Трамп открыто призвал Пенса отклонить голоса выборщиков в спорных штатах
16:50 06.01.2021 (обновлено: 17:28 06.01.2021)
© AP Photo / Michael ConroyГубернатор штата Индиана Майк Пенс и кандидат в президенты США Дональд Трамп
© AP Photo / Michael Conroy
ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп открыто призвал вице-президента Майка Пенса отклонить голоса выборщиков в спорных штатах, чтобы пересмотреть итоги выборов, которые в среду должен утвердить конгресс.
"Штаты хотят исправить итоги своего голосования. <…> Все, что Майку Пенсу надо сделать, это отправить их обратно <…>, и мы победим. Сделай это, Майк, пришло время для невероятной смелости", — написал Трамп в твиттере.
Последние дни глава государства настаивает на том, что Пенс вправе отклонить голоса выборщиков — несмотря на то что это идет вразрез с решением федерального суда штата Техас, ранее отклонившим иск с требованием признать, что вице-президент может решать, какие голоса учитывать при их формальном подсчете.
Накануне издание The New York Times сообщило, что Пенс в разговоре с Трампом пытался объяснить, что у него нет подобных полномочий. Президент назвал публикацию фейковой. Сам Пенс не комментировал ситуацию.
Трамп во вторник в ходе выступления штате Джорджия пообещал не "отдавать" Белый дом Байдену. Американский лидер также заявил о планах устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" сенат и администрацию.
Шестого января Пенс — в своем официальном качестве президента сената — должен утвердить вместе с обеими палатами конгресса результаты голосования на президентских выборах. По официальным данным, на них победил Джо Байден: демократ получил 306 голосов против 232 у республиканца Трампа, который до сих пор не признал поражения. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января.
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