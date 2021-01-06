https://ria.ru/20210106/prazdniki-1592117066.html

Эксперты рассказали, как избавиться от ощущения рутины в зимние праздники

Эксперты рассказали, как избавиться от ощущения рутины в зимние праздники

Избавляться от ощущения рутины в зимние праздники стоит не с помощью отказа от обычного режима, а меняя будничные занятия - посвящая время не работе, а хобби,... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T11:56

2021-01-06T11:56

2021-01-06T11:56

новый год—2021

психология

праздник

общество

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Избавляться от ощущения рутины в зимние праздники стоит не с помощью отказа от обычного режима, а меняя будничные занятия - посвящая время не работе, а хобби, прогулкам, общению с близкими или интересными людьми, а также заранее планировать активности, которые возможно реализовать в условиях ограничений по коронавирусу, считают опрошенные РИА Новости эксперты."По возможности нужно график соблюдать, во всяком случае того, что касается времени отхода ко сну и времени просыпания. Дело в том, что это сложные комплексные процессы в организме и вносить в них какой-то хаос - это себе дороже", - рассказал психолог-консультант Психологического центра на Волхонке Илья Шабшин, отвечая на вопрос о том, стоит ли пытаться выбраться из рутины, отказавшись от режима рабочих будней.Он уточнил, что иногда можно лечь спать на час позже или наоборот попозже встать, но это исключение из правила, и без особых причин лучше сложившуюся систему сна и бодрствования не нарушать. Шабшин обратил внимание на то, что то, как человек живет обычно, в повседневной жизни, должно его устраивать, совпадать с его индивидуальными особенностями, должно быть комфортно."Что касается какого-то переключения, то его нужно делать не в плане нарушения режима, а просто в плане того, как наполнен день. Его надо посвящать в праздничные дни, конечно, не рабочим делам, не сидению перед компьютером, чего и раньше было много, в связи с самоизоляцией и работой по удаленке, в этом году особенно много и это наносит колоссальный вред организму и большой ущерб нашему здоровью", - отметил эксперт.Как добавила практикующий семейный психолог, действительный член Европейской ассоциации психотерапии (EAP) и Профессиональной психотерапевтической лиги Ирина Обухова, этот год очень специфический и каждый человек пребывает в зоне не ощущаемого, может быть, но стресса, тревоги, поэтому праздники - это возможность просто услышать себя, что мне на самом деле хочется и чего мне не хватает."Кому-то надо будет держаться за вот эти ритуалы, чтобы чувствовать себя спокойнее, потому что психика привыкает к каким-то привычным, ритуальным действиям, и если человек вставал в одно и то же время, в одно и то же время пил кофе, что-то еще, значит это его история. Если другому человеку нужно вообще иногда устроить себе пижамный день и не вставать вообще, это его история", - рассказала она.По мнению кандидата психологических наук, бизнес-тренера Кристины Иваненко, хорошо, что о том, что в праздничные дни многие мероприятия не пройдут, а какие-то заведения будут закрыты, стало известно за несколько месяцев до праздников. Это, по словам эксперта, дает возможность "перепридумать" себе новогодние праздники, придумать для них новую концепцию."Потому что, когда намеченные планы сбываются, мы получаем то самое чувство удовлетворения выделяется полный набор гормонов - серотонин, дофамин, нейромедиаторы - и нам хорошо, когда то, что мы запланировали, реализуется", - пояснила психолог.Она добавила, что если для нас важны какие-то традиции, можно частично их оставить, потому что психике хорошо, когда что-то, что мы привыкли делать из года в год, повторяется, особенно на Новый год. Эксперт также рекомендует на праздниках обратить внимание на эстетический аспект реальности, насладиться тем, на что всегда не было времени: фонарики, гирлянды, игрушки, украшение дома, глинтвейн, снежинки - все то, что в скандинавских странах называют понятием "хюгге".Иваненко также предлагает попробовать погрузиться "в состояние потока". По ее словам, такое состояние очень важно человеку для комфорта, это состояние, когда забываются время и сложности, его можно "поймать", делая что угодно - вырезая снежинки, готовя печенье. Состояние потока очень сильно расслабляет нервную систему.Второй совет эксперта – добавить в жизнь побольше воздуха и кардионагрузки. Не утяжелять каникулы большим количеством спиртного и еды, а сделать этот Новый год "более ЗОЖным". Если погода позволяет, стоит устроить бой снежками, покататься на лыжах или сноуборде. Третья возможность – загородные путешествия, но в этом случае главное – естественная мотивация, когда мы себя не заставляем или не делаем что-то от безысходности, а действительно чего-то хотим."Здорово не просто поехать в путешествие, а предварительно возбудить в себе желание туда поехать, начитаться, насмотреться картинок. Придумать себе какой-то интерес, чтобы он был не натянутый, а действительно, чтобы мы его начали испытывать", - пояснила Иваненко.Еще одна предложенная психологом идея - освоить за новогодние каникулы что-то новое. Это время, когда можно полностью отключиться от дел и освоить что-то новое. Также, по ее мнению, в эти каникулы важно соблюдать digital detox.

https://ria.ru/20210104/poezdki-1591945492.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210104/rezhim-1591419012.html

https://ria.ru/20210105/kanikuly-1592064265.html

https://ria.ru/20210106/pitanie-1592116701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология, праздник, общество