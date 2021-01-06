https://ria.ru/20210106/prilozheniya-1592091867.html

СМИ: Трамп запретил финансовые операции с восемью китайскими приложениями

СМИ: Трамп запретил финансовые операции с восемью китайскими приложениями

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий финансовые операции с восьмью китайскими приложениями, в том числе Alipay, сообщает агентство Рейтер со... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T02:18

2021-01-06T02:18

2021-01-06T02:18

дональд трамп

китай

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589671878_0:80:3071:1808_1920x0_80_0_0_ec7cb625b7590c7d697ade7b01eb546e.jpg

ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий финансовые операции с восьмью китайскими приложениями, в том числе Alipay, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента.Подробности указа, текст которого Белый дом пока не распространял, не сообщаются. Известно, что в числе попавших под запрет - принадлежащее Ant Group приложение Alipay, а также популярные QQ Wallet и WeChat Pay, принадлежащие Tencent Holdings.Как сообщил источник агентства, указ предписывает министерству торговли определить, какие именно операции будут запрещены."Целью этого действия является снижение угрозы для американцев со стороны китайских приложений, которые обладают большими клиентскими базами и доступом к конфиденциальным данным", - цитирует агентство слова источника.

https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590396338.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, китай, сша, в мире