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Пропавшую в ноябре на Сахалине студентку техникума нашли живой
Пропавшую в ноябре на Сахалине студентку техникума нашли живой
Пропавшую 25 ноября прошлого года студентку из Александровска-Сахалинского (север Сахалина) нашли живой, сообщает в среду пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T10:15
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сахалин
александровск-сахалинский
поронайск
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 янв — РИА Новости. Пропавшую 25 ноября прошлого года студентку из Александровска-Сахалинского (север Сахалина) нашли живой, сообщает в среду пресс-служба регионального управления Следственного комитета.Ранее сообщалось, что 17-летняя студентка техникума вечером 25 ноября 2020 года ушла из общежития учебного заведения и пропала."Тымовским межрайонным следственным отделом СУ СК России продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 17-летней студентки. Пятого января 2021 года девушка найдена в городе Поронайске (центр Сахалина), она передана законным представителям, ее жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении.Сейчас выясняются обстоятельства пропажи девушки и причины ее ухода. В ходе дальнейшего расследования уголовного дела будут приняты меры профилактического характера, сообщили в СУ СК.
https://ria.ru/20201225/sakhalin-1590854310.html
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сахалин, александровск-сахалинский, поронайск, происшествия

Пропавшую в ноябре на Сахалине студентку техникума нашли живой

10:15 06.01.2021 (обновлено: 14:10 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 янв — РИА Новости. Пропавшую 25 ноября прошлого года студентку из Александровска-Сахалинского (север Сахалина) нашли живой, сообщает в среду пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Ранее сообщалось, что 17-летняя студентка техникума вечером 25 ноября 2020 года ушла из общежития учебного заведения и пропала.
"Тымовским межрайонным следственным отделом СУ СК России продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 17-летней студентки. Пятого января 2021 года девушка найдена в городе Поронайске (центр Сахалина), она передана законным представителям, ее жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении.
Сейчас выясняются обстоятельства пропажи девушки и причины ее ухода. В ходе дальнейшего расследования уголовного дела будут приняты меры профилактического характера, сообщили в СУ СК.
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