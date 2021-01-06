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Милонов попросил ФАС провести проверку из-за высоких цен на "омывайку"
Милонов попросил ФАС провести проверку из-за высоких цен на "омывайку"
Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку в связи с... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T14:04
2021-01-06T14:04
2021-01-06T14:04
россия
виталий милонов
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку в связи с необоснованным завышением цен на автомобильную жидкость для очистки ветровых стекол.Парламентарий отмечает в обращении, которое есть в распоряжении РИА Новости, что ежегодно зимой получает большое количество сообщений от граждан о росте цен на данный товар."Действительно, в осенний и зимний периоды стоимость одной канистры с "омывайкой" может стоить до 600-700 рублей. Другими словами, один литр омывающей жидкости стоит больше, чем аналогичный объем самого дорогого и элитного топлива", - говорится в запросе.По словам депутата, взвинчивание цен на "омывайку" носит характер сговора, зимний рост цен нельзя объяснить ни повышенным спросом, ни дороговизной составляющих ингредиентов.Милонов подчеркнул, что завышенные цены создают "серый рынок" продажи товара: в крупных городах на обочинах дорог "омывайку" продают на розлив или по доступным ценам, качество такого товара может представлять для покупателей опасность из-за состава жидкости, основанной на токсичных сортах спирта."В данной связи прошу Вас провести проверку производителей и продавцов омывающей жидкости в крупных городах Российской Федерации на предмет сговора и необоснованного завышения розничной стоимости на этот товар", - добавляется в запросе.
https://ria.ru/20210102/prognoz-1591801650.html
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россия, виталий милонов, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости.
Депутат Госдумы Виталий Милонов
направил обращение руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку в связи с необоснованным завышением цен на автомобильную жидкость для очистки ветровых стекол.
Парламентарий отмечает в обращении, которое есть в распоряжении РИА Новости, что ежегодно зимой получает большое количество сообщений от граждан о росте цен на данный товар.
"Действительно, в осенний и зимний периоды стоимость одной канистры с "омывайкой" может стоить до 600-700 рублей. Другими словами, один литр омывающей жидкости стоит больше, чем аналогичный объем самого дорогого и элитного топлива", - говорится в запросе.
По словам депутата, взвинчивание цен на "омывайку" носит характер сговора, зимний рост цен нельзя объяснить ни повышенным спросом, ни дороговизной составляющих ингредиентов.
Милонов подчеркнул, что завышенные цены создают "серый рынок" продажи товара: в крупных городах на обочинах дорог "омывайку" продают на розлив или по доступным ценам, качество такого товара может представлять для покупателей опасность из-за состава жидкости, основанной на токсичных сортах спирта.
"В данной связи прошу Вас провести проверку производителей и продавцов омывающей жидкости в крупных городах Российской Федерации на предмет сговора и необоснованного завышения розничной стоимости на этот товар", - добавляется в запросе.