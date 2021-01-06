Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210106/shtamm-1592123247.html
Названа главная опасность "нигерийского" штамма коронавируса
Названа главная опасность "нигерийского" штамма коронавируса
Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Нигерии, может иметь более высокую патогенность, сообщает Express со ссылкой на вирусолога Сандея Омнилабу. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T13:01
2021-01-06T13:59
распространение нового коронавируса
сандей омилабу
коронавирус covid-19
нигерия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:506:2048:1658_1920x0_80_0_0_f6d61d12bfa559e86b28ce1336e79c7b.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Нигерии, может иметь более высокую патогенность, сообщает Express со ссылкой на вирусолога Сандея Омнилабу."Что мы можем сказать с клинической точки зрения, так это то, что у нас больше людей, имеющих более серьезные признаки и симптомы заболевания", — сказал он.При этом штамм имеет также более высокую скорость распространения, чем у предыдущих вариантов. Так, по словам Омнилабу, один человек может передать болезнь одновременно четырем или пяти членам семьи.Ученые отметили, что мутации — естественное явление для вируса, однако более тяжелые формы заболевания, вызванные новым штаммом, требуют очень тщательного изучения данного варианта.О появлении в Нигерии нового штамма коронавируса стало известно в конце декабря. По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), новый вариант был обнаружен при изучении проб двух пациентов, собранных в нигерийском штате Осун.Медики отмечали, что выводы об уникальности нового варианта коронавируса основаны на двух или трех генетических последовательностях.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
нигерия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:314:2048:1850_1920x0_80_0_0_5c53aa7dd3ddedb7ba632dc15bc9b68b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сандей омилабу, коронавирус covid-19, нигерия

Названа главная опасность "нигерийского" штамма коронавируса

13:01 06.01.2021 (обновлено: 13:59 06.01.2021)
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© Depositphotos / viz-arch
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Нигерии, может иметь более высокую патогенность, сообщает Express со ссылкой на вирусолога Сандея Омнилабу.
"Что мы можем сказать с клинической точки зрения, так это то, что у нас больше людей, имеющих более серьезные признаки и симптомы заболевания", — сказал он.
При этом штамм имеет также более высокую скорость распространения, чем у предыдущих вариантов. Так, по словам Омнилабу, один человек может передать болезнь одновременно четырем или пяти членам семьи.
Ученые отметили, что мутации — естественное явление для вируса, однако более тяжелые формы заболевания, вызванные новым штаммом, требуют очень тщательного изучения данного варианта.
О появлении в Нигерии нового штамма коронавируса стало известно в конце декабря. По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), новый вариант был обнаружен при изучении проб двух пациентов, собранных в нигерийском штате Осун.
Медики отмечали, что выводы об уникальности нового варианта коронавируса основаны на двух или трех генетических последовательностях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта 2020, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаСандей ОмилабуКоронавирус COVID-19Нигерия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Один человек погиб при обрушении льда на Камчатке
07:41Конгресс США возобновил совместную сессию по утверждению итогов выборов
07:36Моди расстроился из-за новостей о беспорядках в Вашингтоне
07:30В ходе протестов в Вашингтоне задержали более 50 человек
07:22На Вилючинском водопаде на Камчатке обрушился лед, погиб человек
07:18Обстановка у Капитолия спокойная
07:15Эксперт рассказал, к чему могут привести попытки импичмента Трампу
07:14В результате беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека
07:05Конгресс уже три часа обсуждает утверждение итогов выборов
07:05CNN: советник Трампа задумался об отставке из-за событий в Вашингтоне
06:56В Вашингтоне продлили режим ЧС до инаугурации нового президента
06:53Пенса призвали воспользоваться поправкой для отстранения Трампа от власти
06:50"Настоящий русский": британцев восхитил задушивший волка фермер из России
06:39Украинский националист заявил о деморализации ВСУ
06:38В Вашингтоне задержали не менее 30 нарушителей комендантского часа
06:25Джимми Картер назвал беспорядки в Вашингтоне национальной трагедией
06:18Сенат отклонил возражения против одобрения голосов выборщиков от Аризоны
06:02Названы неожиданные предвестники инфаркта
06:00Сенатор Шахин поставила Саакашвили в пример Трампу
05:58СМИ: при стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США
Лента новостейМолния