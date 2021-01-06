https://ria.ru/20210106/protesty-1592168903.html

Сторонники Трампа ворвались в зал сената

Сторонники Трампа ворвались в зал сената

В Вашингтоне протестующие ворвались в здание Капитолия, заявил американский конгрессмен Джеймс Лэнкфорд. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T22:26

2021-01-06T22:26

2021-01-06T23:22

капитолий

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. В Вашингтоне протестующие ворвались в здание Капитолия, заявил американский конгрессмен Джеймс Лэнкфорд."Они (протестующие. — Прим. ред.) попросили нас оставаться внутри", — написал Лэнкфорд в Twitter.Позднее конгрессменов эвакуировали из здания, а сторонники Трампа проникли в зал сената.У здания Капитолия происходят столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть раненые. Как передает корреспондент РИА Новости, сторонники американского лидера окружили Капитолий, люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу. Полиция не вмешивается.Из-за беспорядков мэр Вашингтона объявила комендантский час с 18:00 по местному времени — сейчас в американской столице почти три часа дня.Из-за протестов сенат и палата представителей прервали заседание. Ряд офисов, входящих в комплекс зданий конгресса, были эвакуированы. Как сообщил телеканалу NBC News член сената, вице-президента США Майка Пенса перевезли из Капитолия в безопасное место.В свою очередь, Трамп призвал протестующих действовать мирно и поддержать полицию.В конгрессе ранее стартовало обсуждение итогов избирательного процесса. Вице-президент Майк Пенс, председательствующий на общей сессии, должен утвердить их вместе с обеими палатами.Группа сенаторов выступила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. После этого вице-президент объявил о прекращении заседания, палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут голосование по этому вопросу.В последние дни Трамп настаивает на том, что Пенс вправе отклонить голоса выборщиков — несмотря на то что это идет вразрез с решением федерального суда штата Техас. Ранее там отклонили иск с требованием признать, что вице-президент может решать, какие голоса учитывать при их формальном подсчете.Накануне Трамп в ходе выступления в штате Джорджия пообещал не "отдавать" Белый дом Джо Байдену. Американский лидер также заявил о планах устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" сенат и администрацию.По официальным данным, в избирательной кампании победил демократ Байден: он получил 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января.

https://ria.ru/20210106/tramp-1592160218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, в мире