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https://ria.ru/20210106/puteshestviya-1592155359.html
Россияне рассказали, с какой целью отправляются в поездки чаще всего
Россияне рассказали, с какой целью отправляются в поездки чаще всего
Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, ради чего они отправляются в путешествия чаще всего, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T21:28
2021-01-06T21:28
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, ради чего они отправляются в путешествия чаще всего, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1200 пользователей, которые совершают поездки не менее раза в год.Для многих отпуск и необходимость сменить обстановку — самая частая причина посетить новые места. Причем 65 процентов опрошенных отправляются на российские курорты.Еще один распространенный сценарий — это поездка к друзьям или родственникам: такой отдых выбирают 49 процентов респондентов. Около трети путешественников любят короткие туры и ценят возможность отправиться куда-то на выходные. По личным делам и в командировку ездят 17 и 19 процентов пользователей. Медицинский туризм интересует девять процентов опрошенных, а каждый двадцатый путешествует, чтобы попасть на концерт любимой группы или увидеть игру спортивной команды. Четыре процента отправляются в поездку, чтобы получить дополнительное образование.Две трети туристов предпочитают туры продолжительностью от четырех до 14 дней. Лишь каждый десятый путешествует дольше двух недель, а каждый пятый выбирает короткие поездки — до трех дней.
https://ria.ru/20210103/sladosti-1590240486.html
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туризм, туристы, новости - туризм

Россияне рассказали, с какой целью отправляются в поездки чаще всего

21:28 06.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковМолодые люди со смартфонами в Москве
Молодые люди со смартфонами в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, ради чего они отправляются в путешествия чаще всего, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 1200 пользователей, которые совершают поездки не менее раза в год.
Для многих отпуск и необходимость сменить обстановку — самая частая причина посетить новые места. Причем 65 процентов опрошенных отправляются на российские курорты.
Еще один распространенный сценарий — это поездка к друзьям или родственникам: такой отдых выбирают 49 процентов респондентов. Около трети путешественников любят короткие туры и ценят возможность отправиться куда-то на выходные.
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По личным делам и в командировку ездят 17 и 19 процентов пользователей. Медицинский туризм интересует девять процентов опрошенных, а каждый двадцатый путешествует, чтобы попасть на концерт любимой группы или увидеть игру спортивной команды. Четыре процента отправляются в поездку, чтобы получить дополнительное образование.
Две трети туристов предпочитают туры продолжительностью от четырех до 14 дней. Лишь каждый десятый путешествует дольше двух недель, а каждый пятый выбирает короткие поездки — до трех дней.
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