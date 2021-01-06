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В Висконсине не будут выдвигать обвинения стрелявшим в Блейка полицейским
В Висконсине не будут выдвигать обвинения стрелявшим в Блейка полицейским
Прокуроры американского штата Висконсин не будут выдвигать обвинения полицейским, причастным к ранению афроамериканца Джейкоба Блейка в городе Кеноша, заявил на РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T01:09
2021-01-06T01:09
2021-01-06T01:20
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Прокуроры американского штата Висконсин не будут выдвигать обвинения полицейским, причастным к ранению афроамериканца Джейкоба Блейка в городе Кеноша, заявил на пресс-конференции окружной прокурор Майкл Грейвли.Прокурор добавил, что Блейку также не будет предъявлено никаких обвинений.Адвокат семьи Блейка Бэн Крэмп заявил, что они "крайне разочарованы" решением не выдвигать обвинения против полицейских, однако, по его словам, "работа еще не закончена, и надежда не потеряна".Полицейские в городе Кеноша 23 августа выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот, по информации ряда СМИ, пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские применили против него электрошокер и затем выстрелили. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Ни у одного из полицейских не было нательных видеокамер, которые могли бы пролить свет на произошедшее, потому что еще в 2017 году местная полиция отказалась закупать их.Инцидент привел к массовым акциям протеста в городе, они переросли в поджоги и погромы, произошли столкновения с полицией.Отец 29-летнего Блейка сообщил, что в результате полученных ранений его сын парализован ниже пояса. Защита Блейка сообщила, что по меньшей мере семь из восьми выстрелов, которые произвели полицейские, нанесли ему "серьезные и, скорее всего, необратимые повреждения". У мужчины повреждены позвоночник и внутренние органы.
https://ria.ru/20160928/1478017259.html
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джейкоб блейк, висконсин, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости.
Прокуроры американского штата Висконсин
не будут выдвигать обвинения полицейским, причастным к ранению афроамериканца Джейкоба Блейка
в городе Кеноша, заявил на пресс-конференции окружной прокурор Майкл Грейвли.
"Ни одному сотруднику правоохранительных органов Кеноши в этом случае не будет предъявлено обвинение в совершении какого-либо уголовного преступления на основании фактов и законов... Таким образом, мы решили, что никаких обвинений не будет предъявлено", - сказал Грэйвли во вторник.
Прокурор добавил, что Блейку также не будет предъявлено никаких обвинений.
Адвокат семьи Блейка Бэн Крэмп заявил, что они "крайне разочарованы" решением не выдвигать обвинения против полицейских, однако, по его словам, "работа еще не закончена, и надежда не потеряна".
"Мы должны расширить борьбу за справедливость от лица Джейкоба Блейка и бесчисленного множества других темнокожих жертв расовой несправедливости и жестокости полиции. Мы продолжим собственное расследование и борьбу за системные изменения в полицейской деятельности и прозрачности на всех уровнях", - написал Крэмп в Twitter.
Полицейские в городе Кеноша 23 августа выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот, по информации ряда СМИ, пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские применили против него электрошокер и затем выстрелили. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Ни у одного из полицейских не было нательных видеокамер, которые могли бы пролить свет на произошедшее, потому что еще в 2017 году местная полиция отказалась закупать их.
Инцидент привел к массовым акциям протеста в городе, они переросли в поджоги и погромы, произошли столкновения с полицией.
Отец 29-летнего Блейка сообщил, что в результате полученных ранений его сын парализован ниже пояса. Защита Блейка сообщила, что по меньшей мере семь из восьми выстрелов, которые произвели полицейские, нанесли ему "серьезные и, скорее всего, необратимые повреждения". У мужчины повреждены позвоночник и внутренние органы.