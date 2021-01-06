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https://ria.ru/20210106/sheyk-1589919410.html
Королева красоты. Как Ирина Шейк стала суперсупермоделью
Королева красоты. Как Ирина Шейк стала суперсупермоделью
Российских моделей, востребованных на Западе, много, но Ирина Шейк, которая отмечает сегодня 35 лет, занимает особое место. Она заставляет интересоваться модой... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T08:00
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культура
федор достоевский
дуэйн джонсон
музыка
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Российских моделей, востребованных на Западе, много, но Ирина Шейк, которая отмечает сегодня 35 лет, занимает особое место. Она заставляет интересоваться модой и женщин, и мужчин, запросто делится бьюти-лайфхаками со всеми, опекает приют для собак и учит родному языку иностранцев. О том, почему мы, как и весь мир, восхищаемся Ириной, — в материале РИА Новости.
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РИА Новости
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федор достоевский, дуэйн джонсон, музыка, кино и сериалы, знаменитости, chanel, канье уэст, фото, ирина шейк, криштиану роналду, брэдли купер

Королева красоты. Как Ирина Шейк стала суперсупермоделью

08:00 06.01.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Российских моделей, востребованных на Западе, много, но Ирина Шейк, которая отмечает сегодня 35 лет, занимает особое место. Она заставляет интересоваться модой и женщин, и мужчин, запросто делится бьюти-лайфхаками со всеми, опекает приют для собак и учит родному языку иностранцев. О том, почему мы, как и весь мир, восхищаемся Ириной, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Борис Каулин / Перейти в фотобанк

"Нас с сестрой воспитывали так, что мы должны были сами научиться вбивать гвоздь в стену, вешать шторы, — рассказывает Шейк. — Я знаю, как сажать картошку, огурцы".

Это многое говорит о характере Ирины: она с детства рассчитывала на себя. После школы поступила в Челябинский экономический колледж. Но потом победила в конкурсе "Супермодель-2004" и решила обратиться не к учебникам, а к моде.

Модель Ирина Шейк
1 из 11

"Нас с сестрой воспитывали так, что мы должны были сами научиться вбивать гвоздь в стену, вешать шторы, — рассказывает Шейк. — Я знаю, как сажать картошку, огурцы".

Это многое говорит о характере Ирины: она с детства рассчитывала на себя. После школы поступила в Челябинский экономический колледж. Но потом победила в конкурсе "Супермодель-2004" и решила обратиться не к учебникам, а к моде.

© РИА Новости / Борис Каулин
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Peter Kramer

Еще одно качество Шейк — целеустремленность. Она начала почти в 20 лет, довольно поздно для модельного бизнеса. Когда приехала в Париж, жила в квартире с другими девушками. Агенты выдали им карты города и деньги на транспорт: модели сами должны были ездить по кастингам и надеяться на то, что их заметят.

Бренд Intimissimi сделал Шейк своим лицом в 2007-м, в 2011 году она стала первой российской моделью, попавшей на обложку Sports Illustrated Swimsuit Edition. А до подиума Ирина добралась только в 2012 -м.

После кастингов и показов Ирину заметили серьезные бренды.

Ирина считает, что сегодня модели недостаточно одной красоты. Надо быть умной, целеустремленной, а самое главное — не сдаваться.

Ирина Шейк на вечеринке Sports Illustrated в Нью-Йорке
2 из 11

Еще одно качество Шейк — целеустремленность. Она начала почти в 20 лет, довольно поздно для модельного бизнеса. Когда приехала в Париж, жила в квартире с другими девушками. Агенты выдали им карты города и деньги на транспорт: модели сами должны были ездить по кастингам и надеяться на то, что их заметят.

Бренд Intimissimi сделал Шейк своим лицом в 2007-м, в 2011 году она стала первой российской моделью, попавшей на обложку Sports Illustrated Swimsuit Edition. А до подиума Ирина добралась только в 2012 -м.

После кастингов и показов Ирину заметили серьезные бренды.

Ирина считает, что сегодня модели недостаточно одной красоты. Надо быть умной, целеустремленной, а самое главное — не сдаваться.

© AP Photo / Peter Kramer
© AFP 2020 / Getty Images for Savage X Fenty Show Vol. 2 Presented by Amazon Prime Video / Jerritt Clark

Шейк признается, что постоянно набирается опыта.

"Я не родилась моделью. Когда начинала, не была уверена ни в чем, не знала, как двигаться, не понимала, что происходит. Но я училась, как вести себя перед камерой, быть уверенной", — рассказывает звезда.

Она признается, что до сих пор иногда ищет в интернете историю отдельных брендов или репетирует позы для фотосессий дома перед зеркалом.

"Учиться нужно, и это правильно. Даже после многих лет карьеры", — добавляет она.

Ирина Шейк во время презентации коллекции бельевого бренда Рианны Savage x Fenty в Лос-Анджелесе
3 из 11

Шейк признается, что постоянно набирается опыта.

"Я не родилась моделью. Когда начинала, не была уверена ни в чем, не знала, как двигаться, не понимала, что происходит. Но я училась, как вести себя перед камерой, быть уверенной", — рассказывает звезда.

Она признается, что до сих пор иногда ищет в интернете историю отдельных брендов или репетирует позы для фотосессий дома перед зеркалом.

"Учиться нужно, и это правильно. Даже после многих лет карьеры", — добавляет она.

© AFP 2020 / Getty Images for Savage X Fenty Show Vol. 2 Presented by Amazon Prime Video / Jerritt Clark
© Kanye West / Youtube

Логическое продолжение того, что Ирина любит совершенствоваться — ее работы вне подиума.

Шейк снялась в клипе Канье Уэста на трек "Power" и появилась в видео на песню "Tambien" Ромео Сантоса и Марка Энтони.

Еще сыграла в кино вместе с Дуэйном Джонсоном в картине "Геракл". Ее героиня Мегера получилась очень впечатляющей. Ирина признается, что киномир ей понравился, и мечтает сыграть русскую шпионку.

Но это не все: для компьютерной игры Need for Speed: The Run Ирина сыграла (озвучила и "подарила внешность") одного из персонажей.

Кадр из клипа Канье Уэста Power
4 из 11

Логическое продолжение того, что Ирина любит совершенствоваться — ее работы вне подиума.

Шейк снялась в клипе Канье Уэста на трек "Power" и появилась в видео на песню "Tambien" Ромео Сантоса и Марка Энтони.

Еще сыграла в кино вместе с Дуэйном Джонсоном в картине "Геракл". Ее героиня Мегера получилась очень впечатляющей. Ирина признается, что киномир ей понравился, и мечтает сыграть русскую шпионку.

Но это не все: для компьютерной игры Need for Speed: The Run Ирина сыграла (озвучила и "подарила внешность") одного из персонажей.

© Kanye West / Youtube
© AFP 2020 / Getty Images for the 2015 Tribeca Film Festival / Dimitrios Kambouris

Чувство стиля Шейк отмечают и коллеги, и папарацци — на любом снимке модель выглядит как на фотосессии.

Ирина буквально с десятилетнего возраста ходила на шпильках и носила короткие юбки. Одноклассники смеялись, но Шейк надевала то, что нравилось именно ей, и не обращала внимание на мнение других.

Так и сейчас. "Не люблю тратиться на дизайнерскую одежду, мне нравится классический стиль", — говорит модель.

Комментируя собственную манеру одеваться, Ирина отмечает: надо быть сдержанной и миксовать люксовые вещи с обычными футболками, майками, брюками или джинсами.

Ирина Шейк на вечеринке Vanity Fair во время кинофестиваля Трайбека
5 из 11

Чувство стиля Шейк отмечают и коллеги, и папарацци — на любом снимке модель выглядит как на фотосессии.

Ирина буквально с десятилетнего возраста ходила на шпильках и носила короткие юбки. Одноклассники смеялись, но Шейк надевала то, что нравилось именно ей, и не обращала внимание на мнение других.

Так и сейчас. "Не люблю тратиться на дизайнерскую одежду, мне нравится классический стиль", — говорит модель.

Комментируя собственную манеру одеваться, Ирина отмечает: надо быть сдержанной и миксовать люксовые вещи с обычными футболками, майками, брюками или джинсами.

© AFP 2020 / Getty Images for the 2015 Tribeca Film Festival / Dimitrios Kambouris
© AFP 2020 / Getty Images for Reebok / Neilson Barnard

Шейк на самом деле любит простоту.

"Если мне не надо на работу, я не собираюсь надевать шпильки, краситься, запросто весь день прохожу в тренировочном костюме", — откровенничает звезда.

А еще признается: чтобы стать привлекательной, надо быть самой собой. "Поверьте, это самая лучшая вещь в мире", — уверена она.

Ирина Шейк на спортивном мероприятии Reebok's NYC Jukari Pop Up в Нью-Йорке
6 из 11

Шейк на самом деле любит простоту.

"Если мне не надо на работу, я не собираюсь надевать шпильки, краситься, запросто весь день прохожу в тренировочном костюме", — откровенничает звезда.

А еще признается: чтобы стать привлекательной, надо быть самой собой. "Поверьте, это самая лучшая вещь в мире", — уверена она.

© AFP 2020 / Getty Images for Reebok / Neilson Barnard
© AFP 2020 / Foto Gestifute Media / Jorge Monteiro, Valerie Macon

А еще Шейк подает правильный пример: не обсуждает свои отношения.

"Понимаю одержимость публики моей личной жизнью, — говорит модель. — Думаю, что любопытство в человеческой природе: вы хотите открыть занавес".

Известно, что она пять лет встречалась с футболистом Криштиану Роналду, а потом с Брэдли Купером, от которого у нее дочь Лея.

И хотя пара часто вместе появлялась на красных дорожках, Шейк ни разу не прокомментировала их роман.

 Криштиану Роналду и Ирина Шейк, Брэдли Купер и Ирина Шейк
7 из 11

А еще Шейк подает правильный пример: не обсуждает свои отношения.

"Понимаю одержимость публики моей личной жизнью, — говорит модель. — Думаю, что любопытство в человеческой природе: вы хотите открыть занавес".

Известно, что она пять лет встречалась с футболистом Криштиану Роналду, а потом с Брэдли Купером, от которого у нее дочь Лея.

И хотя пара часто вместе появлялась на красных дорожках, Шейк ни разу не прокомментировала их роман.

© AFP 2020 / Foto Gestifute Media / Jorge Monteiro, Valerie Macon
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Ирина — настоящий амбассадор российской культуры за рубежом. В интервью она почти всегда говорит, что гордится корнями и, когда появляется возможность, навещает родственников в России.

Кроме того, в 2014-м она участвовала в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, и рассказывает, что зачитывается Достоевским.

А в Нью-Йорке, где она сейчас живет, часто устраивает ужины "с русскими традициями".

Знаменосец сборной России Александр Зубков и модель Ирина Шейк во время парада атлетов и членов национальных делегаций на церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи
8 из 11

Ирина — настоящий амбассадор российской культуры за рубежом. В интервью она почти всегда говорит, что гордится корнями и, когда появляется возможность, навещает родственников в России.

Кроме того, в 2014-м она участвовала в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, и рассказывает, что зачитывается Достоевским.

А в Нью-Йорке, где она сейчас живет, часто устраивает ужины "с русскими традициями".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© AP Photo / Invision / Owen Sweeney

К русскому языку Шейк приучила даже Брэдли Купера, с которым после расставания совместно воспитывает дочь. Девочку, кстати, назвали в честь любимой бабушки Ирины (немного изменив башкирское имя Галия).

В одном из интервью Купер признался, что Лея любит петь песни из российских мультиков.

Актер рассказал, что сам уже наизусть выучил слова и процитировал строчки из "Антошки" и "Фиксиков".

Брэдли Купер с дочерью Леей на 22-ой ежегодной церемонии награждения премии Марка Твена за вклад в развитие американского юмора
9 из 11

К русскому языку Шейк приучила даже Брэдли Купера, с которым после расставания совместно воспитывает дочь. Девочку, кстати, назвали в честь любимой бабушки Ирины (немного изменив башкирское имя Галия).

В одном из интервью Купер признался, что Лея любит петь песни из российских мультиков.

Актер рассказал, что сам уже наизусть выучил слова и процитировал строчки из "Антошки" и "Фиксиков".

© AP Photo / Invision / Owen Sweeney
© AFP 2020 / Gabriel Bouys

Еще одно достоинство Шейк — ее открытость и готовность делиться бьюти-секретами.

Хотя Ирина признается, что они довольно простые: не меньше восьми часов сна, много воды и здоровая еда.

По утрам модель протирает лицо кубиком льда из настоя ромашки и зеленого чая. И, конечно, обожает русскую баню. Ходит туда регулярно и пользуется скрабом из меда и морской соли.

При этом Шейк не отрицает, что у нее, как и у каждого на Земле, бывают не самые удачные дни, когда она совсем не выглядит как модель.

Ирина Шейк перед показом модного дома Versace в рамках Недели моды в Милане
10 из 11

Еще одно достоинство Шейк — ее открытость и готовность делиться бьюти-секретами.

Хотя Ирина признается, что они довольно простые: не меньше восьми часов сна, много воды и здоровая еда.

По утрам модель протирает лицо кубиком льда из настоя ромашки и зеленого чая. И, конечно, обожает русскую баню. Ходит туда регулярно и пользуется скрабом из меда и морской соли.

При этом Шейк не отрицает, что у нее, как и у каждого на Земле, бывают не самые удачные дни, когда она совсем не выглядит как модель.

© AFP 2020 / Gabriel Bouys
© AFP 2020 / Getty Images for ASPCA / Brad Barket

Благотворительность — еще один повод последовать примеру Шейк.

Она старается каждый день делать небольшое доброе дело. Причем речь необязательно про какой-то грандиозный проект.

Шейк — официальный посол фонда Help Me, помогает родному городу Еманжелинску и еще заботится об одном из приютов для собак в Нью-Йорке. Говорят, она часто приходит туда и старается пристроить щенков, у которых пока нет хозяев.

Ирина Шейк на благотворительном вечере ASPCA Young Friends Benefit в Нью-Йорке
11 из 11

Благотворительность — еще один повод последовать примеру Шейк.

Она старается каждый день делать небольшое доброе дело. Причем речь необязательно про какой-то грандиозный проект.

Шейк — официальный посол фонда Help Me, помогает родному городу Еманжелинску и еще заботится об одном из приютов для собак в Нью-Йорке. Говорят, она часто приходит туда и старается пристроить щенков, у которых пока нет хозяев.

© AFP 2020 / Getty Images for ASPCA / Brad Barket
 
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