https://ria.ru/20210106/ssha-1592094936.html

Неизвестные угрожали влететь на самолете в здание Капитолия

Неизвестные угрожали влететь на самолете в здание Капитолия

Несколько авиадиспетчеров в Нью-Йорке услышали аудиозапись, авторы которой угрожали влететь на самолете в здание Капитолия и отомстить за гибель иранского... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T04:13

2021-01-06T04:13

2021-01-06T05:41

гибель иранского генерала касема сулеймани

касем сулеймани

капитолий

иран

сша

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Несколько авиадиспетчеров в Нью-Йорке услышали аудиозапись, авторы которой угрожали влететь на самолете в здание Капитолия и отомстить за гибель иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает телеканал CBS News.На данный момент не установлено, кто отправлял это сообщение.По данным телеканала, хотя власти не считают эту угрозу нападения вероятной, они расследуют использование авиационных частот. Такая ситуация вызывает обеспокоенность, так как она может затронуть пилотов.По словам источников телеканала, во вторник авиадиспетчерам было направлено сообщение с напоминанием о необходимости незамедлительно докладывать о любой угрозе или самолете, который отклонился от траектории полета.ФБР не прокомментировало этот инцидент и заявило лишь, что относится "серьезно ко всем угрозам, направленным против общественной безопасности". В Федеральном управлении гражданской авиации США сообщили телеканалу, что контактируют с правоохранительными органами.По словам источников, день, когда неизвестные угрожали совершить атаку, был выбран неслучайно - в среду конгресс должен утвердить результаты президентских выборов.В ночь на 3 января 2020 года США провели в районе Международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американской базе в Ираке.

https://ria.ru/20210105/suleymani-1592031618.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201231/suleymani-1591689193.html

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гибель иранского генерала касема сулеймани, касем сулеймани, капитолий, иран, сша, в мире