https://ria.ru/20210106/protesty-1592170250.html
Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно
Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно
Президент США Дональд Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T22:48
2021-01-06T22:48
2021-01-06T23:26
беспорядки в вашингтоне
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
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сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно."Пожалуйста, поддержите нашу столичную полицию и правоохранителей. Они по-настоящему на стороне нашей страны. Оставайтесь мирными!" - написал он в Twitter.Выступая ранее перед тысячами своих сторонников на митинге, Трамп сам призывал их идти к конгрессу. Толпа прорвалась к зданию, а потом проникла внутрь. Работа обеих палат парламента, который в среду должен утвердить итоги президентских выборов, приостановлена.
https://radiosputnik.ria.ru/20210106/tramp-1592148831.html
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