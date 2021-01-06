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Суд запретил лидеру ультраправой группировки Proud Boys въезд в Вашингтон
Суд запретил лидеру ультраправой группировки Proud Boys въезд в Вашингтон
Суд в Вашингтоне запретил лидеру ультраправой группировки Proud Boys ("Гордые парни") въезд в столицу, где в среду планируются масштабные акции в поддержку... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T02:38
2021-01-06T02:38
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Суд в Вашингтоне запретил лидеру ультраправой группировки Proud Boys ("Гордые парни") въезд в столицу, где в среду планируются масштабные акции в поддержку действующего президента Дональда Трампа, сообщает National Public Radio.Возглавляющий Proud Boys Энрике Таррио был арестован в Вашингтоне в понедельник вскоре после прибытия в столицу для участия в демонстрациях, приуроченных к утверждению конгрессом победы Джо Байдена на прошедших выборах. Таррио арестовали по обвинению в уничтожении частной собственности и ношении огнестрельного оружия.Судебное заседание с его участием состоялось во вторник. Суд предписал ему покинуть Вашингтон и запретил въезд в столицу за исключением приездов для встречи с адвокатом или участия в судебных заседаниях. Следующее слушание по делу Таррио состоится в июне.Группировка Proud Boys привлекла к себе внимание после того, как Трамп в ходе первых теледебатов со своим оппонентом от демократов Джо Байденом двояко ответил на просьбу осудить ультраправые организации, в частности, это движение. Трамп заявил, что эта группировка должна "отойти в сторону и ждать", чем вызвал бурю обсуждений в интернете и предположения о симпатиях к ультраправым.Позже Трамп заверил, что всегда был против ультраправой идеологии. При этом Proud Boys регулярно присутствуют на акциях в поддержку президента.
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дональд трамп, сша, в мире

Суд запретил лидеру ультраправой группировки Proud Boys въезд в Вашингтон

02:38 06.01.2021
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкЧлены движения Proud Boys сжигают флаг с символикой BLM после протестной акции "Stop the Steal" в Вашингтоне против результатов выборов президента США
Члены движения Proud Boys сжигают флаг с символикой BLM после протестной акции Stop the Steal в Вашингтоне против результатов выборов президента США - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Суд в Вашингтоне запретил лидеру ультраправой группировки Proud Boys ("Гордые парни") въезд в столицу, где в среду планируются масштабные акции в поддержку действующего президента Дональда Трампа, сообщает National Public Radio.
Возглавляющий Proud Boys Энрике Таррио был арестован в Вашингтоне в понедельник вскоре после прибытия в столицу для участия в демонстрациях, приуроченных к утверждению конгрессом победы Джо Байдена на прошедших выборах. Таррио арестовали по обвинению в уничтожении частной собственности и ношении огнестрельного оружия.
Судебное заседание с его участием состоялось во вторник. Суд предписал ему покинуть Вашингтон и запретил въезд в столицу за исключением приездов для встречи с адвокатом или участия в судебных заседаниях. Следующее слушание по делу Таррио состоится в июне.
Группировка Proud Boys привлекла к себе внимание после того, как Трамп в ходе первых теледебатов со своим оппонентом от демократов Джо Байденом двояко ответил на просьбу осудить ультраправые организации, в частности, это движение. Трамп заявил, что эта группировка должна "отойти в сторону и ждать", чем вызвал бурю обсуждений в интернете и предположения о симпатиях к ультраправым.
Позже Трамп заверил, что всегда был против ультраправой идеологии. При этом Proud Boys регулярно присутствуют на акциях в поддержку президента.
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