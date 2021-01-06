https://ria.ru/20210106/tank-1592092830.html

Источник рассказал, когда ВДВ получат уникальный плавающий танк

Источник рассказал, когда ВДВ получат уникальный плавающий танк

Уникальный по огневой мощи аэромобильный плавающий танк "Спрут-СДМ1" будет принят на вооружение Воздушно-десантных войск (ВДВ) в 2023 году, тогда же начнутся... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T03:05

2021-01-06T03:05

2021-01-06T07:22

новое оружие россии

россия

воздушно-десантные войска россии

безопасность

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Уникальный по огневой мощи аэромобильный плавающий танк "Спрут-СДМ1" будет принят на вооружение Воздушно-десантных войск (ВДВ) в 2023 году, тогда же начнутся его серийные поставки, сообщил РИА Новости источник, близкий к штабу ВДВ.Источник добавил, что за счет мощного орудия, способного применять управляемые ракеты, новой системы управления комплексом вооружения и наличия автомата сопровождения целей огневая мощь "Спрут-СДМ1" находится на уровне основных боевых танков. "Фактически, ВДВ получат уникальный по боевым возможностям аэромобильный плавающий танк", - отметил он.Как сообщили ранее в Минобороны, в Воздушно-десантных войсках с 1 декабря 2020 года начата подготовка командиров для "Спрута".Самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", также позиционируемая как легкий плавающий танк, разработана и создана ПАО "Курганмашзавод", входящим в состав холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". Танк вооружен артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров. "Спрут" может транспортироваться кораблями и самолетами, десантироваться посадочным и парашютным способом.В конце прошлого года "Спрут-СДМ1" в рамках госиспытаний был протестирован в Черном море, где подтвердил способность без подготовки преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов.В мире на сегодняшний день применяется целый ряд плавающих боевых машин. В том числе на вооружении нескольких стран стоят плавающие танки ПТ-76 советской разработки или его модификации, в России эксплуатируются плавающие боевые машины пехоты и десанта, плавающие БМП-3 и бронетранспортеры на их базе поставляются на экспорт. Однако вся плавающая бронетехника, за исключением "Спрута", оснащена более легким вооружением по сравнению с современными танками.

https://ria.ru/20201215/tank-1589241819.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201127/sprut-sdm1-1586579585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, воздушно-десантные войска россии, безопасность