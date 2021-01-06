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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210106/tramp-1592145424.html
Трамп открыто призвал Пенса отклонить голоса выборщиков в спорных штатах
Трамп открыто призвал Пенса отклонить голоса выборщиков в спорных штатах
Действующий президент США Дональд Трамп открыто призвал вице-президента Майка Пенса отклонить голоса выборщиков в спорных штатах, чтобы пересмотреть итоги... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T16:50
2021-01-06T17:28
выборы президента сша — 2020
майк пенс
дональд трамп
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп открыто призвал вице-президента Майка Пенса отклонить голоса выборщиков в спорных штатах, чтобы пересмотреть итоги выборов, которые в среду должен утвердить конгресс.Последние дни глава государства настаивает на том, что Пенс вправе отклонить голоса выборщиков — несмотря на то что это идет вразрез с решением федерального суда штата Техас, ранее отклонившим иск с требованием признать, что вице-президент может решать, какие голоса учитывать при их формальном подсчете.Накануне издание The New York Times сообщило, что Пенс в разговоре с Трампом пытался объяснить, что у него нет подобных полномочий. Президент назвал публикацию фейковой. Сам Пенс не комментировал ситуацию.Трамп во вторник в ходе выступления штате Джорджия пообещал не "отдавать" Белый дом Байдену. Американский лидер также заявил о планах устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" сенат и администрацию.Шестого января Пенс — в своем официальном качестве президента сената — должен утвердить вместе с обеими палатами конгресса результаты голосования на президентских выборах. По официальным данным, на них победил Джо Байден: демократ получил 306 голосов против 232 у республиканца Трампа, который до сих пор не признал поражения. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января.
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майк пенс, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп открыто призвал Пенса отклонить голоса выборщиков в спорных штатах

16:50 06.01.2021 (обновлено: 17:28 06.01.2021)
 
© AP Photo / Michael ConroyГубернатор штата Индиана Майк Пенс и кандидат в президенты США Дональд Трамп
Губернатор штата Индиана Майк Пенс и кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© AP Photo / Michael Conroy
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ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп открыто призвал вице-президента Майка Пенса отклонить голоса выборщиков в спорных штатах, чтобы пересмотреть итоги выборов, которые в среду должен утвердить конгресс.

"Штаты хотят исправить итоги своего голосования. <…> Все, что Майку Пенсу надо сделать, это отправить их обратно <…>, и мы победим. Сделай это, Майк, пришло время для невероятной смелости", — написал Трамп в твиттере.

Последние дни глава государства настаивает на том, что Пенс вправе отклонить голоса выборщиков — несмотря на то что это идет вразрез с решением федерального суда штата Техас, ранее отклонившим иск с требованием признать, что вице-президент может решать, какие голоса учитывать при их формальном подсчете.
Накануне издание The New York Times сообщило, что Пенс в разговоре с Трампом пытался объяснить, что у него нет подобных полномочий. Президент назвал публикацию фейковой. Сам Пенс не комментировал ситуацию.
Трамп во вторник в ходе выступления штате Джорджия пообещал не "отдавать" Белый дом Байдену. Американский лидер также заявил о планах устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" сенат и администрацию.
Шестого января Пенс — в своем официальном качестве президента сената — должен утвердить вместе с обеими палатами конгресса результаты голосования на президентских выборах. По официальным данным, на них победил Джо Байден: демократ получил 306 голосов против 232 у республиканца Трампа, который до сих пор не признал поражения. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января.
Здание американского Сената в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
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