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Демократы заявили о победе на выборах в конгресс
Демократы заявили о победе на выборах в конгресс
Демократ Джон Оссофф поблагодарил жителей штата Джорджия за избрание его в сенат, фактически объявив о победе над республиканцем Дэвидом Пердью во втором туре... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T16:46
2021-01-06T17:32
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Демократ Джон Оссофф поблагодарил жителей штата Джорджия за избрание его в сенат, фактически объявив о победе над республиканцем Дэвидом Пердью во втором туре выборов в верхнюю палату."Доброе утро. Покорно благодарю народ Джорджии за то, что выбрали меня на службу вам в сенате Соединенных Штатов", — сказал он в видеообращении, опубликованном в фейсбуке.По предварительным данным, после подсчета ста процентов голосов Оссофф набрал 50,2 процента, его оппонент Пердью — 49,8 процента.С учетом победы в еще одном округе штата кандидата в сенат от Демократической партии Рафаэля Уорнока сенат переходит под контроль демократов. Теперь голоса в верхней палате распределяются поровну: 50 на 50. Однако избранный вице-президент Камала Харрис одновременно является председателем верхней палаты и также может голосовать, что дает демократам преимущество в один голос.Демократы уже контролируют палату представителей. Главенство в обеих палатах конгресса дает им возможность более свободно реализовывать внутриполитическую повестку дня при администрации Джо Байдена.
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конгресс сша, джорджия, сша, в мире

Демократы заявили о победе на выборах в конгресс

16:46 06.01.2021 (обновлено: 17:32 06.01.2021)
 
© Fotolia / W.ScottЗдание американского Сената в Вашингтоне
Здание американского Сената в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© Fotolia / W.Scott
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Демократ Джон Оссофф поблагодарил жителей штата Джорджия за избрание его в сенат, фактически объявив о победе над республиканцем Дэвидом Пердью во втором туре выборов в верхнюю палату.
"Доброе утро. Покорно благодарю народ Джорджии за то, что выбрали меня на службу вам в сенате Соединенных Штатов", — сказал он в видеообращении, опубликованном в фейсбуке.
По предварительным данным, после подсчета ста процентов голосов Оссофф набрал 50,2 процента, его оппонент Пердью — 49,8 процента.
С учетом победы в еще одном округе штата кандидата в сенат от Демократической партии Рафаэля Уорнока сенат переходит под контроль демократов. Теперь голоса в верхней палате распределяются поровну: 50 на 50. Однако избранный вице-президент Камала Харрис одновременно является председателем верхней палаты и также может голосовать, что дает демократам преимущество в один голос.
Демократы уже контролируют палату представителей. Главенство в обеих палатах конгресса дает им возможность более свободно реализовывать внутриполитическую повестку дня при администрации Джо Байдена.
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