Палата представителей США прервала заседание из-за протестов
23:09 06.01.2021 (обновлено: 23:26 06.01.2021)
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкУчастники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Палата представителей США вслед за сенатом прервала заседание из-за протестов внутри здания конгресса, конгрессмены эвакуированы.
"Палата распущена до созыва председателем", - сообщила пресс-служба палаты представителей в своем аккаунте в Twitter. Как сообщают с места событий журналисты различных изданий, протестующие пытаются ворваться в зал, где шло заседание, есть сообщения об использовании полицией слезоточивого газа и, предположительно, выстрелах в здании конгресса.
Ранее конгресс США начал процедуру формального утверждения итогов прошедших в ноябре президентских выборов. Были высказаны первые возражения против утверждения итогов выборов и начато обсуждение. Группа сенаторов возразила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. После этого председательствующий на общей сессии конгресса вице-президент Пенс объявил, что заседание прекращается, палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут соответствующее голосование.