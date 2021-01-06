https://ria.ru/20210106/tramp-1592162512.html

Трамп призвал засчитать голоса "только законно выдвинутых" выборщиков

Трамп призвал засчитать голоса "только законно выдвинутых" выборщиков

Президент США Дональд Трамп призвал конгресс при подсчете голосов выборщиков засчитать волю "только законно выдвинутых" выборщиков. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T20:39

2021-01-06T20:39

2021-01-06T20:39

выборы президента сша — 2020

майк пенс

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

техас

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал конгресс при подсчете голосов выборщиков засчитать волю "только законно выдвинутых" выборщиков."Мы пришли, чтобы потребовать от конгресса поступить правильно и учесть голоса только тех выборщиков, которые были выдвинуты законно", - сказал он в среду, выступая на митинге своих сторонников в Вашингтоне.Трамп также в очередной раз заявил, что вице-президент Майк Пенс может в качестве председателя на совместном заседании двух палат парламента в среду личным решением отклонить голоса выборщиков. По его словам, если Пенс вернет голоса в спорные штаты, которые, как утверждает президент, "хотят повторно сертифицировать" итоги выборов, то это принесет победу Трампу.Последние дни он настаивает на праве вице-президента поступить таким образом, несмотря на то, что это идет вразрез с решением федерального суда штата Техас, который ранее отклонил иск с требованием признать, что вице-президент Майк Пенс имеет право решать, какие голоса выборщиков учитывать при их формальном подсчете.Накануне издание New York Times сообщило, что Пенс в разговоре с Трампом пытался объяснить тому, что не имеет подобных полномочий, однако президент категорически отверг это. Сам Пенс не комментировал ситуацию.Пенс в своем официальном качестве президента сената должен в среду утвердить вместе с обеими палатами конгресса результаты голосования на выборах президента. По официальным данным, на выборах президента победил Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков от штатов против 232 у Трампа, который поражение не признает.

https://ria.ru/20210106/tramp-1592145424.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210105/ssha-1592023574.html

вашингтон (город)

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техас

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майк пенс, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, техас, в мире