https://ria.ru/20210106/tailand-1592071067.html

В Таиланде в ресторане 45 лет непрерывно готовят мясное рагу

В Таиланде в ресторане 45 лет непрерывно готовят мясное рагу

В бангкокском районе Эккамай для посетителей ресторана уже в течение 45 лет непрерывно готовят говяжье рагу, сообщает i-thai.ru РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T04:18

2021-01-06T04:18

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В бангкокском районе Эккамай для посетителей ресторана уже в течение 45 лет непрерывно готовят говяжье рагу, сообщает i-thai.ruВладелец заведения Наттапонг Кавиантавонг принял эстафету от родителей и продолжает варить "вечное" блюдо.Эта составляет основу блюда на следующий день. "Так что по крайней мере какая-то часть того, что попадает в ваш рот, готовится больше 45 лет", — объяснил Наттапонг.В семье нет определенного рецепта супа, количества ингредиентов в нем — надо пробовать. Среди продуктов — дюжина китайских трав, чеснок, корица, черный перец, корень кинзы и около 70 килограммов мяса в день.Вок стоит у тротуара на оживленной улице и большими размерами (диаметр — полтора метра, глубина — 76 сантиметров) привлекает толпы людей.Местные жители говорят, что запомнили вкус этого блюда с детства, и качество супа не изменилось. Многие иностранцы посещают заведение каждый раз, когда приезжают в Бангкок. Профессионалы также оценили "вечный суп" — заведению присвоена звезда Мишлена, есть и другие престижные награды.

https://ria.ru/20210105/kosmos-1588440217.html

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