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Назван неочевидный симптом рака
Назван неочевидный симптом рака
Чрезмерная потливость может сигнализировать об онкологическом заболевании, сообщает Express со ссылкой на американских специалистов. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T17:38
2021-01-06T18:14
рак
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Чрезмерная потливость может сигнализировать об онкологическом заболевании, сообщает Express со ссылкой на американских специалистов.При этом гипергидроз, в особенности в ночное время, характерен сразу для ряда диагнозов, таких как лимфома, карциноидные опухоли, лейкемия, мезотелиома, рак костей и рак печени. Данный симптом возникает из-за того, что заболевание меняет уровень гормонов, вызывая приливы.Обычно для здорового человека повышенное потоотделение характерно в случаях, когда ему жарко, во время физических нагрузок, стресса. Гипергидроз может возникнуть в результате инфекционных болезней, в качестве побочного эффекта от приема некоторых лекарств, а также из-за естественных гормональных изменений (пубертатный период, беременность, менопауза).Специалисты обращают внимание, что симптоматика может указывать на другие заболевания, в частности связанные с эндокринной системой. И если потливость не обусловлена ни одним из перечисленных факторов, следует пройти обследование у врача.
https://ria.ru/20210106/vitaminy-1592091703.html
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рак, здоровье - общество

Назван неочевидный симптом рака

17:38 06.01.2021 (обновлено: 18:14 06.01.2021)
 
© Depositphotos / vitanovskiРаковые клетки
Раковые клетки - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© Depositphotos / vitanovski
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Чрезмерная потливость может сигнализировать об онкологическом заболевании, сообщает Express со ссылкой на американских специалистов.
При этом гипергидроз, в особенности в ночное время, характерен сразу для ряда диагнозов, таких как лимфома, карциноидные опухоли, лейкемия, мезотелиома, рак костей и рак печени. Данный симптом возникает из-за того, что заболевание меняет уровень гормонов, вызывая приливы.
Обычно для здорового человека повышенное потоотделение характерно в случаях, когда ему жарко, во время физических нагрузок, стресса. Гипергидроз может возникнуть в результате инфекционных болезней, в качестве побочного эффекта от приема некоторых лекарств, а также из-за естественных гормональных изменений (пубертатный период, беременность, менопауза).
Специалисты обращают внимание, что симптоматика может указывать на другие заболевания, в частности связанные с эндокринной системой. И если потливость не обусловлена ни одним из перечисленных факторов, следует пройти обследование у врача.
Витамин В1 - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
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