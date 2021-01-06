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Названа главная опасность "нигерийского" штамма коронавируса
Названа главная опасность "нигерийского" штамма коронавируса
Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Нигерии, может иметь более высокую патогенность, сообщает Express со ссылкой на вирусолога Сандея Омнилабу. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T13:01
2021-01-06T13:01
2021-01-06T13:59
распространение нового коронавируса
сандей омилабу
коронавирус covid-19
нигерия
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Нигерии, может иметь более высокую патогенность, сообщает Express со ссылкой на вирусолога Сандея Омнилабу."Что мы можем сказать с клинической точки зрения, так это то, что у нас больше людей, имеющих более серьезные признаки и симптомы заболевания", — сказал он.При этом штамм имеет также более высокую скорость распространения, чем у предыдущих вариантов. Так, по словам Омнилабу, один человек может передать болезнь одновременно четырем или пяти членам семьи.Ученые отметили, что мутации — естественное явление для вируса, однако более тяжелые формы заболевания, вызванные новым штаммом, требуют очень тщательного изучения данного варианта.О появлении в Нигерии нового штамма коронавируса стало известно в конце декабря. По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), новый вариант был обнаружен при изучении проб двух пациентов, собранных в нигерийском штате Осун.Медики отмечали, что выводы об уникальности нового варианта коронавируса основаны на двух или трех генетических последовательностях.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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сандей омилабу, коронавирус covid-19, нигерия
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости.
Новый штамм коронавируса, обнаруженный
в Нигерии, может иметь более высокую патогенность, сообщает Express
со ссылкой на вирусолога Сандея Омнилабу.
"Что мы можем сказать с клинической точки зрения, так это то, что у нас больше людей, имеющих более серьезные признаки и симптомы заболевания", — сказал он.
При этом штамм имеет также более высокую скорость распространения, чем у предыдущих вариантов. Так, по словам Омнилабу, один человек может передать болезнь одновременно четырем или пяти членам семьи.
Ученые отметили, что мутации — естественное явление для вируса, однако более тяжелые формы заболевания, вызванные новым штаммом, требуют очень тщательного изучения данного варианта.
О появлении в Нигерии нового штамма коронавируса стало известно в конце декабря. По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), новый вариант был обнаружен при изучении проб двух пациентов, собранных в нигерийском штате Осун.
Медики отмечали, что выводы об уникальности нового варианта коронавируса основаны на двух или трех генетических последовательностях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.