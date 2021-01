Королева красоты. Как Ирина Шейк стала суперсупермоделью

Логическое продолжение того, что Ирина любит совершенствоваться — ее работы вне подиума.

Шейк снялась в клипе Канье Уэста на трек "Power" и появилась в видео на песню "Tambien" Ромео Сантоса и Марка Энтони.

Еще сыграла в кино вместе с Дуэйном Джонсоном в картине "Геракл". Ее героиня Мегера получилась очень впечатляющей. Ирина признается, что киномир ей понравился, и мечтает сыграть русскую шпионку.

Но это не все: для компьютерной игры Need for Speed: The Run Ирина сыграла (озвучила и "подарила внешность") одного из персонажей.