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https://ria.ru/20210106/tank-1592092830.html
Источник рассказал, когда ВДВ получат уникальный плавающий танк
Источник рассказал, когда ВДВ получат уникальный плавающий танк
Уникальный по огневой мощи аэромобильный плавающий танк "Спрут-СДМ1" будет принят на вооружение Воздушно-десантных войск (ВДВ) в 2023 году, тогда же начнутся... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T03:05
2021-01-06T07:22
новое оружие россии
россия
воздушно-десантные войска россии
безопасность
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Уникальный по огневой мощи аэромобильный плавающий танк "Спрут-СДМ1" будет принят на вооружение Воздушно-десантных войск (ВДВ) в 2023 году, тогда же начнутся его серийные поставки, сообщил РИА Новости источник, близкий к штабу ВДВ.Источник добавил, что за счет мощного орудия, способного применять управляемые ракеты, новой системы управления комплексом вооружения и наличия автомата сопровождения целей огневая мощь "Спрут-СДМ1" находится на уровне основных боевых танков. "Фактически, ВДВ получат уникальный по боевым возможностям аэромобильный плавающий танк", - отметил он.Как сообщили ранее в Минобороны, в Воздушно-десантных войсках с 1 декабря 2020 года начата подготовка командиров для "Спрута".Самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", также позиционируемая как легкий плавающий танк, разработана и создана ПАО "Курганмашзавод", входящим в состав холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". Танк вооружен артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров. "Спрут" может транспортироваться кораблями и самолетами, десантироваться посадочным и парашютным способом.В конце прошлого года "Спрут-СДМ1" в рамках госиспытаний был протестирован в Черном море, где подтвердил способность без подготовки преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов.В мире на сегодняшний день применяется целый ряд плавающих боевых машин. В том числе на вооружении нескольких стран стоят плавающие танки ПТ-76 советской разработки или его модификации, в России эксплуатируются плавающие боевые машины пехоты и десанта, плавающие БМП-3 и бронетранспортеры на их базе поставляются на экспорт. Однако вся плавающая бронетехника, за исключением "Спрута", оснащена более легким вооружением по сравнению с современными танками.
https://ria.ru/20201215/tank-1589241819.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201127/sprut-sdm1-1586579585.html
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россия, воздушно-десантные войска россии, безопасность

Источник рассказал, когда ВДВ получат уникальный плавающий танк

03:05 06.01.2021 (обновлено: 07:22 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвиадесантная самоходная противотанковая пушка "Спрут-СД" во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники мотострелковых войск в рамках МВТФ "Армия-2020"
Авиадесантная самоходная противотанковая пушка Спрут-СД во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники мотострелковых войск в рамках МВТФ Армия-2020 - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Уникальный по огневой мощи аэромобильный плавающий танк "Спрут-СДМ1" будет принят на вооружение Воздушно-десантных войск (ВДВ) в 2023 году, тогда же начнутся его серийные поставки, сообщил РИА Новости источник, близкий к штабу ВДВ.
"Государственные испытания новейшей аэромобильной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1" по плану должны завершиться к концу 2022 года. В 2023 году машину должны принять на вооружение, тогда же начнутся ее серийные поставки в части ВДВ ", - рассказал собеседник агентства.
Источник добавил, что за счет мощного орудия, способного применять управляемые ракеты, новой системы управления комплексом вооружения и наличия автомата сопровождения целей огневая мощь "Спрут-СДМ1" находится на уровне основных боевых танков. "Фактически, ВДВ получат уникальный по боевым возможностям аэромобильный плавающий танк", - отметил он.
Как сообщили ранее в Минобороны, в Воздушно-десантных войсках с 1 декабря 2020 года начата подготовка командиров для "Спрута".
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Самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", также позиционируемая как легкий плавающий танк, разработана и создана ПАО "Курганмашзавод", входящим в состав холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". Танк вооружен артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров. "Спрут" может транспортироваться кораблями и самолетами, десантироваться посадочным и парашютным способом.
В конце прошлого года "Спрут-СДМ1" в рамках госиспытаний был протестирован в Черном море, где подтвердил способность без подготовки преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов.
В мире на сегодняшний день применяется целый ряд плавающих боевых машин. В том числе на вооружении нескольких стран стоят плавающие танки ПТ-76 советской разработки или его модификации, в России эксплуатируются плавающие боевые машины пехоты и десанта, плавающие БМП-3 и бронетранспортеры на их базе поставляются на экспорт. Однако вся плавающая бронетехника, за исключением "Спрута", оснащена более легким вооружением по сравнению с современными танками.
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