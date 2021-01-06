https://ria.ru/20210106/prilozheniya-1592091984.html

Трамп запретил транзакции с владельцами восьми китайских приложений

Трамп запретил транзакции с владельцами восьми китайских приложений

Президент США Дональд Трамп запретил транзакции с лицами, контролирующими 8 китайских приложений мобильных платежей, говорится в тексте исполнительного указа... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T02:28

2021-01-06T02:28

2021-01-06T02:36

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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп запретил транзакции с лицами, контролирующими 8 китайских приложений мобильных платежей, говорится в тексте исполнительного указа Трампа.Указ вступает в силу через 45 дней, то есть 19 февраля - примерно через месяц после того, как Трамп должен покинуть пост президента. Его преемник Джо Байден может отказаться от этих мер.Трамп объяснил эти действия потенциальной угрозой национальной безопасности страны.Под запрет попадают приложения Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay и WPS Office."Получая доступ к личным электронным устройствам, таким как смартфоны, планшеты и компьютеры, связанные с китайцами программные приложения могут получить доступ и захватить большой объем информации пользователей, в том числе конфиденциальную персональную и частную информацию. Продолжающаяся деятельность КНР и Компартии Китая, которые воруют или получают другими способами данные лиц из США, ясно показывает, что они намереваются использовать массовый сбор данных для продвижения экономической повестки дня КНР и его повестки дня в области безопасности", - говорится в уведомлении Трампа конгрессу в связи с подписанием указа.

https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590396338.html

китай

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дональд трамп, китай, сша, в мире