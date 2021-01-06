https://ria.ru/20210106/sakhalin-1592107856.html

Пропавшую в ноябре на Сахалине студентку техникума нашли живой

Пропавшую в ноябре на Сахалине студентку техникума нашли живой

Пропавшую 25 ноября прошлого года студентку из Александровска-Сахалинского (север Сахалина) нашли живой, сообщает в среду пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T10:15

2021-01-06T10:15

2021-01-06T14:10

сахалин

александровск-сахалинский

поронайск

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 янв — РИА Новости. Пропавшую 25 ноября прошлого года студентку из Александровска-Сахалинского (север Сахалина) нашли живой, сообщает в среду пресс-служба регионального управления Следственного комитета.Ранее сообщалось, что 17-летняя студентка техникума вечером 25 ноября 2020 года ушла из общежития учебного заведения и пропала."Тымовским межрайонным следственным отделом СУ СК России продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 17-летней студентки. Пятого января 2021 года девушка найдена в городе Поронайске (центр Сахалина), она передана законным представителям, ее жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении.Сейчас выясняются обстоятельства пропажи девушки и причины ее ухода. В ходе дальнейшего расследования уголовного дела будут приняты меры профилактического характера, сообщили в СУ СК.

https://ria.ru/20201225/sakhalin-1590854310.html

сахалин

александровск-сахалинский

поронайск

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сахалин, александровск-сахалинский, поронайск, происшествия