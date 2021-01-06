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СМИ: Трамп запретил финансовые операции с восемью китайскими приложениями
СМИ: Трамп запретил финансовые операции с восемью китайскими приложениями
Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий финансовые операции с восьмью китайскими приложениями, в том числе Alipay, сообщает агентство Рейтер со... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T02:18
2021-01-06T02:18
2021-01-06T02:18
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий финансовые операции с восьмью китайскими приложениями, в том числе Alipay, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента.Подробности указа, текст которого Белый дом пока не распространял, не сообщаются. Известно, что в числе попавших под запрет - принадлежащее Ant Group приложение Alipay, а также популярные QQ Wallet и WeChat Pay, принадлежащие Tencent Holdings.Как сообщил источник агентства, указ предписывает министерству торговли определить, какие именно операции будут запрещены."Целью этого действия является снижение угрозы для американцев со стороны китайских приложений, которые обладают большими клиентскими базами и доступом к конфиденциальным данным", - цитирует агентство слова источника.
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дональд трамп, китай, сша, в мире