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Ракету "Сармат" назвали посланием России Байдену
Ракету "Сармат" назвали посланием России Байдену
Иранское информационное агентство Akharin Khabar назвало новейшую межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 "Сармат" посланием России Байдену. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T14:41
2021-01-06T17:11
россия
сармат (ракета)
джо байден
сша
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Иранское информационное агентство Akharin Khabar назвало новейшую межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 "Сармат" посланием России Байдену.Основная цель нового ракетного комплекса — преодолевать все существующие на данный момент и перспективные системы противоракетной обороны и лишить противника возможности ядерного сдерживания.Автор статьи отмечает, что такое оружие нужно только для применения в реальной ядерной войне, поэтому очевидно его стратегическое, а не тактическое значение. При этом он уточняет, что Россия ведет работу над большим спектром других вооружений, в числе которых беспилотный подводный аппарат "Посейдон", баллистическая ракета "Кинжал" и лазерное оружие скрытого действия "Пересвет"."Вряд ли следует считать случайным стечением обстоятельств или простым совпадением заявление об испытаниях межконтинентальной ракеты "Сармат" и приход к власти новой администрации в Вашингтоне", — считает автор.Россия надеется, что Байден будет сговорчивее в отношении подписания новых соглашений по вооружениям, заключает журналист.РС-28 "Сармат" — передовая российская система с межконтинентальной баллистической ракетой на тяжелом жидком топливе. Общий вес ракеты — около 200 тонн. Максимальная дальность полета — 18 тысяч километров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, сармат (ракета), джо байден, сша

Ракету "Сармат" назвали посланием России Байдену

14:41 06.01.2021 (обновлено: 17:11 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома "Плесецк"
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Иранское информационное агентство Akharin Khabar назвало новейшую межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 "Сармат" посланием России Байдену.

"Сармат" — это своего рода послание, весть о текущих возможностях России и ее военных технологиях, прежде всего для США и их союзников в Европе, а также для других стран. Так получилось, что оно совпало по времени с приходом к власти новой администрации в Вашингтоне", — говорится в статье.

Основная цель нового ракетного комплекса — преодолевать все существующие на данный момент и перспективные системы противоракетной обороны и лишить противника возможности ядерного сдерживания.
Автор статьи отмечает, что такое оружие нужно только для применения в реальной ядерной войне, поэтому очевидно его стратегическое, а не тактическое значение. При этом он уточняет, что Россия ведет работу над большим спектром других вооружений, в числе которых беспилотный подводный аппарат "Посейдон", баллистическая ракета "Кинжал" и лазерное оружие скрытого действия "Пересвет".
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"Вряд ли следует считать случайным стечением обстоятельств или простым совпадением заявление об испытаниях межконтинентальной ракеты "Сармат" и приход к власти новой администрации в Вашингтоне", — считает автор.
Россия надеется, что Байден будет сговорчивее в отношении подписания новых соглашений по вооружениям, заключает журналист.
РС-28 "Сармат" — передовая российская система с межконтинентальной баллистической ракетой на тяжелом жидком топливе. Общий вес ракеты — около 200 тонн. Максимальная дальность полета — 18 тысяч километров.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияСармат (ракета)Джо БайденСША
 
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