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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210106/tramp-1592162512.html
Трамп призвал засчитать голоса "только законно выдвинутых" выборщиков
Трамп призвал засчитать голоса "только законно выдвинутых" выборщиков
Президент США Дональд Трамп призвал конгресс при подсчете голосов выборщиков засчитать волю "только законно выдвинутых" выборщиков. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T20:39
2021-01-06T20:39
выборы президента сша — 2020
майк пенс
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
техас
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал конгресс при подсчете голосов выборщиков засчитать волю "только законно выдвинутых" выборщиков."Мы пришли, чтобы потребовать от конгресса поступить правильно и учесть голоса только тех выборщиков, которые были выдвинуты законно", - сказал он в среду, выступая на митинге своих сторонников в Вашингтоне.Трамп также в очередной раз заявил, что вице-президент Майк Пенс может в качестве председателя на совместном заседании двух палат парламента в среду личным решением отклонить голоса выборщиков. По его словам, если Пенс вернет голоса в спорные штаты, которые, как утверждает президент, "хотят повторно сертифицировать" итоги выборов, то это принесет победу Трампу.Последние дни он настаивает на праве вице-президента поступить таким образом, несмотря на то, что это идет вразрез с решением федерального суда штата Техас, который ранее отклонил иск с требованием признать, что вице-президент Майк Пенс имеет право решать, какие голоса выборщиков учитывать при их формальном подсчете.Накануне издание New York Times сообщило, что Пенс в разговоре с Трампом пытался объяснить тому, что не имеет подобных полномочий, однако президент категорически отверг это. Сам Пенс не комментировал ситуацию.Пенс в своем официальном качестве президента сената должен в среду утвердить вместе с обеими палатами конгресса результаты голосования на выборах президента. По официальным данным, на выборах президента победил Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков от штатов против 232 у Трампа, который поражение не признает.
https://ria.ru/20210106/tramp-1592145424.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210105/ssha-1592023574.html
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майк пенс, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, техас, в мире

Трамп призвал засчитать голоса "только законно выдвинутых" выборщиков

20:39 06.01.2021
 
© REUTERS / Jim BourgПрезидент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© REUTERS / Jim Bourg
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал конгресс при подсчете голосов выборщиков засчитать волю "только законно выдвинутых" выборщиков.
"Мы пришли, чтобы потребовать от конгресса поступить правильно и учесть голоса только тех выборщиков, которые были выдвинуты законно", - сказал он в среду, выступая на митинге своих сторонников в Вашингтоне.
Губернатор штата Индиана Майк Пенс и кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
Вчера, 16:50Выборы президента США — 2020
Трамп открыто призвал Пенса отклонить голоса выборщиков в спорных штатах
Трамп также в очередной раз заявил, что вице-президент Майк Пенс может в качестве председателя на совместном заседании двух палат парламента в среду личным решением отклонить голоса выборщиков. По его словам, если Пенс вернет голоса в спорные штаты, которые, как утверждает президент, "хотят повторно сертифицировать" итоги выборов, то это принесет победу Трампу.
Последние дни он настаивает на праве вице-президента поступить таким образом, несмотря на то, что это идет вразрез с решением федерального суда штата Техас, который ранее отклонил иск с требованием признать, что вице-президент Майк Пенс имеет право решать, какие голоса выборщиков учитывать при их формальном подсчете.
Накануне издание New York Times сообщило, что Пенс в разговоре с Трампом пытался объяснить тому, что не имеет подобных полномочий, однако президент категорически отверг это. Сам Пенс не комментировал ситуацию.
Пенс в своем официальном качестве президента сената должен в среду утвердить вместе с обеими палатами конгресса результаты голосования на выборах президента. По официальным данным, на выборах президента победил Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков от штатов против 232 у Трампа, который поражение не признает.
Президент США Дональд Трамп в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
5 января, 09:39
Переломит ситуацию? Трамп надеется обойти Байдена в ряде штатов
 
Выборы президента США — 2020Майк ПенсДональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАТехасВ мире
 
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