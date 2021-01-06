https://ria.ru/20210106/solenya-1592097368.html

Врач рассказала, кому нельзя есть соленья

Врач рассказала, кому нельзя есть соленья

Соленья не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями сердца и сосудов, желудочно-кишечного тракта и почек, об этом АГН "Москва" рассказала главный... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T06:05

2021-01-06T06:05

2021-01-06T06:05

антонина стародубова

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151983/44/1519834410_0:104:1280:824_1920x0_80_0_0_596cee7268063fbbcc5ac058d6d262a1.jpg

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Соленья не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями сердца и сосудов, желудочно-кишечного тракта и почек, об этом АГН "Москва" рассказала главный внештатный специалист диетолог департамента здравоохранения столицы, доктор медицинских наук Антонина Стародубова.По словам врача, соленья относятся к продуктам с высоким содержанием соли и натрия, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний."В настоящее время в результате проведенных крупномасштабных популяционных исследований доказана связь повышенного потребления натрия и соли с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний", - пояснила Стародубова.Она добавила, что разнообразные соленья как промышленного, так и домашнего приготовления по определению относятся к продуктам с высоким содержанием соли, из-за чего их потребление должно быть ограничено. По словам диетолога, употреблять такие продукты рекомендуется не чаще одного-двух раз в неделю.

https://ria.ru/20210106/dolgoletie-1592089759.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антонина стародубова, здоровье, общество