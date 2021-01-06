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https://ria.ru/20210106/sochi-1592107692.html
В Сочи разрабатывают транспортные схемы массового отъезда автотуристов
В Сочи разрабатывают транспортные схемы массового отъезда автотуристов
Власти Сочи усиливают меры безопасности из-за огромного потока отдыхающих и разрабатывают транспортные схемы на период массового отъезда автотуристов после... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T12:06
2021-01-06T12:06
туризм
туризм
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
новости - туризм
новый год
сочи
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СОЧИ, 6 янв — РИА Новости. Власти Сочи усиливают меры безопасности из-за огромного потока отдыхающих и разрабатывают транспортные схемы на период массового отъезда автотуристов после праздников, сообщает администрация города.В город на новогодние праздники приехали десятки тысяч гостей. По данным властей, ожидается 350 тысяч."За последние сутки через пост Магри въехали 24 тысячи автомобилей. Рекордный поток туристов фиксируется не только на Красной Поляне, но и в городской черте. Необходимо усилить контроль за проведением зимнего курортного сезона именно в прибрежном кластере, чтобы обеспечить безопасность туристов", — заявил мэр города Алексей Копайгородский.По его словам, теплая солнечная погода располагает к прогулкам и отдыху на пляжах. Поэтому все основные прибрежные территории курорта перешли на летний режим работы в плане обеспечения безопасности гостей. Здесь выставлены посты вневедомственной охраны, увеличено число сотрудников, которые следят за санитарным состоянием пляжей и соблюдением масочного режима.В центре города жителей и туристов просят носить маски в людных зонах и соблюдать социальную дистанцию. Во всех местах массового скопления людей, а также на пешеходных переходах с наиболее интенсивным движением дежурят сотрудники УВД, Росгвардии и казаки.Из-за обилия отдыхающих дополнительный персонал привлечен на природные объекты показа Сочинского национального парка. В "Дендрарии" открыли дополнительные кассы со специальной разметкой, посетителям бесплатно выдают маски, контролеры просят их соблюдать социальную дистанцию. На горе Ахун действуют ограничения доступа на башню: единовременно разрешен подъем не более 20 человек, и только в масках."Уже сейчас я прошу разработать транспортную логистику для оттока гостей после новогодних праздников. Мы ожидаем массовый отъезд в ближайшее воскресенье. Необходимо предусмотреть мероприятия, которые позволят избежать заторов на дорогах, ведущих к аэропорту и вокзалам, а также на автомобильном выезде из города", — приводятся в сообщении слова Копайгородского.
https://ria.ru/20210106/rossiya-1589712545.html
https://ria.ru/20201108/sochi-1583420025.html
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туризм, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), новости - туризм, новый год, сочи

В Сочи разрабатывают транспортные схемы массового отъезда автотуристов

12:06 06.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОтдыхающие на канатной дороге на горном курорте "Роза хутор" в Красной поляне
Отдыхающие на канатной дороге на горном курорте Роза хутор в Красной поляне - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СОЧИ, 6 янв — РИА Новости. Власти Сочи усиливают меры безопасности из-за огромного потока отдыхающих и разрабатывают транспортные схемы на период массового отъезда автотуристов после праздников, сообщает администрация города.
В город на новогодние праздники приехали десятки тысяч гостей. По данным властей, ожидается 350 тысяч.
"За последние сутки через пост Магри въехали 24 тысячи автомобилей. Рекордный поток туристов фиксируется не только на Красной Поляне, но и в городской черте. Необходимо усилить контроль за проведением зимнего курортного сезона именно в прибрежном кластере, чтобы обеспечить безопасность туристов", — заявил мэр города Алексей Копайгородский.
По его словам, теплая солнечная погода располагает к прогулкам и отдыху на пляжах. Поэтому все основные прибрежные территории курорта перешли на летний режим работы в плане обеспечения безопасности гостей. Здесь выставлены посты вневедомственной охраны, увеличено число сотрудников, которые следят за санитарным состоянием пляжей и соблюдением масочного режима.
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"Уже сейчас я прошу разработать транспортную логистику для оттока гостей после новогодних праздников. Мы ожидаем массовый отъезд в ближайшее воскресенье. Необходимо предусмотреть мероприятия, которые позволят избежать заторов на дорогах, ведущих к аэропорту и вокзалам, а также на автомобильном выезде из города", — приводятся в сообщении слова Копайгородского.
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