https://ria.ru/20210106/sarmat-1592132756.html

Ракету "Сармат" назвали посланием России Байдену

Ракету "Сармат" назвали посланием России Байдену

Иранское информационное агентство Akharin Khabar назвало новейшую межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 "Сармат" посланием России Байдену. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T14:41

2021-01-06T14:41

2021-01-06T17:11

россия

сармат (ракета)

джо байден

сша

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Иранское информационное агентство Akharin Khabar назвало новейшую межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 "Сармат" посланием России Байдену.Основная цель нового ракетного комплекса — преодолевать все существующие на данный момент и перспективные системы противоракетной обороны и лишить противника возможности ядерного сдерживания.Автор статьи отмечает, что такое оружие нужно только для применения в реальной ядерной войне, поэтому очевидно его стратегическое, а не тактическое значение. При этом он уточняет, что Россия ведет работу над большим спектром других вооружений, в числе которых беспилотный подводный аппарат "Посейдон", баллистическая ракета "Кинжал" и лазерное оружие скрытого действия "Пересвет"."Вряд ли следует считать случайным стечением обстоятельств или простым совпадением заявление об испытаниях межконтинентальной ракеты "Сармат" и приход к власти новой администрации в Вашингтоне", — считает автор.Россия надеется, что Байден будет сговорчивее в отношении подписания новых соглашений по вооружениям, заключает журналист.РС-28 "Сармат" — передовая российская система с межконтинентальной баллистической ракетой на тяжелом жидком топливе. Общий вес ракеты — около 200 тонн. Максимальная дальность полета — 18 тысяч километров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210104/sarmat-1591999989.html

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2021

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россия, сармат (ракета), джо байден, сша