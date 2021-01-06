https://ria.ru/20210106/tramp-1592170491.html

Трамп заявил, что Пенсу не хватило смелости отклонить голоса выборщиков

Трамп заявил, что Пенсу не хватило смелости отклонить голоса выборщиков

Президент США Дональд Трамп обвинил вице-президента Майка Пенса в том, что ему не хватило смелости отклонить голоса выборщиков спорных штатов, несмотря на то,... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T22:53

2021-01-06T22:53

2021-01-06T22:53

выборы президента сша — 2020

майк пенс

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил вице-президента Майка Пенса в том, что ему не хватило смелости отклонить голоса выборщиков спорных штатов, несмотря на то, что тот не имеет подобных полномочий."Майку Пенсу не хватило мужества сделать то, что должно было быть сделано, чтобы защитить нашу страну и нашу конституцию, дав штатам шанс сертифицировать скорректированный набор фактов, а не фальсифицированные и неправильные (факты), которые их ранее попросили сертифицировать. США требуют правды!" - написал он в Twitter.Ранее Пенс, которого президент Дональд Трамп просил вмешаться в процесс утверждения итогов выборов в конгрессе, заявил, что не будет пытаться не засчитывать голоса выборщиков.

https://ria.ru/20210106/protesty-1592170370.html

сша

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майк пенс, дональд трамп, сша, в мире