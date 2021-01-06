https://ria.ru/20210106/ssha-1592171561.html

Палата представителей США прервала заседание из-за протестов

Палата представителей США прервала заседание из-за протестов

Палата представителей США вслед за сенатом прервала заседание из-за протестов внутри здания конгресса, конгрессмены эвакуированы. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T23:09

2021-01-06T23:09

2021-01-06T23:26

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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Палата представителей США вслед за сенатом прервала заседание из-за протестов внутри здания конгресса, конгрессмены эвакуированы."Палата распущена до созыва председателем", - сообщила пресс-служба палаты представителей в своем аккаунте в Twitter. Как сообщают с места событий журналисты различных изданий, протестующие пытаются ворваться в зал, где шло заседание, есть сообщения об использовании полицией слезоточивого газа и, предположительно, выстрелах в здании конгресса.Ранее конгресс США начал процедуру формального утверждения итогов прошедших в ноябре президентских выборов. Были высказаны первые возражения против утверждения итогов выборов и начато обсуждение. Группа сенаторов возразила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. После этого председательствующий на общей сессии конгресса вице-президент Пенс объявил, что заседание прекращается, палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут соответствующее голосование.

https://ria.ru/20210106/protesty-1592170370.html

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