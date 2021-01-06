https://ria.ru/20210106/tramp-1592145424.html

Трамп открыто призвал Пенса отклонить голоса выборщиков в спорных штатах

Трамп открыто призвал Пенса отклонить голоса выборщиков в спорных штатах

Действующий президент США Дональд Трамп открыто призвал вице-президента Майка Пенса отклонить голоса выборщиков в спорных штатах, чтобы пересмотреть итоги... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T16:50

2021-01-06T16:50

2021-01-06T17:28

выборы президента сша — 2020

майк пенс

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/146568/38/1465683828_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_24a791f03b373258e0a2843c6d2c174d.jpg

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп открыто призвал вице-президента Майка Пенса отклонить голоса выборщиков в спорных штатах, чтобы пересмотреть итоги выборов, которые в среду должен утвердить конгресс.Последние дни глава государства настаивает на том, что Пенс вправе отклонить голоса выборщиков — несмотря на то что это идет вразрез с решением федерального суда штата Техас, ранее отклонившим иск с требованием признать, что вице-президент может решать, какие голоса учитывать при их формальном подсчете.Накануне издание The New York Times сообщило, что Пенс в разговоре с Трампом пытался объяснить, что у него нет подобных полномочий. Президент назвал публикацию фейковой. Сам Пенс не комментировал ситуацию.Трамп во вторник в ходе выступления штате Джорджия пообещал не "отдавать" Белый дом Байдену. Американский лидер также заявил о планах устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" сенат и администрацию.Шестого января Пенс — в своем официальном качестве президента сената — должен утвердить вместе с обеими палатами конгресса результаты голосования на президентских выборах. По официальным данным, на них победил Джо Байден: демократ получил 306 голосов против 232 у республиканца Трампа, который до сих пор не признал поражения. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января.

https://ria.ru/20210106/ssha-1592145036.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк пенс, дональд трамп, джо байден, сша, в мире