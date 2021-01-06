https://ria.ru/20210106/shtamm-1592123247.html

Названа главная опасность "нигерийского" штамма коронавируса

Названа главная опасность "нигерийского" штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Нигерии, может иметь более высокую патогенность, сообщает Express со ссылкой на вирусолога Сандея Омнилабу. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T13:01

2021-01-06T13:01

2021-01-06T13:59

распространение нового коронавируса

сандей омилабу

коронавирус covid-19

нигерия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:506:2048:1658_1920x0_80_0_0_f6d61d12bfa559e86b28ce1336e79c7b.jpg

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Нигерии, может иметь более высокую патогенность, сообщает Express со ссылкой на вирусолога Сандея Омнилабу."Что мы можем сказать с клинической точки зрения, так это то, что у нас больше людей, имеющих более серьезные признаки и симптомы заболевания", — сказал он.При этом штамм имеет также более высокую скорость распространения, чем у предыдущих вариантов. Так, по словам Омнилабу, один человек может передать болезнь одновременно четырем или пяти членам семьи.Ученые отметили, что мутации — естественное явление для вируса, однако более тяжелые формы заболевания, вызванные новым штаммом, требуют очень тщательного изучения данного варианта.О появлении в Нигерии нового штамма коронавируса стало известно в конце декабря. По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), новый вариант был обнаружен при изучении проб двух пациентов, собранных в нигерийском штате Осун.Медики отмечали, что выводы об уникальности нового варианта коронавируса основаны на двух или трех генетических последовательностях.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

нигерия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сандей омилабу, коронавирус covid-19, нигерия