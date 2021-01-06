https://ria.ru/20210106/rak-1592149540.html

Назван неочевидный симптом рака

Назван неочевидный симптом рака

Чрезмерная потливость может сигнализировать об онкологическом заболевании, сообщает Express со ссылкой на американских специалистов. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T17:38

2021-01-06T17:38

2021-01-06T18:14

рак

здоровье - общество

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Чрезмерная потливость может сигнализировать об онкологическом заболевании, сообщает Express со ссылкой на американских специалистов.При этом гипергидроз, в особенности в ночное время, характерен сразу для ряда диагнозов, таких как лимфома, карциноидные опухоли, лейкемия, мезотелиома, рак костей и рак печени. Данный симптом возникает из-за того, что заболевание меняет уровень гормонов, вызывая приливы.Обычно для здорового человека повышенное потоотделение характерно в случаях, когда ему жарко, во время физических нагрузок, стресса. Гипергидроз может возникнуть в результате инфекционных болезней, в качестве побочного эффекта от приема некоторых лекарств, а также из-за естественных гормональных изменений (пубертатный период, беременность, менопауза).Специалисты обращают внимание, что симптоматика может указывать на другие заболевания, в частности связанные с эндокринной системой. И если потливость не обусловлена ни одним из перечисленных факторов, следует пройти обследование у врача.

https://ria.ru/20210106/vitaminy-1592091703.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рак, здоровье - общество