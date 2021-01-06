https://ria.ru/20210106/ssha-1592092202.html
Суд запретил лидеру ультраправой группировки Proud Boys въезд в Вашингтон
Суд запретил лидеру ультраправой группировки Proud Boys въезд в Вашингтон
Суд в Вашингтоне запретил лидеру ультраправой группировки Proud Boys ("Гордые парни") въезд в столицу, где в среду планируются масштабные акции в поддержку... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T02:38
2021-01-06T02:38
2021-01-06T02:38
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1588990414_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ff7beca36339ecde6c92eaeacea0a681.jpg
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Суд в Вашингтоне запретил лидеру ультраправой группировки Proud Boys ("Гордые парни") въезд в столицу, где в среду планируются масштабные акции в поддержку действующего президента Дональда Трампа, сообщает National Public Radio.Возглавляющий Proud Boys Энрике Таррио был арестован в Вашингтоне в понедельник вскоре после прибытия в столицу для участия в демонстрациях, приуроченных к утверждению конгрессом победы Джо Байдена на прошедших выборах. Таррио арестовали по обвинению в уничтожении частной собственности и ношении огнестрельного оружия.Судебное заседание с его участием состоялось во вторник. Суд предписал ему покинуть Вашингтон и запретил въезд в столицу за исключением приездов для встречи с адвокатом или участия в судебных заседаниях. Следующее слушание по делу Таррио состоится в июне.Группировка Proud Boys привлекла к себе внимание после того, как Трамп в ходе первых теледебатов со своим оппонентом от демократов Джо Байденом двояко ответил на просьбу осудить ультраправые организации, в частности, это движение. Трамп заявил, что эта группировка должна "отойти в сторону и ждать", чем вызвал бурю обсуждений в интернете и предположения о симпатиях к ультраправым.Позже Трамп заверил, что всегда был против ультраправой идеологии. При этом Proud Boys регулярно присутствуют на акциях в поддержку президента.
https://ria.ru/20200930/tramp-1578024919.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1588990414_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dcb231bf00fc900db4de875411f11a1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости.
Суд в Вашингтоне
запретил лидеру ультраправой группировки Proud Boys ("Гордые парни") въезд в столицу, где в среду планируются масштабные акции в поддержку действующего президента Дональда Трампа
, сообщает National Public Radio
.
Возглавляющий Proud Boys Энрике Таррио был арестован в Вашингтоне в понедельник вскоре после прибытия в столицу для участия в демонстрациях, приуроченных к утверждению конгрессом победы Джо Байдена
на прошедших выборах. Таррио арестовали по обвинению в уничтожении частной собственности и ношении огнестрельного оружия.
Судебное заседание с его участием состоялось во вторник. Суд предписал ему покинуть Вашингтон и запретил въезд в столицу за исключением приездов для встречи с адвокатом или участия в судебных заседаниях. Следующее слушание по делу Таррио состоится в июне.
Группировка Proud Boys привлекла к себе внимание после того, как Трамп в ходе первых теледебатов со своим оппонентом от демократов Джо Байденом двояко ответил на просьбу осудить ультраправые организации, в частности, это движение. Трамп заявил, что эта группировка должна "отойти в сторону и ждать", чем вызвал бурю обсуждений в интернете и предположения о симпатиях к ультраправым.
Позже Трамп заверил, что всегда был против ультраправой идеологии. При этом Proud Boys регулярно присутствуют на акциях в поддержку президента.