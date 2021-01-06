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СМИ: Южная Корея и США провели в декабре совместные учения ВВС
СМИ: Южная Корея и США провели в декабре совместные учения ВВС
Южная Корея и США провели ежегодные декабрьские учения ВВС в сокращенном формате на фоне опасений в связи с пандемией коронавируса, передает агентство Рёнхап со РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T04:39
2021-01-06T04:39
южная корея
сша
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СЕУЛ, 6 янв – РИА Новости. Южная Корея и США провели ежегодные декабрьские учения ВВС в сокращенном формате на фоне опасений в связи с пандемией коронавируса, передает агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник.По данным агентства, союзники провели сокращенную версию учений с 7 по 11 декабря с участием истребителей F-15K и KF-16 с южнокорейской стороны и F-16 от США. Дополнительные силы на учения не отправляли, они были проведены с участием тех самолетов, что уже несут службу на Корейском полуострове."Это была обычная тренировка для проверки способности союзников проводить совместные операции", - заявил агентству офицер ВВС.Прежде ежегодно в декабре США и Южная Корея проводили крупные учения ВВС Vigilant Ace. В 2017 году эти учения стали самыми масштабными за время их проведения, были задействованы около 230 самолетов. Но с 2018 года они были заменены менее масштабными совместными тренировками для поддержки дипломатических усилий по денуклеаризации Северной Кореи.
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южная корея, сша, в мире

СМИ: Южная Корея и США провели в декабре совместные учения ВВС

04:39 06.01.2021
 
© Pfc. You Chul LeeВоеннослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© Pfc. You Chul Lee
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СЕУЛ, 6 янв – РИА Новости. Южная Корея и США провели ежегодные декабрьские учения ВВС в сокращенном формате на фоне опасений в связи с пандемией коронавируса, передает агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник.
По данным агентства, союзники провели сокращенную версию учений с 7 по 11 декабря с участием истребителей F-15K и KF-16 с южнокорейской стороны и F-16 от США. Дополнительные силы на учения не отправляли, они были проведены с участием тех самолетов, что уже несут службу на Корейском полуострове.
"Это была обычная тренировка для проверки способности союзников проводить совместные операции", - заявил агентству офицер ВВС.
Прежде ежегодно в декабре США и Южная Корея проводили крупные учения ВВС Vigilant Ace. В 2017 году эти учения стали самыми масштабными за время их проведения, были задействованы около 230 самолетов. Но с 2018 года они были заменены менее масштабными совместными тренировками для поддержки дипломатических усилий по денуклеаризации Северной Кореи.
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