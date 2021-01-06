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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210106/protesty-1592173014.html
В ЛДПР сравнили протесты в США с февральской революцией 1917 года
В ЛДПР сравнили протесты в США с февральской революцией 1917 года
Фракция ЛДПР сравнила беспорядки в здании конгресса США с революцией 1917 года в России. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-06T23:38
2021-01-07T00:03
выборы президента сша — 2020
беспорядки в вашингтоне
майк пенс
капитолий
дональд трамп
лдпр
аризона
вашингтон (город)
сша
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Фракция ЛДПР сравнила беспорядки в здании конгресса США с революцией 1917 года в России."В России - февраль 1917, в США - январь 2021", - говорится в сообщении фракции в Telegram-канале.Ранее конгресс США начал процедуру формального утверждения итогов прошедших в ноябре президентских выборов. Были высказаны первые возражения против утверждения итогов выборов и начато обсуждение. Группа сенаторов возразила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. После этого председательствующий на общей сессии конгресса вице-президент Майк Пенс объявил, что заседание прекращается, палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут соответствующее голосование.У здания Капитолия произошли столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть раненые. Сенат США прервал заседание. Сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия и окружили зал сената, но в целом ведут себя внутри мирно. Позднее Трамп также призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу. Сообщается, что вице-президента Пенса эвакуировали из Капитолия в безопасное место.
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Протестующие ворвались в зал заседаний сената
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майк пенс, капитолий, дональд трамп, лдпр, аризона, вашингтон (город), сша, в мире

В ЛДПР сравнили протесты в США с февральской революцией 1917 года

23:38 06.01.2021 (обновлено: 00:03 07.01.2021)
 
© REUTERS / POOLПротестующие в здании Капитолия
Протестующие в здании Капитолия - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© REUTERS / POOL
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Фракция ЛДПР сравнила беспорядки в здании конгресса США с революцией 1917 года в России.
"В России - февраль 1917, в США - январь 2021", - говорится в сообщении фракции в Telegram-канале.
Ранее конгресс США начал процедуру формального утверждения итогов прошедших в ноябре президентских выборов. Были высказаны первые возражения против утверждения итогов выборов и начато обсуждение. Группа сенаторов возразила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. После этого председательствующий на общей сессии конгресса вице-президент Майк Пенс объявил, что заседание прекращается, палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут соответствующее голосование.
У здания Капитолия произошли столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть раненые. Сенат США прервал заседание. Сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия и окружили зал сената, но в целом ведут себя внутри мирно. Позднее Трамп также призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу. Сообщается, что вице-президента Пенса эвакуировали из Капитолия в безопасное место.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
Вчера, 23:34Беспорядки в Вашингтоне
Спикера палаты представителей США Пелоси эвакуировали в безопасное место
 
Выборы президента США — 2020Беспорядки в ВашингтонеМайк ПенсКапитолийДональд ТрампЛДПРАризонаВашингтон (город)СШАВ мире
 
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