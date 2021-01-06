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Получившая ранение в Капитолии женщина находится в критическом состоянии
Получившая ранение в Капитолии женщина находится в критическом состоянии
Женщина находится в критическом состоянии после получения ранения на территории Капитолия в Вашингтоне, сообщает телеканал СNN со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-06T23:45
2021-01-06T23:45
2021-01-07T00:07
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Женщина находится в критическом состоянии после получения ранения на территории Капитолия в Вашингтоне, сообщает телеканал СNN со ссылкой на источники."Женщина находится в критическом состоянии после получения выстрела в грудь на территории Капитолия", — говорится в сообщении телеканала.Других подробностей телеканал не приводит.Ранее телеканал PBS со ссылкой на источники сообщил, что один из протестующих получил огнестрельное ранение в здании конгресса США.У здания Капитолия произошли столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть пострадавшие. Сенат США прервал заседание. Сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Позднее Трамп призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу.
https://ria.ru/20210106/polnyy-besporyadok--spetskor-ria-novosti-ob-obstanovke-u-sten-kapitoliya-1592172239.html
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