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В Таиланде в ресторане 45 лет непрерывно готовят мясное рагу
В Таиланде в ресторане 45 лет непрерывно готовят мясное рагу
В бангкокском районе Эккамай для посетителей ресторана уже в течение 45 лет непрерывно готовят говяжье рагу, сообщает i-thai.ru РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T04:18
2021-01-06T04:18
2021-01-06T04:18
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В бангкокском районе Эккамай для посетителей ресторана уже в течение 45 лет непрерывно готовят говяжье рагу, сообщает i-thai.ruВладелец заведения Наттапонг Кавиантавонг принял эстафету от родителей и продолжает варить "вечное" блюдо.Эта составляет основу блюда на следующий день. "Так что по крайней мере какая-то часть того, что попадает в ваш рот, готовится больше 45 лет", — объяснил Наттапонг.В семье нет определенного рецепта супа, количества ингредиентов в нем — надо пробовать. Среди продуктов — дюжина китайских трав, чеснок, корица, черный перец, корень кинзы и около 70 килограммов мяса в день.Вок стоит у тротуара на оживленной улице и большими размерами (диаметр — полтора метра, глубина — 76 сантиметров) привлекает толпы людей.Местные жители говорят, что запомнили вкус этого блюда с детства, и качество супа не изменилось. Многие иностранцы посещают заведение каждый раз, когда приезжают в Бангкок. Профессионалы также оценили "вечный суп" — заведению присвоена звезда Мишлена, есть и другие престижные награды.
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еда, достопримечательности, туризм, новости - туризм, бангкок, таиланд
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости.
В бангкокском районе Эккамай для посетителей ресторана уже в течение 45 лет непрерывно готовят говяжье рагу, сообщает
i-thai.ru
Владелец заведения Наттапонг Кавиантавонг принял эстафету от родителей и продолжает варить "вечное" блюдо.
"Многие думают, что мы никогда не чистим вок, но это не так — каждый вечер мы сливаем рагу и моем посуду, после чего добавляем бульон обратно и ставим кипеть на медленном огне на всю ночь", — рассказывает он.
Эта составляет основу блюда на следующий день. "Так что по крайней мере какая-то часть того, что попадает в ваш рот, готовится больше 45 лет", — объяснил Наттапонг.
В семье нет определенного рецепта супа, количества ингредиентов в нем — надо пробовать. Среди продуктов — дюжина китайских трав, чеснок, корица, черный перец, корень кинзы и около 70 килограммов мяса в день.
"Чтобы говядина была нежной и впитала ароматы специй, мы готовим ее около семи часов: три часа куском, а потом четыре — мелко порезанную", — делится рецептом местный ресторатор.
Вок стоит у тротуара на оживленной улице и большими размерами (диаметр — полтора метра, глубина — 76 сантиметров) привлекает толпы людей.
Местные жители говорят, что запомнили вкус этого блюда с детства, и качество супа не изменилось. Многие иностранцы посещают заведение каждый раз, когда приезжают в Бангкок. Профессионалы также оценили "вечный суп" — заведению присвоена звезда Мишлена, есть и другие престижные награды.