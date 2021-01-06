https://ria.ru/20210106/tramp-1592151065.html

В Джорджии опровергли слова Трампа о "найденных" 50 тысячах бюллетеней

В Джорджии опровергли слова Трампа о "найденных" 50 тысячах бюллетеней

Тысячи бюллетеней в штате Джорджия, об обнаружении которых написал президент Дональд Трамп, на самом деле были не "найдены", а поданы в ходе досрочного... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T18:06

2021-01-06T18:06

2021-01-06T18:11

дональд стерлинг

дональд трамп

джо байден

джорджия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587548881_0:185:3244:2010_1920x0_80_0_0_2c65ddc070fe9af289ddc56f90d8b516.jpg

ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Тысячи бюллетеней в штате Джорджия, об обнаружении которых написал президент Дональд Трамп, на самом деле были не "найдены", а поданы в ходе досрочного голосования, заявил в среду менеджер по работе систем голосования офиса секретаря штата Джорджия Габриель Стерлинг."Мистические места находятся в глубинах сознания президента. Бюллетени, которые мы "нашли", были на месте. Это не найденные бюллетени, это поданные бюллетени", - цитирует его слова телеканал CNN.Ранее Трамп написал в Twitter, что прошлой ночью были найдены 50 тысяч бюллетеней, не уточнив детали.Второй тур выборов проходит в двух округах в Джорджии, его итоги определят, какая партия будет контролировать верхнюю палату.По прогнозам телеканала NBC News, в одном из округов победил демократ Рафаэль Уорнок, который при 98% обработанных бюллетеней обходит оппонента от республиканцев Келли Лоффлер на 1,2%. В другом округе тоже подсчитано 98% голосов. Там демократ Джон Оссофф лидирует с 50,2%, а республиканец Дэвид Пердью получает 49,8%. Осталось подсчитать почти 99 тысяч бюллетеней.Официальные результаты пока не оглашены.В случае победы демократов в обоих округах голоса в верхней палате распределяются поровну: 50 на 50. Однако избранный вице-президент Камала Харрис одновременно является председателем сената и также может голосовать, что дает демократам преимущество в один голос.Демократы уже контролируют палату представителей. Главенство в обеих палатах конгресса дает им возможность более свободно реализовывать внутриполитическую повестку при администрации Джо Байдена.

https://radiosputnik.ria.ru/20210106/tramp-1592148831.html

джорджия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд стерлинг, дональд трамп, джо байден, джорджия, в мире