https://ria.ru/20210106/protesty-1592168656.html

Сенат США прервал заседание из-за столкновений у стен конгресса

Сенат США прервал заседание из-за столкновений у стен конгресса

Сенат США неожиданно прервал заседание на фоне протестов у стен здания конгресса в Вашингтоне. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T22:21

2021-01-06T22:21

2021-01-06T23:26

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майк пенс

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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Сенат США неожиданно прервал заседание на фоне протестов у стен здания конгресса в Вашингтоне.Во время выступления сенатора от Оклахомы Джеймса Лэнкфорда, не дав ему закончить, председатель постучал молотком по столу и объявил, что работа прерывается, пока сенаторы не будут созваны вновь. После этого трансляция была остановлена.В это время у здания Капитолия происходят столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции. Манифестанты пытались попасть в здание Капитолия. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть раненые.Ранее конгресс США начал процедуру формального утверждения итогов прошедших в ноябре президентских выборов. Были высказаны первые возражения против утверждения итогов выборов и начато обсуждение. Группа сенаторов возразила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. После этого председательствующий на общей сессии конгресса вице-президент Майк Пенс объявил, что заседание прекращается, палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут соответствующее голосование.

https://radiosputnik.ria.ru/20210106/tramp-1592162762.html

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майк пенс, капитолий, дональд трамп, аризона, вашингтон (город), сша, в мире