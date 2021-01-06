В Джорджии опровергли слова Трампа о "найденных" 50 тысячах бюллетеней
18:06 06.01.2021 (обновлено: 18:11 06.01.2021)
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Тысячи бюллетеней в штате Джорджия, об обнаружении которых написал президент Дональд Трамп, на самом деле были не "найдены", а поданы в ходе досрочного голосования, заявил в среду менеджер по работе систем голосования офиса секретаря штата Джорджия Габриель Стерлинг.
"Мистические места находятся в глубинах сознания президента. Бюллетени, которые мы "нашли", были на месте. Это не найденные бюллетени, это поданные бюллетени", - цитирует его слова телеканал CNN.
Ранее Трамп написал в Twitter, что прошлой ночью были найдены 50 тысяч бюллетеней, не уточнив детали.
Второй тур выборов проходит в двух округах в Джорджии, его итоги определят, какая партия будет контролировать верхнюю палату.
По прогнозам телеканала NBC News, в одном из округов победил демократ Рафаэль Уорнок, который при 98% обработанных бюллетеней обходит оппонента от республиканцев Келли Лоффлер на 1,2%. В другом округе тоже подсчитано 98% голосов. Там демократ Джон Оссофф лидирует с 50,2%, а республиканец Дэвид Пердью получает 49,8%. Осталось подсчитать почти 99 тысяч бюллетеней.
Официальные результаты пока не оглашены.
В случае победы демократов в обоих округах голоса в верхней палате распределяются поровну: 50 на 50. Однако избранный вице-президент Камала Харрис одновременно является председателем сената и также может голосовать, что дает демократам преимущество в один голос.
Демократы уже контролируют палату представителей. Главенство в обеих палатах конгресса дает им возможность более свободно реализовывать внутриполитическую повестку при администрации Джо Байдена.