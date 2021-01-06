https://ria.ru/20210106/tramp-1592160218.html

Трамп заявил, что никогда не признает поражение на выборах

Трамп заявил, что никогда не признает поражение на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не признает поражения на выборах. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T20:07

2021-01-06T20:07

2021-01-06T20:51

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не признает поражения на выборах."Мы никогда не сдадимся", — заявил Трамп, выступая перед десятками тысяч сторонников в Вашингтоне.Трамп назвал предполагаемые нарушения на выборах "возмутительными", вновь сравнил США со страной третьего мира. Он заявил, что его пришли поддержать сотни тысяч человек.Президент в очередной раз призвал вице-президента Майка Пенса вмешаться в процесс подсчета голосов выборщиков в конгрессе.В среду вице-президент Майк Пенс в своем официальном качестве президента сената должен утвердить вместе с обеими палатами конгресса результаты голосования на президентских выборах. При этом в последние дни Трамп требует от Пенса отклонить голоса выборщиков в спорных штатах, хотя у вице-президента нет таких полномочий.По закону Пенс председательствует при процессе подсчета голосов, причем члены конгресса могут возражать против утверждения тех или иных голосов выборщиков. Это намерена сделать небольшая группа республиканцев, однако ожидается, что обе палаты конгресса проголосуют против этих возражений, а Джо Байдена признают победителем.Накануне Трамп в ходе выступления в штате Джорджия пообещал не "отдавать" Белый дом Байдену. Американский лидер также заявил о планах устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" сенат и администрацию.По официальным данным, в избирательной кампании победил демократ Байден: он получил 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января.

https://ria.ru/20210106/ssha-1592145036.html

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Десятки тысяч сторонников Трампа с флагами вышли на улицы Вашингтона Десятки тысяч сторонников Трампа с флагами вышли на улицы Вашингтона 2021-01-06T20:07 true PT0M16S

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