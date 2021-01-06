https://ria.ru/20210106/tseny-1592129248.html

Милонов попросил ФАС провести проверку из-за высоких цен на "омывайку"

Милонов попросил ФАС провести проверку из-за высоких цен на "омывайку"

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку в связи с... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T14:04

2021-01-06T14:04

2021-01-06T14:04

россия

виталий милонов

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку в связи с необоснованным завышением цен на автомобильную жидкость для очистки ветровых стекол.Парламентарий отмечает в обращении, которое есть в распоряжении РИА Новости, что ежегодно зимой получает большое количество сообщений от граждан о росте цен на данный товар."Действительно, в осенний и зимний периоды стоимость одной канистры с "омывайкой" может стоить до 600-700 рублей. Другими словами, один литр омывающей жидкости стоит больше, чем аналогичный объем самого дорогого и элитного топлива", - говорится в запросе.По словам депутата, взвинчивание цен на "омывайку" носит характер сговора, зимний рост цен нельзя объяснить ни повышенным спросом, ни дороговизной составляющих ингредиентов.Милонов подчеркнул, что завышенные цены создают "серый рынок" продажи товара: в крупных городах на обочинах дорог "омывайку" продают на розлив или по доступным ценам, качество такого товара может представлять для покупателей опасность из-за состава жидкости, основанной на токсичных сортах спирта."В данной связи прошу Вас провести проверку производителей и продавцов омывающей жидкости в крупных городах Российской Федерации на предмет сговора и необоснованного завышения розничной стоимости на этот товар", - добавляется в запросе.

https://ria.ru/20210102/prognoz-1591801650.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, виталий милонов, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика