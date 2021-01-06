https://ria.ru/20210106/puteshestviya-1592155359.html

Россияне рассказали, с какой целью отправляются в поездки чаще всего

Россияне рассказали, с какой целью отправляются в поездки чаще всего

Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, ради чего они отправляются в путешествия чаще всего, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T21:28

2021-01-06T21:28

2021-01-06T21:28

туризм

туризм

туристы

новости - туризм

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, ради чего они отправляются в путешествия чаще всего, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1200 пользователей, которые совершают поездки не менее раза в год.Для многих отпуск и необходимость сменить обстановку — самая частая причина посетить новые места. Причем 65 процентов опрошенных отправляются на российские курорты.Еще один распространенный сценарий — это поездка к друзьям или родственникам: такой отдых выбирают 49 процентов респондентов. Около трети путешественников любят короткие туры и ценят возможность отправиться куда-то на выходные. По личным делам и в командировку ездят 17 и 19 процентов пользователей. Медицинский туризм интересует девять процентов опрошенных, а каждый двадцатый путешествует, чтобы попасть на концерт любимой группы или увидеть игру спортивной команды. Четыре процента отправляются в поездку, чтобы получить дополнительное образование.Две трети туристов предпочитают туры продолжительностью от четырех до 14 дней. Лишь каждый десятый путешествует дольше двух недель, а каждый пятый выбирает короткие поездки — до трех дней.

https://ria.ru/20210103/sladosti-1590240486.html

https://ria.ru/20210106/rossiya-1589712545.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, новости - туризм