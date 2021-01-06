https://ria.ru/20210106/protesty-1592173014.html
В ЛДПР сравнили протесты в США с февральской революцией 1917 года
В ЛДПР сравнили протесты в США с февральской революцией 1917 года
Фракция ЛДПР сравнила беспорядки в здании конгресса США с революцией 1917 года в России. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-06T23:38
2021-01-06T23:38
2021-01-07T00:03
выборы президента сша — 2020
беспорядки в вашингтоне
майк пенс
капитолий
дональд трамп
лдпр
аризона
вашингтон (город)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592172756_0:218:2865:1830_1920x0_80_0_0_b2590f25a1da07ed117e094d4e775a55.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Фракция ЛДПР сравнила беспорядки в здании конгресса США с революцией 1917 года в России."В России - февраль 1917, в США - январь 2021", - говорится в сообщении фракции в Telegram-канале.Ранее конгресс США начал процедуру формального утверждения итогов прошедших в ноябре президентских выборов. Были высказаны первые возражения против утверждения итогов выборов и начато обсуждение. Группа сенаторов возразила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. После этого председательствующий на общей сессии конгресса вице-президент Майк Пенс объявил, что заседание прекращается, палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут соответствующее голосование.У здания Капитолия произошли столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть раненые. Сенат США прервал заседание. Сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия и окружили зал сената, но в целом ведут себя внутри мирно. Позднее Трамп также призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу. Сообщается, что вице-президента Пенса эвакуировали из Капитолия в безопасное место.
https://ria.ru/20210106/spiker-1592172827.html
аризона
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592172756_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_0a855c36926eabaa7eb9336e5195f5fe.jpg
Протестующие ворвались в зал заседаний сената
Протестующие ворвались в зал заседаний сената
2021-01-06T23:38
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майк пенс, капитолий, дональд трамп, лдпр, аризона, вашингтон (город), сша, в мире