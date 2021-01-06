https://ria.ru/20210106/protesty-1592170370.html

Вице-президента США Пенса перевезли в безопасное место

Вице-президента США Пенса перевезли в безопасное место

Вице-президент США Майк был перевезен из Капитолия в безопасное место, сообщил телеканалу NBC News член сената США. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-06T22:50

2021-01-06T22:50

2021-01-07T00:03

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Вице-президент США Майк был перевезен из Капитолия в безопасное место, сообщил телеканалу NBC News член сената США.По его словам, Пенс вместе с сенатором Чаком Грессли был доставлен в безопасное место.Телеканал CNN также сообщает со ссылкой на источник, что Пенс был эвакуирован из Капитолия.Ранее конгресс США начал процедуру формального утверждения итогов прошедших в ноябре президентских выборов. Были высказаны первые возражения против утверждения итогов выборов и начато обсуждение. Группа сенаторов возразила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. После этого председательствующий на общей сессии конгресса вице-президент Пенс объявил, что заседание прекращается, палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут соответствующее голосование.У здания Капитолия произошли столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть раненые. Сенат США прервал заседание. Сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Протестующие в целом ведут себя мирно - ходят и фотографируются. Позднее Трамп также призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу.

https://ria.ru/20210106/pens-1592164674.html

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капитолий, дональд трамп, аризона, вашингтон (город), сша, в мире