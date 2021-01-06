https://ria.ru/20210106/ucheniya-1592095282.html

СМИ: Южная Корея и США провели в декабре совместные учения ВВС

СМИ: Южная Корея и США провели в декабре совместные учения ВВС

Южная Корея и США провели ежегодные декабрьские учения ВВС в сокращенном формате на фоне опасений в связи с пандемией коронавируса, передает агентство Рёнхап со РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T04:39

2021-01-06T04:39

2021-01-06T04:39

южная корея

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155716/71/1557167108_0:19:3080:1751_1920x0_80_0_0_7e5716933d47ff58b166a42d454ef2e4.jpg

СЕУЛ, 6 янв – РИА Новости. Южная Корея и США провели ежегодные декабрьские учения ВВС в сокращенном формате на фоне опасений в связи с пандемией коронавируса, передает агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник.По данным агентства, союзники провели сокращенную версию учений с 7 по 11 декабря с участием истребителей F-15K и KF-16 с южнокорейской стороны и F-16 от США. Дополнительные силы на учения не отправляли, они были проведены с участием тех самолетов, что уже несут службу на Корейском полуострове."Это была обычная тренировка для проверки способности союзников проводить совместные операции", - заявил агентству офицер ВВС.Прежде ежегодно в декабре США и Южная Корея проводили крупные учения ВВС Vigilant Ace. В 2017 году эти учения стали самыми масштабными за время их проведения, были задействованы около 230 самолетов. Но с 2018 года они были заменены менее масштабными совместными тренировками для поддержки дипломатических усилий по денуклеаризации Северной Кореи.

https://ria.ru/20201210/ucheniya-1588587647.html

южная корея

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная корея, сша, в мире