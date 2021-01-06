https://ria.ru/20210106/sochi-1592107692.html

В Сочи разрабатывают транспортные схемы массового отъезда автотуристов

В Сочи разрабатывают транспортные схемы массового отъезда автотуристов

Власти Сочи усиливают меры безопасности из-за огромного потока отдыхающих и разрабатывают транспортные схемы на период массового отъезда автотуристов после... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T12:06

2021-01-06T12:06

2021-01-06T12:06

туризм

туризм

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

новости - туризм

новый год

сочи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/153272/13/1532721323_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6efa9909456b5e26a8771b4c0706c534.jpg

СОЧИ, 6 янв — РИА Новости. Власти Сочи усиливают меры безопасности из-за огромного потока отдыхающих и разрабатывают транспортные схемы на период массового отъезда автотуристов после праздников, сообщает администрация города.В город на новогодние праздники приехали десятки тысяч гостей. По данным властей, ожидается 350 тысяч."За последние сутки через пост Магри въехали 24 тысячи автомобилей. Рекордный поток туристов фиксируется не только на Красной Поляне, но и в городской черте. Необходимо усилить контроль за проведением зимнего курортного сезона именно в прибрежном кластере, чтобы обеспечить безопасность туристов", — заявил мэр города Алексей Копайгородский.По его словам, теплая солнечная погода располагает к прогулкам и отдыху на пляжах. Поэтому все основные прибрежные территории курорта перешли на летний режим работы в плане обеспечения безопасности гостей. Здесь выставлены посты вневедомственной охраны, увеличено число сотрудников, которые следят за санитарным состоянием пляжей и соблюдением масочного режима.В центре города жителей и туристов просят носить маски в людных зонах и соблюдать социальную дистанцию. Во всех местах массового скопления людей, а также на пешеходных переходах с наиболее интенсивным движением дежурят сотрудники УВД, Росгвардии и казаки.Из-за обилия отдыхающих дополнительный персонал привлечен на природные объекты показа Сочинского национального парка. В "Дендрарии" открыли дополнительные кассы со специальной разметкой, посетителям бесплатно выдают маски, контролеры просят их соблюдать социальную дистанцию. На горе Ахун действуют ограничения доступа на башню: единовременно разрешен подъем не более 20 человек, и только в масках."Уже сейчас я прошу разработать транспортную логистику для оттока гостей после новогодних праздников. Мы ожидаем массовый отъезд в ближайшее воскресенье. Необходимо предусмотреть мероприятия, которые позволят избежать заторов на дорогах, ведущих к аэропорту и вокзалам, а также на автомобильном выезде из города", — приводятся в сообщении слова Копайгородского.

https://ria.ru/20210106/rossiya-1589712545.html

https://ria.ru/20201108/sochi-1583420025.html

https://ria.ru/20210102/banya-1589202063.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), новости - туризм, новый год, сочи