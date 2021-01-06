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Врач рассказала, кому нельзя есть соленья
Врач рассказала, кому нельзя есть соленья
Соленья не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями сердца и сосудов, желудочно-кишечного тракта и почек, об этом АГН "Москва" рассказала главный... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T06:05
2021-01-06T06:05
антонина стародубова
здоровье
общество
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Соленья не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями сердца и сосудов, желудочно-кишечного тракта и почек, об этом АГН "Москва" рассказала главный внештатный специалист диетолог департамента здравоохранения столицы, доктор медицинских наук Антонина Стародубова.По словам врача, соленья относятся к продуктам с высоким содержанием соли и натрия, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний."В настоящее время в результате проведенных крупномасштабных популяционных исследований доказана связь повышенного потребления натрия и соли с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний", - пояснила Стародубова.Она добавила, что разнообразные соленья как промышленного, так и домашнего приготовления по определению относятся к продуктам с высоким содержанием соли, из-за чего их потребление должно быть ограничено. По словам диетолога, употреблять такие продукты рекомендуется не чаще одного-двух раз в неделю.
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антонина стародубова, здоровье, общество

Врач рассказала, кому нельзя есть соленья

06:05 06.01.2021
 
CC0 / SeppH / Домашние соленья в Италии
Домашние соленья в Италии - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
CC0 / SeppH /
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Соленья не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями сердца и сосудов, желудочно-кишечного тракта и почек, об этом АГН "Москва" рассказала главный внештатный специалист диетолог департамента здравоохранения столицы, доктор медицинских наук Антонина Стародубова.
По словам врача, соленья относятся к продуктам с высоким содержанием соли и натрия, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
"В настоящее время в результате проведенных крупномасштабных популяционных исследований доказана связь повышенного потребления натрия и соли с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний", - пояснила Стародубова.
Она добавила, что разнообразные соленья как промышленного, так и домашнего приготовления по определению относятся к продуктам с высоким содержанием соли, из-за чего их потребление должно быть ограничено.
По словам диетолога, употреблять такие продукты рекомендуется не чаще одного-двух раз в неделю.
Пожилая пара - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
00:42Наука
Назван продукт, сокращающий продолжительность жизни
 
Антонина СтародубоваЗдоровьеОбщество
 
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