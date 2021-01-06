https://ria.ru/20210106/protesty-1592170250.html

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно

Президент США Дональд Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T22:48

2021-01-06T22:48

2021-01-06T23:26

беспорядки в вашингтоне

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно."Пожалуйста, поддержите нашу столичную полицию и правоохранителей. Они по-настоящему на стороне нашей страны. Оставайтесь мирными!" - написал он в Twitter.Выступая ранее перед тысячами своих сторонников на митинге, Трамп сам призывал их идти к конгрессу. Толпа прорвалась к зданию, а потом проникла внутрь. Работа обеих палат парламента, который в среду должен утвердить итоги президентских выборов, приостановлена.

https://radiosputnik.ria.ru/20210106/tramp-1592148831.html

вашингтон (город)

сша

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дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире