинской армии приводятся в соответствие со стандартами НАТО по закону, принятому Радой в июне 2020 года.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к текущему году обеспечить полную совместимость своих Вооруженных сил с силами стран НАТО.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20201023/bazy-nato-1580703983.html

украина

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андрей таранов, нато, украина, безопасность, в мире