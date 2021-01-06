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https://ria.ru/20210106/tramp-1592151065.html
В Джорджии опровергли слова Трампа о "найденных" 50 тысячах бюллетеней
В Джорджии опровергли слова Трампа о "найденных" 50 тысячах бюллетеней
Тысячи бюллетеней в штате Джорджия, об обнаружении которых написал президент Дональд Трамп, на самом деле были не "найдены", а поданы в ходе досрочного... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T18:06
2021-01-06T18:11
дональд стерлинг
дональд трамп
джо байден
джорджия
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Тысячи бюллетеней в штате Джорджия, об обнаружении которых написал президент Дональд Трамп, на самом деле были не "найдены", а поданы в ходе досрочного голосования, заявил в среду менеджер по работе систем голосования офиса секретаря штата Джорджия Габриель Стерлинг."Мистические места находятся в глубинах сознания президента. Бюллетени, которые мы "нашли", были на месте. Это не найденные бюллетени, это поданные бюллетени", - цитирует его слова телеканал CNN.Ранее Трамп написал в Twitter, что прошлой ночью были найдены 50 тысяч бюллетеней, не уточнив детали.Второй тур выборов проходит в двух округах в Джорджии, его итоги определят, какая партия будет контролировать верхнюю палату.По прогнозам телеканала NBC News, в одном из округов победил демократ Рафаэль Уорнок, который при 98% обработанных бюллетеней обходит оппонента от республиканцев Келли Лоффлер на 1,2%. В другом округе тоже подсчитано 98% голосов. Там демократ Джон Оссофф лидирует с 50,2%, а республиканец Дэвид Пердью получает 49,8%. Осталось подсчитать почти 99 тысяч бюллетеней.Официальные результаты пока не оглашены.В случае победы демократов в обоих округах голоса в верхней палате распределяются поровну: 50 на 50. Однако избранный вице-президент Камала Харрис одновременно является председателем сената и также может голосовать, что дает демократам преимущество в один голос.Демократы уже контролируют палату представителей. Главенство в обеих палатах конгресса дает им возможность более свободно реализовывать внутриполитическую повестку при администрации Джо Байдена.
https://radiosputnik.ria.ru/20210106/tramp-1592148831.html
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дональд стерлинг, дональд трамп, джо байден, джорджия, в мире

В Джорджии опровергли слова Трампа о "найденных" 50 тысячах бюллетеней

18:06 06.01.2021 (обновлено: 18:11 06.01.2021)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Тысячи бюллетеней в штате Джорджия, об обнаружении которых написал президент Дональд Трамп, на самом деле были не "найдены", а поданы в ходе досрочного голосования, заявил в среду менеджер по работе систем голосования офиса секретаря штата Джорджия Габриель Стерлинг.
"Мистические места находятся в глубинах сознания президента. Бюллетени, которые мы "нашли", были на месте. Это не найденные бюллетени, это поданные бюллетени", - цитирует его слова телеканал CNN.
Ранее Трамп написал в Twitter, что прошлой ночью были найдены 50 тысяч бюллетеней, не уточнив детали.
Второй тур выборов проходит в двух округах в Джорджии, его итоги определят, какая партия будет контролировать верхнюю палату.
Президент США Дональд Трамп в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
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По прогнозам телеканала NBC News, в одном из округов победил демократ Рафаэль Уорнок, который при 98% обработанных бюллетеней обходит оппонента от республиканцев Келли Лоффлер на 1,2%. В другом округе тоже подсчитано 98% голосов. Там демократ Джон Оссофф лидирует с 50,2%, а республиканец Дэвид Пердью получает 49,8%. Осталось подсчитать почти 99 тысяч бюллетеней.
Официальные результаты пока не оглашены.
В случае победы демократов в обоих округах голоса в верхней палате распределяются поровну: 50 на 50. Однако избранный вице-президент Камала Харрис одновременно является председателем сената и также может голосовать, что дает демократам преимущество в один голос.
Демократы уже контролируют палату представителей. Главенство в обеих палатах конгресса дает им возможность более свободно реализовывать внутриполитическую повестку при администрации Джо Байдена.
 
Дональд СтерлингДональд ТрампДжо БайденДжорджияВ мире
 
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