Королева красоты. Как Ирина Шейк стала суперсупермоделью
"Нас с сестрой воспитывали так, что мы должны были сами научиться вбивать гвоздь в стену, вешать шторы, — рассказывает Шейк. — Я знаю, как сажать картошку, огурцы".
Это многое говорит о характере Ирины: она с детства рассчитывала на себя. После школы поступила в Челябинский экономический колледж. Но потом победила в конкурсе "Супермодель-2004" и решила обратиться не к учебникам, а к моде.
"Нас с сестрой воспитывали так, что мы должны были сами научиться вбивать гвоздь в стену, вешать шторы, — рассказывает Шейк. — Я знаю, как сажать картошку, огурцы".
Это многое говорит о характере Ирины: она с детства рассчитывала на себя. После школы поступила в Челябинский экономический колледж. Но потом победила в конкурсе "Супермодель-2004" и решила обратиться не к учебникам, а к моде.
Еще одно качество Шейк — целеустремленность. Она начала почти в 20 лет, довольно поздно для модельного бизнеса. Когда приехала в Париж, жила в квартире с другими девушками. Агенты выдали им карты города и деньги на транспорт: модели сами должны были ездить по кастингам и надеяться на то, что их заметят.
Бренд Intimissimi сделал Шейк своим лицом в 2007-м, в 2011 году она стала первой российской моделью, попавшей на обложку Sports Illustrated Swimsuit Edition. А до подиума Ирина добралась только в 2012 -м.
После кастингов и показов Ирину заметили серьезные бренды.
Ирина считает, что сегодня модели недостаточно одной красоты. Надо быть умной, целеустремленной, а самое главное — не сдаваться.
Еще одно качество Шейк — целеустремленность. Она начала почти в 20 лет, довольно поздно для модельного бизнеса. Когда приехала в Париж, жила в квартире с другими девушками. Агенты выдали им карты города и деньги на транспорт: модели сами должны были ездить по кастингам и надеяться на то, что их заметят.
Бренд Intimissimi сделал Шейк своим лицом в 2007-м, в 2011 году она стала первой российской моделью, попавшей на обложку Sports Illustrated Swimsuit Edition. А до подиума Ирина добралась только в 2012 -м.
После кастингов и показов Ирину заметили серьезные бренды.
Ирина считает, что сегодня модели недостаточно одной красоты. Надо быть умной, целеустремленной, а самое главное — не сдаваться.
Шейк признается, что постоянно набирается опыта.
"Я не родилась моделью. Когда начинала, не была уверена ни в чем, не знала, как двигаться, не понимала, что происходит. Но я училась, как вести себя перед камерой, быть уверенной", — рассказывает звезда.
Она признается, что до сих пор иногда ищет в интернете историю отдельных брендов или репетирует позы для фотосессий дома перед зеркалом.
"Учиться нужно, и это правильно. Даже после многих лет карьеры", — добавляет она.
Шейк признается, что постоянно набирается опыта.
"Я не родилась моделью. Когда начинала, не была уверена ни в чем, не знала, как двигаться, не понимала, что происходит. Но я училась, как вести себя перед камерой, быть уверенной", — рассказывает звезда.
Она признается, что до сих пор иногда ищет в интернете историю отдельных брендов или репетирует позы для фотосессий дома перед зеркалом.
"Учиться нужно, и это правильно. Даже после многих лет карьеры", — добавляет она.
Логическое продолжение того, что Ирина любит совершенствоваться — ее работы вне подиума.
Шейк снялась в клипе Канье Уэста на трек "Power" и появилась в видео на песню "Tambien" Ромео Сантоса и Марка Энтони.
Еще сыграла в кино вместе с Дуэйном Джонсоном в картине "Геракл". Ее героиня Мегера получилась очень впечатляющей. Ирина признается, что киномир ей понравился, и мечтает сыграть русскую шпионку.
Но это не все: для компьютерной игры Need for Speed: The Run Ирина сыграла (озвучила и "подарила внешность") одного из персонажей.
Логическое продолжение того, что Ирина любит совершенствоваться — ее работы вне подиума.
Шейк снялась в клипе Канье Уэста на трек "Power" и появилась в видео на песню "Tambien" Ромео Сантоса и Марка Энтони.
Еще сыграла в кино вместе с Дуэйном Джонсоном в картине "Геракл". Ее героиня Мегера получилась очень впечатляющей. Ирина признается, что киномир ей понравился, и мечтает сыграть русскую шпионку.
Но это не все: для компьютерной игры Need for Speed: The Run Ирина сыграла (озвучила и "подарила внешность") одного из персонажей.
Чувство стиля Шейк отмечают и коллеги, и папарацци — на любом снимке модель выглядит как на фотосессии.
Ирина буквально с десятилетнего возраста ходила на шпильках и носила короткие юбки. Одноклассники смеялись, но Шейк надевала то, что нравилось именно ей, и не обращала внимание на мнение других.
Так и сейчас. "Не люблю тратиться на дизайнерскую одежду, мне нравится классический стиль", — говорит модель.
Комментируя собственную манеру одеваться, Ирина отмечает: надо быть сдержанной и миксовать люксовые вещи с обычными футболками, майками, брюками или джинсами.
Чувство стиля Шейк отмечают и коллеги, и папарацци — на любом снимке модель выглядит как на фотосессии.
Ирина буквально с десятилетнего возраста ходила на шпильках и носила короткие юбки. Одноклассники смеялись, но Шейк надевала то, что нравилось именно ей, и не обращала внимание на мнение других.
Так и сейчас. "Не люблю тратиться на дизайнерскую одежду, мне нравится классический стиль", — говорит модель.
Комментируя собственную манеру одеваться, Ирина отмечает: надо быть сдержанной и миксовать люксовые вещи с обычными футболками, майками, брюками или джинсами.
Шейк на самом деле любит простоту.
"Если мне не надо на работу, я не собираюсь надевать шпильки, краситься, запросто весь день прохожу в тренировочном костюме", — откровенничает звезда.
А еще признается: чтобы стать привлекательной, надо быть самой собой. "Поверьте, это самая лучшая вещь в мире", — уверена она.
Шейк на самом деле любит простоту.
"Если мне не надо на работу, я не собираюсь надевать шпильки, краситься, запросто весь день прохожу в тренировочном костюме", — откровенничает звезда.
А еще признается: чтобы стать привлекательной, надо быть самой собой. "Поверьте, это самая лучшая вещь в мире", — уверена она.
А еще Шейк подает правильный пример: не обсуждает свои отношения.
"Понимаю одержимость публики моей личной жизнью, — говорит модель. — Думаю, что любопытство в человеческой природе: вы хотите открыть занавес".
Известно, что она пять лет встречалась с футболистом Криштиану Роналду, а потом с Брэдли Купером, от которого у нее дочь Лея.
И хотя пара часто вместе появлялась на красных дорожках, Шейк ни разу не прокомментировала их роман.
А еще Шейк подает правильный пример: не обсуждает свои отношения.
"Понимаю одержимость публики моей личной жизнью, — говорит модель. — Думаю, что любопытство в человеческой природе: вы хотите открыть занавес".
Известно, что она пять лет встречалась с футболистом Криштиану Роналду, а потом с Брэдли Купером, от которого у нее дочь Лея.
И хотя пара часто вместе появлялась на красных дорожках, Шейк ни разу не прокомментировала их роман.
Ирина — настоящий амбассадор российской культуры за рубежом. В интервью она почти всегда говорит, что гордится корнями и, когда появляется возможность, навещает родственников в России.
Кроме того, в 2014-м она участвовала в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, и рассказывает, что зачитывается Достоевским.
А в Нью-Йорке, где она сейчас живет, часто устраивает ужины "с русскими традициями".
Ирина — настоящий амбассадор российской культуры за рубежом. В интервью она почти всегда говорит, что гордится корнями и, когда появляется возможность, навещает родственников в России.
Кроме того, в 2014-м она участвовала в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, и рассказывает, что зачитывается Достоевским.
А в Нью-Йорке, где она сейчас живет, часто устраивает ужины "с русскими традициями".
К русскому языку Шейк приучила даже Брэдли Купера, с которым после расставания совместно воспитывает дочь. Девочку, кстати, назвали в честь любимой бабушки Ирины (немного изменив башкирское имя Галия).
В одном из интервью Купер признался, что Лея любит петь песни из российских мультиков.
Актер рассказал, что сам уже наизусть выучил слова и процитировал строчки из "Антошки" и "Фиксиков".
К русскому языку Шейк приучила даже Брэдли Купера, с которым после расставания совместно воспитывает дочь. Девочку, кстати, назвали в честь любимой бабушки Ирины (немного изменив башкирское имя Галия).
В одном из интервью Купер признался, что Лея любит петь песни из российских мультиков.
Актер рассказал, что сам уже наизусть выучил слова и процитировал строчки из "Антошки" и "Фиксиков".
Еще одно достоинство Шейк — ее открытость и готовность делиться бьюти-секретами.
Хотя Ирина признается, что они довольно простые: не меньше восьми часов сна, много воды и здоровая еда.
По утрам модель протирает лицо кубиком льда из настоя ромашки и зеленого чая. И, конечно, обожает русскую баню. Ходит туда регулярно и пользуется скрабом из меда и морской соли.
При этом Шейк не отрицает, что у нее, как и у каждого на Земле, бывают не самые удачные дни, когда она совсем не выглядит как модель.
Еще одно достоинство Шейк — ее открытость и готовность делиться бьюти-секретами.
Хотя Ирина признается, что они довольно простые: не меньше восьми часов сна, много воды и здоровая еда.
По утрам модель протирает лицо кубиком льда из настоя ромашки и зеленого чая. И, конечно, обожает русскую баню. Ходит туда регулярно и пользуется скрабом из меда и морской соли.
При этом Шейк не отрицает, что у нее, как и у каждого на Земле, бывают не самые удачные дни, когда она совсем не выглядит как модель.
Благотворительность — еще один повод последовать примеру Шейк.
Она старается каждый день делать небольшое доброе дело. Причем речь необязательно про какой-то грандиозный проект.
Шейк — официальный посол фонда Help Me, помогает родному городу Еманжелинску и еще заботится об одном из приютов для собак в Нью-Йорке. Говорят, она часто приходит туда и старается пристроить щенков, у которых пока нет хозяев.
Благотворительность — еще один повод последовать примеру Шейк.
Она старается каждый день делать небольшое доброе дело. Причем речь необязательно про какой-то грандиозный проект.
Шейк — официальный посол фонда Help Me, помогает родному городу Еманжелинску и еще заботится об одном из приютов для собак в Нью-Йорке. Говорят, она часто приходит туда и старается пристроить щенков, у которых пока нет хозяев.