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Конгресс США начал обсуждение возражений против итогов выборов
Конгресс США начал обсуждение возражений против итогов выборов
Первые возражения против утверждения итогов выборов высказаны в конгрессе США, начато обсуждение. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T21:19
2021-01-06T21:19
2021-01-06T21:19
выборы президента сша — 2020
майк пенс
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Первые возражения против утверждения итогов выборов высказаны в конгрессе США, начато обсуждение.Группа сенаторов возразила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. После этого председательствующий на общей сессии конгресса вице-президент Майк Пенс объявил, что заседание прекращается, палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут соответствующее голосование.
https://radiosputnik.ria.ru/20210106/tramp-1592148831.html
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