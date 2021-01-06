Сенат США прервал заседание из-за столкновений у стен конгресса
22:21 06.01.2021 (обновлено: 23:26 06.01.2021)
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкУчастники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Сенат США неожиданно прервал заседание на фоне протестов у стен здания конгресса в Вашингтоне.
Во время выступления сенатора от Оклахомы Джеймса Лэнкфорда, не дав ему закончить, председатель постучал молотком по столу и объявил, что работа прерывается, пока сенаторы не будут созваны вновь. После этого трансляция была остановлена.
В это время у здания Капитолия происходят столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции. Манифестанты пытались попасть в здание Капитолия. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть раненые.
Ранее конгресс США начал процедуру формального утверждения итогов прошедших в ноябре президентских выборов. Были высказаны первые возражения против утверждения итогов выборов и начато обсуждение. Группа сенаторов возразила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. После этого председательствующий на общей сессии конгресса вице-президент Майк Пенс объявил, что заседание прекращается, палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут соответствующее голосование.