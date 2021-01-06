https://ria.ru/20210106/tserkov-1592165575.html

В РПЦ назвали ношение масок в храмах христианским долгом

В РПЦ назвали ношение масок в храмах христианским долгом

При ощущении недомогания и других признаков болезни верующим следует оставаться дома, в частности, не посещать рождественские богослужения, также в храмах... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T21:11

2021-01-06T21:11

2021-01-06T21:11

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. При ощущении недомогания и других признаков болезни верующим следует оставаться дома, в частности, не посещать рождественские богослужения, также в храмах обязательно нужно носить маски, поскольку это может оградить от болезни собратьев по вере, заявил РИА Новости замглавы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе."Для православных верующих, которые собираются молиться на Рождественском богослужении, естественно соблюдение масочного режима и социальной дистанции, поскольку это единственные средства не подвергать риску заражения собратьев по вере. Это христианский императив - позаботиться о здоровье окружающих. Несмотря на критику относительно эффективности масок, даже если есть маленькая вероятность того, что маски могут кого-то защитить, этой возможностью надо обязательно воспользоваться", - сказал Кипшидзе.Он отметил, что священнослужители и клир "сделают все возможное, чтобы минимизировать угрозу заражения участников богослужения". Также представитель РПЦ призвал в Рождество остаться дома всех, кто чувствует признаки недомогания."Признаки недомогания - препятствие для участия в богослужениях. Те, кто чувствуют признаки болезни - температуру, кашель, недомогание, - могут воспользоваться прямой трансляцией богослужения", - заключил собеседник агентства.Ранее в среду патриарх Московский и вся Руси Кирилл назвал глупыми людей, которые игнорируют эпидемию и не следуют медицинским предписаниям, в том числе не носят маски, и сравнил таких людей с неверующими. Он отметил, что феномен неверия "присутствует и он всегда опасен". По словам патриарха, "смертельно опасно", когда люди не верят в Бога, "так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции". А заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил РИА Новости, что священникам стоит носить маску во время исповеди и причащения верующих.В связи с эпидемией в храмах Русской православной церкви действуют ограничения, введенные еще весной 2020 года. Духовенство и сотрудников храмов (как и мирян) обязали носить маски, если они контактируют с прихожанами, в том числе во время исповеди. А верующим рекомендовано "готовить список совершенных грехов на бумаге и подавать его священнику". Также в храмах должны протирать ложку для причастия платком с дезраствором после каждого причастника, запивку раздавать в одноразовых стаканчиках, помазание совершать одноразовыми ватными палочками. Целовать чашу, крест и руку по-прежнему нельзя, иконы, крест и Евангелие должны регулярно протирать дезраствором. Если в конкретном храме санитарные меры не соблюдают, священники советуют обратиться к настоятелю, а если он не прислушается, к архиерею.7 января в Русской православной а также некоторых поместных православных церквях, католики восточного обряда и протестанты, придерживающиеся юлианского календаря, встретят Рождество Христово. Накануне 6 января в Церкви отмечают Рождественский сочельник или навечерие Рождества Христова. В храмах в этот день идут праздничные богослужения: утром - Царские часы и литургия Василия Великого, вечером - всенощное бдение, которое переходит в ночную литургию Иоанна Златоуста. Утром 7 января в храмах также отслужат одну или несколько (раннюю и позднюю) праздничных литургий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577785757.html

https://ria.ru/20200608/1572648269.html

https://ria.ru/20200723/1574795161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус и вера, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вахтанг кипшидзе, русская православная церковь