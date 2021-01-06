Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210106/tramp-1592153105.html
В Вашингтоне протестуют десятки тысяч сторонников Трампа
В Вашингтоне протестуют десятки тысяч сторонников Трампа
В Вашингтоне десятки тысяч сторонников действующего главы государства Дональда Трампа протестуют против результатов президентских выборов, на которых, по... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T18:31
2021-01-06T19:34
майк пенс
капитолий
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592157749_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_816411d7f4727b6dd90491a59218ccb2.jpg
ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. В Вашингтоне десятки тысяч сторонников действующего главы государства Дональда Трампа протестуют против результатов президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил демократ Джо Байден.Многотысячная толпа собралась к югу от Белого дома, люди ждут выступления Трампа. Затем планируется марш к Капитолию, где совместная сессия палат конгресса должна утвердить результаты голосования."Мы просто пришли поддержать президента Трампа", — сказал один из собравшихся.Он заявил, что не вполне понимает, какие шаги сейчас можно предпринять, чтобы Трамп победил.По официальным данным, на выборах выиграл Джо Байден: демократ получил 306 голосов против 232 у республиканца Трампа, который до сих пор не признал поражения. Он требует от вице-президента Майка Пенса пересмотреть результаты голосования в ходе церемонии в конгрессе. При этом у Пенса нет таких полномочий: по закону он должен председательствовать во время подсчета голосов, а возможные возражения могут высказывать члены конгресса.Во вторник в ходе выступления штате Джорджия Трамп пообещал не "отдавать" Белый дом Байдену. Американский лидер также заявил о планах устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" сенат и администрацию.Следующего главу государства приведут к присяге 20 января.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20210106/tramp-1592148831.html
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Десятки тысяч сторонников Трампа с флагами вышли на улицы Вашингтона
Десятки тысяч сторонников Трампа с флагами вышли на улицы Вашингтона
2021-01-06T18:31
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592157749_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_d256c379e339941ec7c023bcb539e767.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майк пенс, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

В Вашингтоне протестуют десятки тысяч сторонников Трампа

18:31 06.01.2021 (обновлено: 19:34 06.01.2021)
 
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. В Вашингтоне десятки тысяч сторонников действующего главы государства Дональда Трампа протестуют против результатов президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил демократ Джо Байден.
Многотысячная толпа собралась к югу от Белого дома, люди ждут выступления Трампа. Затем планируется марш к Капитолию, где совместная сессия палат конгресса должна утвердить результаты голосования.
"Мы просто пришли поддержать президента Трампа", — сказал один из собравшихся.
Он заявил, что не вполне понимает, какие шаги сейчас можно предпринять, чтобы Трамп победил.
По официальным данным, на выборах выиграл Джо Байден: демократ получил 306 голосов против 232 у республиканца Трампа, который до сих пор не признал поражения. Он требует от вице-президента Майка Пенса пересмотреть результаты голосования в ходе церемонии в конгрессе. При этом у Пенса нет таких полномочий: по закону он должен председательствовать во время подсчета голосов, а возможные возражения могут высказывать члены конгресса.
Президент США Дональд Трамп в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
Вчера, 17:33
"Пришло время смелости". Трамп призвал Пенса отклонить голоса выборщиков
Во вторник в ходе выступления штате Джорджия Трамп пообещал не "отдавать" Белый дом Байдену. Американский лидер также заявил о планах устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" сенат и администрацию.
Следующего главу государства приведут к присяге 20 января.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Майк ПенсКапитолийДональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Один человек погиб при обрушении льда на водопаде на Камчатке
07:41Конгресс США возобновил совместную сессию по утверждению итогов выборов
07:36Моди расстроился из-за новостей о беспорядках в Вашингтоне
07:30В ходе протестов в Вашингтоне задержали более 50 человек
07:22На Вилючинском водопаде на Камчатке обрушился лед, погиб человек
07:18Обстановка у Капитолия спокойная
07:15Эксперт рассказал, к чему могут привести попытки импичмента Трампу
07:14В результате беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека
07:05Конгресс уже три часа обсуждает утверждение итогов выборов
07:05CNN: советник Трампа задумался об отставке из-за событий в Вашингтоне
06:56В Вашингтоне продлили режим ЧС до инаугурации нового президента
06:53Пенса призвали воспользоваться поправкой для отстранения Трампа от власти
06:50"Настоящий русский": британцев восхитил задушивший волка фермер из России
06:39Украинский националист заявил о деморализации ВСУ
06:38В Вашингтоне задержали не менее 30 нарушителей комендантского часа
06:25Джимми Картер назвал беспорядки в Вашингтоне национальной трагедией
06:18Сенат отклонил возражения против одобрения голосов выборщиков от Аризоны
06:02Названы неожиданные предвестники инфаркта
06:00Сенатор Шахин поставила Саакашвили в пример Трампу
05:58СМИ: при стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США
Лента новостейМолния