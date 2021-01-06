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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210106/protest-1592168039.html
Протестующие прорвались через оцепление у Капитолия
Протестующие прорвались через оцепление у Капитолия
В Вашингтоне протестующие прорвались через ограждения около Капитолия и вошли в одно из зданий комплекса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-06T22:02
2021-01-07T01:49
беспорядки в вашингтоне
капитолий
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. В Вашингтоне протестующие прорвались через ограждения около Капитолия и вошли в одно из зданий комплекса, передает корреспондент РИА Новости.Полиция использует слезоточивый газ и оружие нелетального действия для разгона сторонников действующего президента США Дональда Трампа.По данным корреспондента агентства, в результате столкновений пострадали несколько человек.Ранне телеканал NBC News сообщил, что сторонники Трампа пытаются прорваться в здание Капитолия, между ними и полицией происходят столкновения. Ряд офисов, входящих в комплекс зданий конгресса, были эвакуированы.Обсуждение итогов избирательного процесса в конгрессе уже стартовало. Вице-президент Майк Пенс, председательствующий на общей сессии, должен утвердить их вместе с обеими палатами.Группа сенаторов выступила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. После этого вице-президент объявил о прекращении заседания, палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут голосование по этому вопросу.В последние дни Трамп настаивает на том, что Пенс вправе отклонить голоса выборщиков — несмотря на то что это идет вразрез с решением федерального суда штата Техас. Ранее там отклонили иск с требованием признать, что вице-президент может решать, какие голоса учитывать при их формальном подсчете.Накануне Трамп в ходе выступления в штате Джорджия пообещал не "отдавать" Белый дом Джо Байдену. Американский лидер также заявил о планах устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" сенат и администрацию.По официальным данным, в избирательной кампании победил демократ Байден: он получил 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января.
https://ria.ru/20210106/tramp-1592160218.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Сторонники Трампа штурмуют Капитолий
Несколько человек пострадали в результате столкновений около Капитолия
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капитолий, сша, в мире

Протестующие прорвались через оцепление у Капитолия

22:02 06.01.2021 (обновлено: 01:49 07.01.2021)
 
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ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. В Вашингтоне протестующие прорвались через ограждения около Капитолия и вошли в одно из зданий комплекса, передает корреспондент РИА Новости.
Полиция использует слезоточивый газ и оружие нелетального действия для разгона сторонников действующего президента США Дональда Трампа.
По данным корреспондента агентства, в результате столкновений пострадали несколько человек.
Ранне телеканал NBC News сообщил, что сторонники Трампа пытаются прорваться в здание Капитолия, между ними и полицией происходят столкновения. Ряд офисов, входящих в комплекс зданий конгресса, были эвакуированы.
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Обсуждение итогов избирательного процесса в конгрессе уже стартовало. Вице-президент Майк Пенс, председательствующий на общей сессии, должен утвердить их вместе с обеими палатами.
Группа сенаторов выступила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. После этого вице-президент объявил о прекращении заседания, палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут голосование по этому вопросу.
В последние дни Трамп настаивает на том, что Пенс вправе отклонить голоса выборщиков — несмотря на то что это идет вразрез с решением федерального суда штата Техас. Ранее там отклонили иск с требованием признать, что вице-президент может решать, какие голоса учитывать при их формальном подсчете.
Накануне Трамп в ходе выступления в штате Джорджия пообещал не "отдавать" Белый дом Джо Байдену. Американский лидер также заявил о планах устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" сенат и администрацию.
По официальным данным, в избирательной кампании победил демократ Байден: он получил 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января.
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