Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210106/strelba-1592090334.html
В Висконсине не будут выдвигать обвинения стрелявшим в Блейка полицейским
В Висконсине не будут выдвигать обвинения стрелявшим в Блейка полицейским
Прокуроры американского штата Висконсин не будут выдвигать обвинения полицейским, причастным к ранению афроамериканца Джейкоба Блейка в городе Кеноша, заявил на РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T01:09
2021-01-06T01:20
джейкоб блейк
висконсин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150651/82/1506518238_0:12:4909:2773_1920x0_80_0_0_526ed71c3c29788e0d52a3bd0e6f524e.jpg
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Прокуроры американского штата Висконсин не будут выдвигать обвинения полицейским, причастным к ранению афроамериканца Джейкоба Блейка в городе Кеноша, заявил на пресс-конференции окружной прокурор Майкл Грейвли.Прокурор добавил, что Блейку также не будет предъявлено никаких обвинений.Адвокат семьи Блейка Бэн Крэмп заявил, что они "крайне разочарованы" решением не выдвигать обвинения против полицейских, однако, по его словам, "работа еще не закончена, и надежда не потеряна".Полицейские в городе Кеноша 23 августа выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот, по информации ряда СМИ, пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские применили против него электрошокер и затем выстрелили. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Ни у одного из полицейских не было нательных видеокамер, которые могли бы пролить свет на произошедшее, потому что еще в 2017 году местная полиция отказалась закупать их.Инцидент привел к массовым акциям протеста в городе, они переросли в поджоги и погромы, произошли столкновения с полицией.Отец 29-летнего Блейка сообщил, что в результате полученных ранений его сын парализован ниже пояса. Защита Блейка сообщила, что по меньшей мере семь из восьми выстрелов, которые произвели полицейские, нанесли ему "серьезные и, скорее всего, необратимые повреждения". У мужчины повреждены позвоночник и внутренние органы.
https://ria.ru/20160928/1478017259.html
https://ria.ru/20200528/1572136117.html
висконсин
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/150651/82/1506518238_439:0:4400:2971_1920x0_80_0_0_dc9812d41d640a4daba6355e77762cd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джейкоб блейк, висконсин, сша, в мире

В Висконсине не будут выдвигать обвинения стрелявшим в Блейка полицейским

01:09 06.01.2021 (обновлено: 01:20 06.01.2021)
 
© AP Photo / Eric GayСотрудники правоохранительных органов США
Сотрудники правоохранительных органов США - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© AP Photo / Eric Gay
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Прокуроры американского штата Висконсин не будут выдвигать обвинения полицейским, причастным к ранению афроамериканца Джейкоба Блейка в городе Кеноша, заявил на пресс-конференции окружной прокурор Майкл Грейвли.
"Ни одному сотруднику правоохранительных органов Кеноши в этом случае не будет предъявлено обвинение в совершении какого-либо уголовного преступления на основании фактов и законов... Таким образом, мы решили, что никаких обвинений не будет предъявлено", - сказал Грэйвли во вторник.
Прокурор добавил, что Блейку также не будет предъявлено никаких обвинений.
Адвокат семьи Блейка Бэн Крэмп заявил, что они "крайне разочарованы" решением не выдвигать обвинения против полицейских, однако, по его словам, "работа еще не закончена, и надежда не потеряна".
Сотрудники полиции рядом с местом гибели афроамериканца в американском городе Эль-Кахон, Калифорния. 27 сентября 2016 - РИА Новости, 1920, 28.09.2016
28 сентября 2016, 09:36
Афроамериканец, раненный полицейскими в Калифорнии, скончалсяТемнокожий мужчина не выполнил приказ полицейских, когда те просили его поднять руки над головой, и те выстрелили в него несколько раз. Предположительно, афроамериканец держал руки на уровне пояса.
"Мы должны расширить борьбу за справедливость от лица Джейкоба Блейка и бесчисленного множества других темнокожих жертв расовой несправедливости и жестокости полиции. Мы продолжим собственное расследование и борьбу за системные изменения в полицейской деятельности и прозрачности на всех уровнях", - написал Крэмп в Twitter.
Полицейские в городе Кеноша 23 августа выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот, по информации ряда СМИ, пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские применили против него электрошокер и затем выстрелили. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Ни у одного из полицейских не было нательных видеокамер, которые могли бы пролить свет на произошедшее, потому что еще в 2017 году местная полиция отказалась закупать их.
Инцидент привел к массовым акциям протеста в городе, они переросли в поджоги и погромы, произошли столкновения с полицией.
Отец 29-летнего Блейка сообщил, что в результате полученных ранений его сын парализован ниже пояса. Защита Блейка сообщила, что по меньшей мере семь из восьми выстрелов, которые произвели полицейские, нанесли ему "серьезные и, скорее всего, необратимые повреждения". У мужчины повреждены позвоночник и внутренние органы.
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 28.05.2020
28 мая 2020, 17:53
СМИ: полицейские, от чьих рук погиб афроамериканец, причастны к насилию
 
Джейкоб БлейкВисконсинСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33В Японии полкилограмма черешни продали на торгах почти за $10 тысяч
07:32На Камчатке пять человек оказались под завалами после обрушения в шахтах
07:30Курс биткоина побил очередной исторический рекорд
06:10Украине придется вернуть МВФ больше денег, чем она сможет получить
06:09Трамп вновь заявил, что Пенс может изменить итоги выборов
06:05Врач рассказала, кому нельзя есть соленья
06:02В войска ЦВО поступили новые тяжелые огнеметные системы "Тосочка"
06:01Цена нефти Brent поднялась выше $54 за баррель
05:51СМИ: музыкант Dr. Dre попал в реанимацию
05:38Трамп подписал меморандум, мешающий въезду в США членов движения "Антифа"
05:27СМИ: Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись
05:23Вдова, потерявшая мужа из-за COVID-19, выступила с предостережением
04:47Лоза рассказал о драке в новогоднюю ночь
04:39СМИ: Южная Корея и США провели в декабре совместные учения ВВС
04:13Неизвестные угрожали влететь на самолете в здание Капитолия
04:11В США оценили "американский" УАЗ "Патриот"
03:59Шварценеггер назвал попытки Трампа оспорить итоги выборов "сумасшествием"
03:56СМИ: Пенс сообщил Трампу, что не может изменить результаты выборов
03:37В ВОЗ рассказали о распространении "британского" штамма коронавируса
03:26Британцев восхитил врач из России, сделавший предложение в "красной зоне"
Лента новостейМолния