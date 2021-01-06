Трамп призвал засчитать голоса "только законно выдвинутых" выборщиков
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал конгресс при подсчете голосов выборщиков засчитать волю "только законно выдвинутых" выборщиков.
"Мы пришли, чтобы потребовать от конгресса поступить правильно и учесть голоса только тех выборщиков, которые были выдвинуты законно", - сказал он в среду, выступая на митинге своих сторонников в Вашингтоне.
Трамп также в очередной раз заявил, что вице-президент Майк Пенс может в качестве председателя на совместном заседании двух палат парламента в среду личным решением отклонить голоса выборщиков. По его словам, если Пенс вернет голоса в спорные штаты, которые, как утверждает президент, "хотят повторно сертифицировать" итоги выборов, то это принесет победу Трампу.
Последние дни он настаивает на праве вице-президента поступить таким образом, несмотря на то, что это идет вразрез с решением федерального суда штата Техас, который ранее отклонил иск с требованием признать, что вице-президент Майк Пенс имеет право решать, какие голоса выборщиков учитывать при их формальном подсчете.
Накануне издание New York Times сообщило, что Пенс в разговоре с Трампом пытался объяснить тому, что не имеет подобных полномочий, однако президент категорически отверг это. Сам Пенс не комментировал ситуацию.
Пенс в своем официальном качестве президента сената должен в среду утвердить вместе с обеими палатами конгресса результаты голосования на выборах президента. По официальным данным, на выборах президента победил Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков от штатов против 232 у Трампа, который поражение не признает.