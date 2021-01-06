https://ria.ru/20210106/ssha-1592092202.html

Суд запретил лидеру ультраправой группировки Proud Boys въезд в Вашингтон

Суд запретил лидеру ультраправой группировки Proud Boys въезд в Вашингтон

Суд в Вашингтоне запретил лидеру ультраправой группировки Proud Boys ("Гордые парни") въезд в столицу, где в среду планируются масштабные акции в поддержку... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T02:38

2021-01-06T02:38

2021-01-06T02:38

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Суд в Вашингтоне запретил лидеру ультраправой группировки Proud Boys ("Гордые парни") въезд в столицу, где в среду планируются масштабные акции в поддержку действующего президента Дональда Трампа, сообщает National Public Radio.Возглавляющий Proud Boys Энрике Таррио был арестован в Вашингтоне в понедельник вскоре после прибытия в столицу для участия в демонстрациях, приуроченных к утверждению конгрессом победы Джо Байдена на прошедших выборах. Таррио арестовали по обвинению в уничтожении частной собственности и ношении огнестрельного оружия.Судебное заседание с его участием состоялось во вторник. Суд предписал ему покинуть Вашингтон и запретил въезд в столицу за исключением приездов для встречи с адвокатом или участия в судебных заседаниях. Следующее слушание по делу Таррио состоится в июне.Группировка Proud Boys привлекла к себе внимание после того, как Трамп в ходе первых теледебатов со своим оппонентом от демократов Джо Байденом двояко ответил на просьбу осудить ультраправые организации, в частности, это движение. Трамп заявил, что эта группировка должна "отойти в сторону и ждать", чем вызвал бурю обсуждений в интернете и предположения о симпатиях к ультраправым.Позже Трамп заверил, что всегда был против ультраправой идеологии. При этом Proud Boys регулярно присутствуют на акциях в поддержку президента.

https://ria.ru/20200930/tramp-1578024919.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире