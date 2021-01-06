https://ria.ru/20210106/ukaz-1592109844.html

В России создали Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями

В России создали Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, сообщается на сайте... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T10:31

2021-01-06T10:31

2021-01-06T14:57

владимир путин

россия

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, сообщается на сайте Кремля.Главой фонда назначен член Общественной палаты, основатель первого детского хосписа Александр Ткаченко. Как пояснил Ткаченко РИА Новости, фонд займется закупками дорогих и не зарегистрированных в России лекарств. В нем будут работать 45 человек — в первую очередь специалисты, обрабатывающие заявки и помогающие оформлять документы, а также сотрудники с высшим медицинским образованием и опытом работы с орфанными болезнями.Уже сформированы первые списки пациентов, в них вошли более девяти тысяч человек. Организация также подготовила перечень препаратов, их около 50. Первые лекарства обещают поставить пациентам уже в январе.На финансирование деятельности фонда в 2021 году в бюджет заложено 60 миллиардов рублей.В декабре президент провел видеовстречу с волонтерами. В ней принимали участие дети с тяжелыми заболеваниями, в том числе Регина Парпиева, которая рассказала главе государства, что в России нет фонда для помощи людям с аутоиммунными болезнями. Она добавила, что многие ребята погибают, оставшись без лекарств, которые не по карману их родителям и опекунам.Путин заявил, что средства, вырученные от повышения налога на доходы физических лиц для богатых, — это около 60 миллиардов рублей — пойдут как раз на приобретение дорогостоящих препаратов.

https://ria.ru/20210105/golikova-1592062625.html

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владимир путин, россия