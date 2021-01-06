https://ria.ru/20210106/tramp-1592170491.html
Трамп заявил, что Пенсу не хватило смелости отклонить голоса выборщиков
Трамп заявил, что Пенсу не хватило смелости отклонить голоса выборщиков
Президент США Дональд Трамп обвинил вице-президента Майка Пенса в том, что ему не хватило смелости отклонить голоса выборщиков спорных штатов, несмотря на то,... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T22:53
2021-01-06T22:53
2021-01-06T22:53
выборы президента сша — 2020
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил вице-президента Майка Пенса в том, что ему не хватило смелости отклонить голоса выборщиков спорных штатов, несмотря на то, что тот не имеет подобных полномочий."Майку Пенсу не хватило мужества сделать то, что должно было быть сделано, чтобы защитить нашу страну и нашу конституцию, дав штатам шанс сертифицировать скорректированный набор фактов, а не фальсифицированные и неправильные (факты), которые их ранее попросили сертифицировать. США требуют правды!" - написал он в Twitter.Ранее Пенс, которого президент Дональд Трамп просил вмешаться в процесс утверждения итогов выборов в конгрессе, заявил, что не будет пытаться не засчитывать голоса выборщиков.
https://ria.ru/20210106/protesty-1592170370.html
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майк пенс, дональд трамп, сша, в мире