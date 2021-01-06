https://ria.ru/20210106/tramp-1592153105.html

В Вашингтоне протестуют десятки тысяч сторонников Трампа

В Вашингтоне протестуют десятки тысяч сторонников Трампа

В Вашингтоне десятки тысяч сторонников действующего главы государства Дональда Трампа протестуют против результатов президентских выборов, на которых, по... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T18:31

2021-01-06T18:31

2021-01-06T19:34

майк пенс

капитолий

дональд трамп

джо байден

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сша

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ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. В Вашингтоне десятки тысяч сторонников действующего главы государства Дональда Трампа протестуют против результатов президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил демократ Джо Байден.Многотысячная толпа собралась к югу от Белого дома, люди ждут выступления Трампа. Затем планируется марш к Капитолию, где совместная сессия палат конгресса должна утвердить результаты голосования."Мы просто пришли поддержать президента Трампа", — сказал один из собравшихся.Он заявил, что не вполне понимает, какие шаги сейчас можно предпринять, чтобы Трамп победил.По официальным данным, на выборах выиграл Джо Байден: демократ получил 306 голосов против 232 у республиканца Трампа, который до сих пор не признал поражения. Он требует от вице-президента Майка Пенса пересмотреть результаты голосования в ходе церемонии в конгрессе. При этом у Пенса нет таких полномочий: по закону он должен председательствовать во время подсчета голосов, а возможные возражения могут высказывать члены конгресса.Во вторник в ходе выступления штате Джорджия Трамп пообещал не "отдавать" Белый дом Байдену. Американский лидер также заявил о планах устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" сенат и администрацию.Следующего главу государства приведут к присяге 20 января.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210106/tramp-1592148831.html

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Десятки тысяч сторонников Трампа с флагами вышли на улицы Вашингтона Десятки тысяч сторонников Трампа с флагами вышли на улицы Вашингтона 2021-01-06T18:31 true PT0M16S

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майк пенс, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире