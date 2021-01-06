Королева красоты. Как Ирина Шейк стала суперсупермоделью

"Нас с сестрой воспитывали так, что мы должны были сами научиться вбивать гвоздь в стену, вешать шторы, — рассказывает Шейк. — Я знаю, как сажать картошку, огурцы".

Это многое говорит о характере Ирины: она с детства рассчитывала на себя. После школы поступила в Челябинский экономический колледж. Но потом победила в конкурсе "Супермодель-2004" и решила обратиться не к учебникам, а к моде.