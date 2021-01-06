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Милонов попросил ФАС провести проверку из-за высоких цен на "омывайку"
Милонов попросил ФАС провести проверку из-за высоких цен на "омывайку"
Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку в связи с... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T14:04
2021-01-06T14:04
россия
виталий милонов
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку в связи с необоснованным завышением цен на автомобильную жидкость для очистки ветровых стекол.Парламентарий отмечает в обращении, которое есть в распоряжении РИА Новости, что ежегодно зимой получает большое количество сообщений от граждан о росте цен на данный товар."Действительно, в осенний и зимний периоды стоимость одной канистры с "омывайкой" может стоить до 600-700 рублей. Другими словами, один литр омывающей жидкости стоит больше, чем аналогичный объем самого дорогого и элитного топлива", - говорится в запросе.По словам депутата, взвинчивание цен на "омывайку" носит характер сговора, зимний рост цен нельзя объяснить ни повышенным спросом, ни дороговизной составляющих ингредиентов.Милонов подчеркнул, что завышенные цены создают "серый рынок" продажи товара: в крупных городах на обочинах дорог "омывайку" продают на розлив или по доступным ценам, качество такого товара может представлять для покупателей опасность из-за состава жидкости, основанной на токсичных сортах спирта."В данной связи прошу Вас провести проверку производителей и продавцов омывающей жидкости в крупных городах Российской Федерации на предмет сговора и необоснованного завышения розничной стоимости на этот товар", - добавляется в запросе.
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россия, виталий милонов, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика

Милонов попросил ФАС провести проверку из-за высоких цен на "омывайку"

14:04 06.01.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖенщина заливает незамерзающую жидкость для омывания стекол автомобиля на МКАДе в Москве
Женщина заливает незамерзающую жидкость для омывания стекол автомобиля на МКАДе в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку в связи с необоснованным завышением цен на автомобильную жидкость для очистки ветровых стекол.
Парламентарий отмечает в обращении, которое есть в распоряжении РИА Новости, что ежегодно зимой получает большое количество сообщений от граждан о росте цен на данный товар.
"Действительно, в осенний и зимний периоды стоимость одной канистры с "омывайкой" может стоить до 600-700 рублей. Другими словами, один литр омывающей жидкости стоит больше, чем аналогичный объем самого дорогого и элитного топлива", - говорится в запросе.
По словам депутата, взвинчивание цен на "омывайку" носит характер сговора, зимний рост цен нельзя объяснить ни повышенным спросом, ни дороговизной составляющих ингредиентов.
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Милонов подчеркнул, что завышенные цены создают "серый рынок" продажи товара: в крупных городах на обочинах дорог "омывайку" продают на розлив или по доступным ценам, качество такого товара может представлять для покупателей опасность из-за состава жидкости, основанной на токсичных сортах спирта.
"В данной связи прошу Вас провести проверку производителей и продавцов омывающей жидкости в крупных городах Российской Федерации на предмет сговора и необоснованного завышения розничной стоимости на этот товар", - добавляется в запросе.
 
РоссияВиталий МилоновФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
 
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